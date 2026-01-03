English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Naa Anveshana : నీకసలు బుద్దుందా..?.. గరికపాటిగారిపై మరల నా అన్వేష్ నోటీ దూల..

Naa Anveshana : నీకసలు బుద్దుందా..?.. గరికపాటిగారిపై మరల నా అన్వేష్ నోటీ దూల..

Naa Anvesh youtueber shocking comment on garikapati: నా అన్వేషణ యూట్యూబర్ చేసిన కామెంట్స్ తో ఆయన అనుచరులు ఆగ్రహంతో ఊగిపోతున్నారు.  మొత్తంగా ఈ యూట్యూబర్ ను నడిరోడ్డుమీద ఉరితీయాలని నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 3, 2026, 06:15 PM IST
  • గరికపాటిపై మరల నోరుపారేసుకున్న నా అన్వేష్..
  • బ్రహ్మదేవుడినంటూ కామెంట్స్..

Naa Anveshana : నీకసలు బుద్దుందా..?.. గరికపాటిగారిపై మరల నా అన్వేష్ నోటీ దూల..

Anvesh youtuber controversy comments on garikapati :  నా అన్వేషణ యూట్యూబర్ మరల రెచ్చిపోయాడు. ప్రపంచ యాత్రికుడిపై యుద్దం ప్రకటిస్తావా అంటూ నోటికొచ్చినట్లు మాట్లాడాడు. అంతేకాకుండా గరికపాటి నర్సింహరావును పట్టుకుని మరల అసలు బుద్దుందా అని నీచంగా మాట్లాడాడు. అంతేకాకుండా తాను బ్రహ్మ అని, గరికపాటి విష్ణువు అని, చాగంటి గారు శివుడుఅంటూ మాట్లాడాడు. అంతేకాకుండా మహిళలను చూసి కంట్రోల్ చేసుకొలేకపోతున్నారంటూ గతంలో ఆయన వ్యాఖ్యల్ని పూర్తిగా వక్రీకరించి నీచంగా మాట్లాడాడు.

 ఇక్కడ కాదు.. స్వర్గంలో తెల్చుకుందామని కూడా అన్వేష్ మరల కాంట్రవర్సీని రాజేశాడు. అయితే.. గతంలో కరోనా సమయంలో తన పెళ్లి కుదిరిందని, కానీ ఉద్యోగం పొవడం వల్ల అది పెటాకులు అయ్యిందని చెప్పారు. మొత్తంగా  ఇండియాలో చనిపోతే ఏమిరాదని, ట్రావెల్ ఇన్సురెన్స్ తీసుకుని రూ. 50 లక్షలతో సోమాలియా వచ్చానన్నారు.

మొత్తంగా గరికాటిని పట్టుకుని మరల నా అన్వేష్ నోటికొచ్చినట్లు మాట్లాడాడు. ఈ క్రమంలో తనపై యుద్దం ప్రకటించడం ఏంటని కౌంటర్ లు వేశాడు. ఈ వీడియో మరోసారి సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. మరోవైపు ఇప్పటికే నా అన్వేషణపై పలు చోట్ల కేసులు నమోదు అయిన విషయం తెలిసిందే.

Read more: Pawan kalyan: ఆ అంజన్న దయవల్లే బతికాను.. కొండ గట్టులో భావోద్వేగానికి గురైన పవన్ కళ్యాణ్.. ఏమన్నారంటే..?

ఇప్పటికే గరికపాటి నర్సింహరావు గారు కూడా నా అన్వేష్ కాంట్రవర్సీపై ఇన్ డైరెక్ట్ గా రియాక్ట్ అయ్యారు. ఇలాంటి వారిని సమాజంలో ఈసడించుకుంటే మారుతారనివ్యాఖ్యలు చేశారు.  మరోవైపు సోషల్ మీడియాలో ఇప్పటికే నా అన్వేషణ యూబ్యూబర్ నుంచి భారీగా ఫాలోవర్స్ అన్ సబ్ స్క్రైబ్ చేస్తున్నారు.
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Naa AnveshanaGarikapati Narasimha Raonaa anvesh controversygarikapati controversyGarikapati s naa anveshana youtubers

