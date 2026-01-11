Nagoba Jatara: సమ్మక్క సారక్క జాతర తర్వాత దేశంలో రెండో అతిపెద్ద నాగోబా జాతర.. విశేషాలు ఇవే..

Nagoba Jatara 2026 Special Story: ప్రతియేటా పుష్యమాసం అమావాస్యరోజున కఠోర ఉపవాసాలతో నాగదేవతకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు. నాగదేవతను ఎందుకు పూజిస్తారు? ఆదివాసీల్లో మెస్రం వంశస్తులే ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది? అమావాస్య రోజున నాగదేవత ఆరాధనలో ప్రత్యేకత ఏమిటనేదే ఈ జాతర స్పెషాలిటీ. ఆదివాసి గిరిజనుల ఆరాధ్య దైవం, మెస్రం వంశ గిరిజనుల ఇలవేల్పు, ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇంద్రవెల్లి మండలం కేస్లాపూర్ లో కొలువున్న నాగోబా సన్నిధిలో జాతర మహోత్సవానికి ఏర్పాట్లు ముమ్మరమయ్యాయి. ప్రతి సంవత్సరం పుష్య మాసం సందర్భంగా ఇక్కడ జాతర మహోత్సవాన్ని నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. నాగోబా సన్నిధిలో జరిగే కేస్లాపూర్ నాగోబా ఎంతో విశిష్టతను సంతరించుకున్న పండుగ రోజుగా భావిస్తారు.
నాగోబా జాతర ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద గిరిజన జాతరల్లో ఒకటి. సర్పజాతిని పూజించడమే ఈ పండగ ప్రత్యేకత. ఈ అమావాస్య రోజు తమ ఆరాధ్య దైవమైన నాగోబా పురివిప్పి నాట్యమాడుతాడని గిరిజనుల విశ్వాసం. మెస్రం వంశ గిరిజనులు దేశవ్యాప్తంగా హాజరై మహాపూజ, దర్భార్, భేతల్ పూజ నిర్వహిస్తారు. ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇంద్రవెల్లి మండలం కేస్లాపూర్లో ప్రతి సంవత్సరం పుష్య అమావాస్య రోజున నాగోబా జాతర ప్రారంభమవుతుంది. ఈ అమావాస్య అర్ధరాత్రి వేళ చిమ్మ చీకట్లో గిరిజనులంతా కలిసి వెలుగు కోసం అన్వేషిస్తారు. తమ జీవితాల్లో వెలుగులు నింపాలని నాగదేవతకు ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు.
కేస్లాపూర్ లోని నాగోబా సన్నిధిలో జరిగే ఈ జాతర మహోత్సవానికి ఎంతో విశిష్టత ఉంది. ఇది రాష్ట్రంలోనే రెండవ అతిపెద్ద గిరిజన జాతరగా ప్రఖ్యాతి గాంచింది. ఈ నాగోబా జాతర రాష్ట్ర పండుగగా గుర్తింపు పొందింది. జాతర సందర్భంగా దేశ వ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాలలో ఉన్న మెస్రం వంశ గిరిజనులు కేస్లాపూర్ కు కుటుంబ సమేతంగా వచ్చి నాగోబాను దర్శించుకొని మొక్కులు తీర్చుకొని వెళతారు.
ఈ సంవత్సరం జనవరి 18వ తేదీ నుంచి 24వ తేదీ వరకు ఈ జాతర కొనసాగనుంది. ఈ మేరకు అధికార యంత్రాంగంతోపాటు మెస్రం వంశ గిరిజనులు సన్నాహాలు మొదలుపెట్టారు. ఇందులో భాగంగా గిరిజనులు ఏడు రోజులపాటు ఏడు గ్రామాలలో ప్రచారం రథంలో పర్యటించారు. తాజాగా మహాపూజకు అవసరమయ్యే పవిత్ర గంగాజలాల కోసం పాదయాత్రను మొదలు పెట్టారు.ఆదివాసీ సాంప్రదాయాల్లో నాగదేవతను నియమ నిష్టలతో పూజించడం ఓ ప్రత్యేకత... నాగోబా అమ్మవారిని ఆరాధిస్తే... అరిష్టాల్లేకుండా జీవితం సాఫీగా సాగుతుందని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం. నాగోబా జాతర విశిష్టత ఏమిటి? నాగదేవతను ప్రత్యేకంగా ఆరాధించడంలో ఆంతర్యమేంటి? అమావాస్యరోజునే ఎందుకు పూజిస్తారు. ఆదివాసీల్లో ఏయే వంశస్తులు ఈ పూజాకార్యక్రమాల్లో భాగస్వామ్యమవుతారు?
