Nagarjuna: కొండా సురేఖ కేసులో బిగ్‌ ట్విస్ట్‌.. పరువు బజారున పడినా 'సారీ'కి వెనక్కి తగ్గిన నాగార్జున

Nagarjuna Legal Action Case Withdraw: సినీ నటుడు నాగార్జున వర్సెస్ మంత్రి కొండా సురేఖ పరువు నష్టం కేసులో అనూహ్య పరిణామం చోటుచేసుకుంది. మంత్రి తన వ్యాఖ్యల పట్ల క్షమాపణలు చెప్పడంతో.. నాగార్జున పరువు నష్టం కేసును విత్డ్రా చేసుకున్నారు. ఈ విషయాన్ని నాంపల్లి కోర్టుకు తెలియజేశారు. కాగా నిన్న అర్ధరాత్రి కొండా సురేఖ.. నాగార్జునకు ఎక్స్ వేదికగా క్షమాపణలు చెప్పిన విషయం తెలిసిందే.
కొద్దిరోజుల క్రితం అక్కినేని నాగచైతన్య, సమంత విడాకులకు కారణం.. మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ అంటూ గతంలో కొండా సురేఖ కామెంట్స్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. వారి వ్యక్తిగత విషయాలపై సురేఖ చేసిన వివాదాస్పద కామెంట్స్ దుమారం రేపాయి. దీంతో అక్కినేని నాగార్జున , కేటీఆర్ వేర్వేరుగా కొండా సురేఖపై పరువు నష్టం దావా వేశారు.
ఈ దావా విచారణ సమయంలో.. సంబంధిత వ్యక్తులు లేదా సంస్థలు నాగార్జున గారి పరువుకు భంగం కలిగించేలా ఎలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయకుండా ఉండాలని కోర్టు మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ముఖ్యంగా, రాజకీయ నాయకులు లేదా ఇతర ప్రముఖ వ్యక్తులు కూడా ఈ విషయంపై అక్కినేని కుటుంబ సభ్యులకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడకుండా లేదా రాయకుండా ఉండాలని న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసింది.
ఆ సమయంలోనే నాగార్జున నుంచి స్టేట్మెంట్ కూడా తీసుకుంది. అనంతరం విచారణకు రావాల్సిందిగా కొండా సురేఖకు కోర్టు సమన్లు కూడా జారీ చేసింది. అయితే అప్పటికే కొండా సురేఖ క్షమాపణలు చెప్పినట్లు ఆమె తరపు న్యాయవాది కోర్టుకు తెలిపారు. ఇదంతా గతేడాది డిసెంబర్లో జరగ్గా.. ఇప్పుడు తాజాగా నాగార్జున కేసును విత్డ్రా చేసుకోవడంతో ఈ ఎపిసోడ్కి ఇక్కడితో ఎండ్ కార్డ్ పడింది.
