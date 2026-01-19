Nagoba Jatara: వైభవంగా ప్రారంభమైన గిరిజన ‘నాగోబా’ జాతర..

Nagoba Jatara 2026: ‘నాగోబా’ జాతర ముందుగా గర్భాలయం వెనక ఉంచిన పవిత్ర గంగాజలంతో శుద్ధి కార్యక్రమం చేపట్టారు. అర్ధరాత్రి ఇలవేల్పు శేషసాయికి ఆలయ పీఠాధిపతి వెంకట్రావు, కటోడాలు హన్మంతు, కోసు సహా మెస్రం పెద్దలు ఆంతరంగికంగా నిర్వహించిన అభిషేకంతో మహా పూజలోని ప్రధాన ఘట్టం ముగిసింది.
తర్వాత పవిత్ర గంగాజలాన్ని ఆలయ ఆవరణలో వేచి ఉన్న భక్తులపై చల్లటంతో గర్భాలయంలోని నాగదేవత దర్శనం ప్రారంభమైంది. సంప్రదాయ రీతిలో మెస్రం వంశ కొత్త కోడళ్ల భేటీ జరిగింది. అంతకుముందు కేస్లాపూర్లోని పాత మందిరమైన మురాఢి నుంచి నాగోబా దేవత ఆభరణాలను ఆలయానికి చేర్చారు. మెస్రం ఆడపడుచులు కొత్త కుండలతో కోనేరు నుంచి తెచ్చిన జలంతో అల్లుళ్లు, మెస్రం మహిళలు మట్టితో పుట్టలు తయారుచేసి పూజలు నిర్వహించారు.
మహా పూజకు హాజరైన ఎమ్మెల్యే వెడ్మ బొజ్జు, కలెక్టర్ రాజర్షి షా, ఎస్పీ అఖిల్ మహాజన్, ఉట్నూర్ ఐటీడీఏ పీవో యువరాజ్ మర్మాట్కు మెస్రం వంశీయులు తలపాగాలు చుట్టి సన్మానించారు.
పూజానిర్వహణలో వంతుల వారీగా మెస్రం వంశీయులు వంటలు చేస్తారు. ఆలయ ప్రాంగణంలో 22 పొయ్యిలపై నైవేద్యాలను తయారు చేస్తారు. ఈ జాతరకు మెస్రం వంశస్థులు ఎన్ని వేల మంది వచ్చినప్పటికీ, 22 పొయ్యిలపైనే వంట చేసి వండిస్తారు. ఇందులో ప్రతికుండను పవిత్రంగా భావిస్తారు. ఆలయ ప్రాంగణలో చాలా పవిత్రంగా చూస్తారు. ప్రహరీ గోడ లోపల, గోడకు చుట్టూ దీపాలు వెలిగించేందుకు ప్రత్యేక అరలు ఏర్పాటు చేస్తారు. ఆ దీపాల కాంతుల్లో 22 పొయ్యిల మీద మెస్రం వంశీయులు బాధ్యతతో అన్నికుటుంబీకులవారు వంతుల వారీగా వంటలు చేయడం విశేషం.
