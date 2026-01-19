English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Nagoba Jatara: వైభవంగా ప్రారంభమైన గిరిజన ‘నాగోబా’ జాతర..

Adilabad Nagoba Jatara:అతిపెద్ద గిరిజన జాతర ‘నాగోబా’వైభవంగా ప్రారంభమైంది. ఆదిలాబాద్‌ జిల్లా ఇంద్రవెల్లి మండలం కేస్లాపూర్‌లో అర్ధరాత్రి మహాపూజను ప్రారంభించారు. ఆదివాసీ సంప్రదాయ రీతిలో సన్నాయి మోతలు, డోలు వాయిద్యాలు, దివిటీల కాంతుల మధ్య.. ఆలయంలో మెస్రం వంశ పెద్దల ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 21, 2026, 08:05 PM IST

Nagoba Jatara 2026: ‘నాగోబా’ జాతర ముందుగా గర్భాలయం వెనక ఉంచిన పవిత్ర గంగాజలంతో శుద్ధి కార్యక్రమం చేపట్టారు. అర్ధరాత్రి ఇలవేల్పు శేషసాయికి ఆలయ పీఠాధిపతి వెంకట్‌రావు, కటోడాలు హన్మంతు, కోసు సహా మెస్రం పెద్దలు ఆంతరంగికంగా నిర్వహించిన అభిషేకంతో మహా పూజలోని ప్రధాన ఘట్టం ముగిసింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

తర్వాత పవిత్ర గంగాజలాన్ని ఆలయ ఆవరణలో వేచి ఉన్న భక్తులపై చల్లటంతో గర్భాలయంలోని నాగదేవత దర్శనం ప్రారంభమైంది. సంప్రదాయ రీతిలో మెస్రం వంశ కొత్త కోడళ్ల భేటీ జరిగింది. అంతకుముందు కేస్లాపూర్‌లోని పాత మందిరమైన మురాఢి నుంచి నాగోబా దేవత ఆభరణాలను ఆలయానికి చేర్చారు. మెస్రం ఆడపడుచులు కొత్త కుండలతో కోనేరు నుంచి తెచ్చిన జలంతో అల్లుళ్లు, మెస్రం మహిళలు మట్టితో పుట్టలు తయారుచేసి పూజలు నిర్వహించారు. 

మహా పూజకు హాజరైన ఎమ్మెల్యే వెడ్మ బొజ్జు, కలెక్టర్‌ రాజర్షి షా, ఎస్పీ అఖిల్‌ మహాజన్, ఉట్నూర్‌ ఐటీడీఏ పీవో యువరాజ్‌ మర్మాట్‌కు  మెస్రం వంశీయులు తలపాగాలు చుట్టి సన్మానించారు.

పూజానిర్వహణలో వంతుల వారీగా మెస్రం వంశీయులు వంటలు చేస్తారు. ఆలయ ప్రాంగణంలో 22 పొయ్యిలపై నైవేద్యాలను తయారు చేస్తారు. ఈ జాతరకు మెస్రం వంశస్థులు ఎన్ని వేల మంది వచ్చినప్పటికీ, 22 పొయ్యిలపైనే వంట చేసి వండిస్తారు. ఇందులో ప్రతికుండను పవిత్రంగా భావిస్తారు. ఆలయ ప్రాంగణలో చాలా పవిత్రంగా చూస్తారు. ప్రహరీ గోడ లోపల, గోడకు చుట్టూ దీపాలు వెలిగించేందుకు ప్రత్యేక అరలు ఏర్పాటు చేస్తారు. ఆ దీపాల కాంతుల్లో 22 పొయ్యిల మీద మెస్రం వంశీయులు బాధ్యతతో అన్నికుటుంబీకులవారు వంతుల వారీగా వంటలు చేయడం విశేషం.

