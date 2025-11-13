English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Nagarjuna: కొండా సురేఖ కేసులో బిగ్‌ ట్విస్ట్‌.. పరువు బజారున పడినా 'సారీ'కి వెనక్కి తగ్గిన నాగార్జున

Nagarjuna: కొండా సురేఖ కేసులో బిగ్‌ ట్విస్ట్‌.. పరువు బజారున పడినా 'సారీ'కి వెనక్కి తగ్గిన నాగార్జున

Nagarjuna Vs Konda Surekha: సినీ నటుడు నాగార్జున వర్సెస్ మంత్రి కొండా సురేఖ పరువు నష్టం కేసులో అనూహ్య పరిణామం చోటుచేసుకుంది. మంత్రి తన వ్యాఖ్యల పట్ల క్షమాపణలు చెప్పడంతో.. నాగార్జున పరువు నష్టం కేసును విత్‌డ్రా చేసుకున్నారు. ఈ విషయాన్ని నాంపల్లి కోర్టుకు తెలియజేశారు. కాగా నిన్న అర్ధరాత్రి కొండా సురేఖ.. నాగార్జునకు ఎక్స్ వేదికగా క్షమాపణలు చెప్పిన విషయం తెలిసిందే.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Nov 13, 2025, 06:43 PM IST

Trending Photos

Train Tickets: సంక్రాంతి పండక్కి ఊరు వెళ్లాలనుకుంటున్నారా.. నేటి నుంచే రైలు టికెట్ల బుకింగ్స్ షురూ..!
5
Indian Railways
Train Tickets: సంక్రాంతి పండక్కి ఊరు వెళ్లాలనుకుంటున్నారా.. నేటి నుంచే రైలు టికెట్ల బుకింగ్స్ షురూ..!
Bigg Boss: అట్టడుగుకు పడిపోయిన బిగ్ బాస్‌ 9 టీఆర్పీ రేటింగ్.. రియాలిటీ షో కాదు.. చెత్త షో అంటూ ట్రోల్స్..!
5
Bigg Boss 9 TRP drop
Bigg Boss: అట్టడుగుకు పడిపోయిన బిగ్ బాస్‌ 9 టీఆర్పీ రేటింగ్.. రియాలిటీ షో కాదు.. చెత్త షో అంటూ ట్రోల్స్..!
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. కర్కాటక రాశికి కీలకం, మీన దూర ప్రాంత ప్రయాణం..!
5
today horoscope november 12 telugu
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. కర్కాటక రాశికి కీలకం, మీన దూర ప్రాంత ప్రయాణం..!
Rashmika Mandanna: అలాంటి చీప్ పని ఆ నలుగురి కోసం మాత్రమే చేస్తాను అంటున్న రష్మిక మందన్నా
5
Rashmika mandanna item song
Rashmika Mandanna: అలాంటి చీప్ పని ఆ నలుగురి కోసం మాత్రమే చేస్తాను అంటున్న రష్మిక మందన్నా
Nagarjuna: కొండా సురేఖ కేసులో బిగ్‌ ట్విస్ట్‌.. పరువు బజారున పడినా 'సారీ'కి వెనక్కి తగ్గిన నాగార్జున

Add Zee News as a Preferred Source

Nagarjuna Legal Action Case Withdraw: సినీ నటుడు నాగార్జున వర్సెస్ మంత్రి కొండా సురేఖ పరువు నష్టం కేసులో అనూహ్య పరిణామం చోటుచేసుకుంది. మంత్రి తన వ్యాఖ్యల పట్ల క్షమాపణలు చెప్పడంతో.. నాగార్జున పరువు నష్టం కేసును విత్‌డ్రా చేసుకున్నారు. ఈ విషయాన్ని నాంపల్లి కోర్టుకు తెలియజేశారు. కాగా నిన్న అర్ధరాత్రి కొండా సురేఖ.. నాగార్జునకు ఎక్స్ వేదికగా క్షమాపణలు చెప్పిన విషయం తెలిసిందే.

కొద్దిరోజుల క్రితం అక్కినేని నాగచైతన్య, సమంత విడాకులకు కారణం.. మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ అంటూ గతంలో కొండా సురేఖ కామెంట్స్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. వారి వ్యక్తిగత విషయాలపై సురేఖ చేసిన వివాదాస్పద కామెంట్స్ దుమారం రేపాయి. దీంతో అక్కినేని నాగార్జున , కేటీఆర్ వేర్వేరుగా కొండా సురేఖపై పరువు నష్టం దావా వేశారు.

ఈ దావా విచారణ సమయంలో.. సంబంధిత వ్యక్తులు లేదా సంస్థలు నాగార్జున గారి పరువుకు భంగం కలిగించేలా ఎలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయకుండా ఉండాలని కోర్టు మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ముఖ్యంగా, రాజకీయ నాయకులు లేదా ఇతర ప్రముఖ వ్యక్తులు కూడా ఈ విషయంపై అక్కినేని కుటుంబ సభ్యులకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడకుండా లేదా రాయకుండా ఉండాలని న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసింది.

ఆ సమయంలోనే నాగార్జున నుంచి స్టేట్‌మెంట్ కూడా తీసుకుంది. అనంతరం విచారణకు రావాల్సిందిగా కొండా సురేఖకు కోర్టు సమన్లు కూడా జారీ చేసింది. అయితే అప్పటికే కొండా సురేఖ క్షమాపణలు చెప్పినట్లు ఆమె తరపు న్యాయవాది కోర్టుకు తెలిపారు. ఇదంతా గతేడాది డిసెంబర్‌లో జరగ్గా.. ఇప్పుడు తాజాగా నాగార్జున కేసును విత్‌డ్రా చేసుకోవడంతో ఈ ఎపిసోడ్‌కి ఇక్కడితో ఎండ్ కార్డ్ పడింది.

Also Read: Children's Day: నవంబర్ 14 స్పెషల్.. బాలల దినోత్సవం రోజు అదిరిపోయే స్పీచ్ మీ కోసం..!

Also Read: Anchor Sreemukhi: క్రేజీ ఫోజులిచ్చిన యాంకరమ్మ.. శ్రీముఖి క్యూట్ ఫోటోలు..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Nagarjuna Case WithdrawNagarjuna Vs Konda SurekhaKonda surekhaNagarjuna Legal Action Case WithdrawMinister konda Surekha

Trending News