ఆదివాసీలు నాగదేవతను ప్రత్యేకంగా ఆరాధించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. నాగోబా జాతర చరిత్రను పరిశీలిస్తే సామాన్య శకం 740లో ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇంద్రవెల్లి మండలం కేస్లాపూర్లో పడియేరు శేషసాయి అనే నాగ భక్తుడు ఉండేవాడు. ఆయన నాగదేవతను దర్శించుకునేందుకు ఓసారి నాగలోకానికి వెళ్లాడు. నాగలోక ద్వారపాలకులు శేషసాయిని అడ్డుకున్నారు. అప్పుడు నిరుత్సాహంతో వెనుదిరిగిన శేషసాయి పొరపాటున నాగలోకం ద్వారాలను తాకుతాడు. తమ తలుపులను సామాన్య మానవుడు తాకాడని తెలుసుకుని నాగరాజు ఆగ్రహిస్తాడు. అప్పటినుంచి ప్రాణభయంతో భయపడి పండితుడిని కలిసి నాగదేవతను శాంతింపజేసే మార్గం చెప్పమన్నాడు.
నాగదేవతకు ఏడు రకాల నైవేద్యాలను నివేదించి పూజించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. అప్పుడు ఆ పురోహితుడు ఏడు బిందెల్లో పెరుగు, నెయ్యి, తేనే, బెల్లం, పెసరపప్పు తదితర ఏడు రకాల నైవేద్యాలు సమర్పించి 125 గ్రామాల మీదుగా పయనిస్తూ, పవిత్ర గోదావరి జలాలు తీసుకొచ్చి నాగరాజుకు అభిషేకం చేశాడు. తన భక్తిని మెచ్చుకున్న నాగరాజు కేస్లాపూర్లోనే శాశ్వత నివాసం ఏర్పరచుకున్నాడు. ఆ ప్రాంతమే నాగోబాగా ప్రసిద్ది చెందింది. అప్పటి నుంచి ప్రతి ఏటా నాగరాజు విగ్రహానికి గిరిజనులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు.
నాగదేవతకు కుండల్లో వంటలు చేసి నైవేద్యంగా పెట్టడాన్ని ఆనవాయితీగా పాటిస్తున్నారు. మెస్రం వంశస్తులు పవిత్రజలాలను తీసుకొస్తే.. గుగ్గిల్ల వంశీయులు కుండలు చేయడాన్ని బాధ్యతగా తీసుకుంటారు. ఇదొక సాంప్రదాయంగా భావిస్తారు. నాగదేవత ఆరాధనలో గుగ్గిల్ల వంశీయులకు మెస్రం వంశీయుల మధ్య తదితరాలుగా సాంప్రదాయాలను అనుసరిస్తున్నారు. పుష్య మాసంలో చందమామ కనిపించిన తర్వాత మెస్రం వంశీయులు.. గుగ్గిల్ల వంశస్థుల వద్దకు వెళ్లి కుండలు తయారు చేయమని సూచిస్తారు. ప్రసాద వంటకాల కోసం పెద్ద కుండలు, కాగులు, వాటిపై మూతపెట్టే పాత్ర, నీటి కుండలు కలిపి సుమారు 130కి పైగా కుండలను తయారు చేయిస్తారు. వీటిలోనే గంగాజలం తీసుకొచ్చి,వంట చేసి జాతరలో భక్తులకు భోజనం పెడతారు.
