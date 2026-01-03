Naa Anveshana : నీకసలు బుద్దుందా..?.. గరికపాటిగారిపై మరల నా అన్వేష్ నోటీ దూల..

Anvesh youtuber controversy comments on garikapati : నా అన్వేషణ యూట్యూబర్ మరల రెచ్చిపోయాడు. ప్రపంచ యాత్రికుడిపై యుద్దం ప్రకటిస్తావా అంటూ నోటికొచ్చినట్లు మాట్లాడాడు. అంతేకాకుండా గరికపాటి నర్సింహరావును పట్టుకుని మరల అసలు బుద్దుందా అని నీచంగా మాట్లాడాడు. అంతేకాకుండా తాను బ్రహ్మ అని, గరికపాటి విష్ణువు అని, చాగంటి గారు శివుడుఅంటూ మాట్లాడాడు. అంతేకాకుండా మహిళలను చూసి కంట్రోల్ చేసుకొలేకపోతున్నారంటూ గతంలో ఆయన వ్యాఖ్యల్ని పూర్తిగా వక్రీకరించి నీచంగా మాట్లాడాడు.
ఇక్కడ కాదు.. స్వర్గంలో తెల్చుకుందామని కూడా అన్వేష్ మరల కాంట్రవర్సీని రాజేశాడు. అయితే.. గతంలో కరోనా సమయంలో తన పెళ్లి కుదిరిందని, కానీ ఉద్యోగం పొవడం వల్ల అది పెటాకులు అయ్యిందని చెప్పారు. మొత్తంగా ఇండియాలో చనిపోతే ఏమిరాదని, ట్రావెల్ ఇన్సురెన్స్ తీసుకుని రూ. 50 లక్షలతో సోమాలియా వచ్చానన్నారు.
మొత్తంగా గరికాటిని పట్టుకుని మరల నా అన్వేష్ నోటికొచ్చినట్లు మాట్లాడాడు. ఈ క్రమంలో తనపై యుద్దం ప్రకటించడం ఏంటని కౌంటర్ లు వేశాడు. ఈ వీడియో మరోసారి సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. మరోవైపు ఇప్పటికే నా అన్వేషణపై పలు చోట్ల కేసులు నమోదు అయిన విషయం తెలిసిందే.
ఇప్పటికే గరికపాటి నర్సింహరావు గారు కూడా నా అన్వేష్ కాంట్రవర్సీపై ఇన్ డైరెక్ట్ గా రియాక్ట్ అయ్యారు. ఇలాంటి వారిని సమాజంలో ఈసడించుకుంటే మారుతారనివ్యాఖ్యలు చేశారు. మరోవైపు సోషల్ మీడియాలో ఇప్పటికే నా అన్వేషణ యూబ్యూబర్ నుంచి భారీగా ఫాలోవర్స్ అన్ సబ్ స్క్రైబ్ చేస్తున్నారు.