పూజానిర్వహణలో వంతుల వారీగా వంటలు చేస్తారు. ఆలయ ప్రాంగణంలో 22 పొయ్యిలపై ప్రసాదాలను తయారు చేస్తారు. ఈ జాతరకు మెస్రం వంశస్థులు ఎన్ని వేల మంది వచ్చినప్పటికీ, 22 పొయ్యిలపైనే వంటచేస్తారు. ప్రతికుండను పవిత్రంగా భావిస్తారు. ఆలయ ప్రాంగణలో చాలా పవిత్రంగా చూస్తారు. ప్రహరీ గోడ లోపల, గోడకు చుట్టూ దీపాలు వెలిగించేందుకు ప్రత్యేక అరలు ఉంటాయి. ఆ దీపాల కాంతుల్లో 22 పొయ్యిల మీద మెస్రం వంశీయులు బాధ్యతతో అన్నికుటుంబీకులవారు వంతుల వారీగా వంటలు చేస్తారు.
Read more: సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..
Read more: సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!
ప్రజలతో అధికార యంత్రాంగం మమేకమయ్యేందుకు నిర్వహించే ప్రజాదర్బార్ నాగోబా జాతరలో ప్రత్యేకత. ఆదివాసీల బాగోగులను తెలుసుకోవడం.. వారిలో నెలకొన్న భయాలను దూరం చేసేందుకు జాతర సంబరాల్లో దర్బార్ నిర్వహిస్తారు. జిల్లా కలెక్టర్, అధికా బృందంతో చేరుకుని ప్రజలతో ముచ్చటిస్తారు. ఇదంతా ప్రజల్లో ఉన్న అమాయకత్వాన్ని దూరం చేసి... ప్రభుత్వ అధికారులతో నిర్భయంగా మాట్లాడే అవకాశం కల్పించే దర్బార్.. ప్రజల మధ్యలోనే నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది.
ప్రజాసమస్యలను అధికారులు స్వయంగా తెలుకోవడం, వాటి పరిష్కారాని చర్యలు తీసుకునే వేదికగా ప్రజా దర్భార్ నిర్వహిస్తారు. అమాయక ఆదివాసీ ప్రజలకు భయాన్ని దూరం చేయడం.... దీని ప్రత్యేకతగా భావిస్తారు. నాగోబా జాతరలో అత్యంత ముఖ్యమైన ఘట్టంగా దర్బార్ వేడుక సాగుతుంది. పూర్వకాలంలో ఈ అడవిలోకి వెళ్లేందుకు ఎలాంటి సౌకర్యాలు లేవు. నాగరికులు అంటేనే ఆదివాసీలు భయపడేవారు. అక్కడికి ప్రభుత్వ అధికారులు సైతం వెళ్లేవారు కాదు. అప్పుడే భూమి కోసం, భుక్తి కోసం.. విముక్తి కోసం కొమురం భీం నిజాం నవాబులతో పోరాటం చేసి వీర మరణం పొందారు. దీంతో ఉలిక్కి పడిన నిజాం పాలకులు గిరిజన ప్రాంత పరిస్థితుల గురించి తెలుసుకునేందుకు ప్రముఖ శాస్త్రవేత్త ప్రొఫెసర్ హైమన్ డార్ఫ్ను అక్కడికి పంపారు. ఆయన ఫోకస్ జాతర మీద పడింది. కొండలు, కోనలు దాటొచ్చి ప్రజా సమస్యలు తెలుసుకుని పరిష్కరించుకోవడానికి ఈ జాతరలో దర్బార్ ఏర్పాటు చేయాలని అనుకున్నారు. అలా మొదటగా 1942లో దర్బార్ నిర్వహించారు. ఆ ఆచారం ఇప్పటికీ కొనసాగుతుంది. ఈ దర్బార్లో పాల్గొనేందుకు కలెక్టర్లు, ప్రజాప్రతినిధులు, తెగల నాయకులు, గిరిజన పెద్దలు, అధికారులు హాజరవుతారు. వారి సమస్యల గురించి తెలుసుకుని అక్కడికక్కడే పరిష్కరిస్తారు. అందుకే ఈ దర్బార్ కు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఏర్పడింది.పుష్య అమావాస్యను పురస్కరించుకొని జనవరి 18వ తేదీ రాత్రి మెస్రం వంశ గిరిజనులు సంప్రదాయబద్దంగా జరిపే మహాపూజతో ఈ జాతర ప్రారంభమవుతుంది. జనవరి 24వ తేదిన నిర్వహించే భేతల్ పూజతో అధికారికంగా జాతర ముగుస్తుంది.
(జీ న్యూస్ తెలుగు డెస్క్ సౌజన్యంతో)
Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..
Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి