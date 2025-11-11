English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Bus Fire: మరో ఘోర బస్సు ప్రమాదం.. విజయవాడ వెళ్తుండగా పూర్తిగా దగ్ధం..!

Bus Fire: మరో ఘోర బస్సు ప్రమాదం.. విజయవాడ వెళ్తుండగా పూర్తిగా దగ్ధం..!

Nalgonda Bus Fire Accident: ఘోర బస్సు ప్రమాదం జరిగింది. విజయవాడ వెళ్తుండగా నల్గొండ హైవే పై ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు పూర్తిగా దగ్ధమైంది. బస్సులో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగడంతో ప్రయాణికులు బస్సు అద్దాలు పగలగొట్టుకుని బయటికి దూకారు. ఇది విజయవాడ నుంచి హైదరాబాద్ హైవే పై నల్గొండ జిల్లా చిట్యాల మండలం వెలిమినేడు వద్ద జరిగింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Nov 11, 2025, 06:28 AM IST

Trending Photos

Actress Meena: ఆ స్టార్ హీరో వద్దన్న వినలేదు.!. ఒక్కచాన్స్ అంటూ హోటల్ లోనే.!. నటి మీనా షాకింగ్ కామెంట్స్..
6
Actress Meena
Actress Meena: ఆ స్టార్ హీరో వద్దన్న వినలేదు.!. ఒక్కచాన్స్ అంటూ హోటల్ లోనే.!. నటి మీనా షాకింగ్ కామెంట్స్..
IPL 2026 Mini Auction: ఐపీఎల్ చరిత్రలో అదిరిపోయే రికార్డు.. అత్యధిక ధర దక్కించుకున్న టాప్-10 ప్లేయర్స్..!
10
IPL
IPL 2026 Mini Auction: ఐపీఎల్ చరిత్రలో అదిరిపోయే రికార్డు.. అత్యధిక ధర దక్కించుకున్న టాప్-10 ప్లేయర్స్..!
Singer Sunitha - Ram Veerapaneni: భార్యాభర్తలైన సింగర్ సునీత, రామ్ వీరపనేని మధ్య ఏజ్ గ్యాప్ ఎంతో తెలుసా..!
6
Singer Sunitha Age
Singer Sunitha - Ram Veerapaneni: భార్యాభర్తలైన సింగర్ సునీత, రామ్ వీరపనేని మధ్య ఏజ్ గ్యాప్ ఎంతో తెలుసా..!
Amla Juice: కేవలం 30 రోజుల్లో.. బరువు తగ్గడంతో పాటు కాంతివంతంగా తయారవ్వాలంటే.. ఉసిరితో ఇలా చేయండి..
5
amla juice
Amla Juice: కేవలం 30 రోజుల్లో.. బరువు తగ్గడంతో పాటు కాంతివంతంగా తయారవ్వాలంటే.. ఉసిరితో ఇలా చేయండి..
Bus Fire: మరో ఘోర బస్సు ప్రమాదం.. విజయవాడ వెళ్తుండగా పూర్తిగా దగ్ధం..!

Nalgonda Bus Fire Accident: రాష్ట్రంలో వరసగా బస్సు ప్రమాదాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. కర్నూలు, చేవెళ్ల ఇలా తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఘోర బస్సు ప్రమాదాలు వెలుగుచూస్తున్నాయి. అయితే, ఈరోజు ఉదయం తాజాగా మరో ఘోర బస్సు ప్రమాదం నల్గొండ వద్ద జరిగింది. హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ బయలు దేరిన విహారీ ప్రైవేట్‌ ట్రావెల్స్‌ బస్సు చిట్యాల మండలం వెలిమినేడు వద్ద ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. దీంతో ప్రయాణికులు బస్సు అద్దాలు పగులగొట్టుకుని మరీ బయటికి దూకారు. ఈ ఘటనలో బస్సు పూర్తిగా దగ్ధమైపోయింది. ఆ సమయంలో బస్సులో 29 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నట్లు సమాచారం. 

Add Zee News as a Preferred Source

 ఈ ఘోర బస్సు ప్రమాదం నేషనల్ హైవే 65 పీట్టంపల్లి వద్ద ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సులో జరిగింది. అక్కడికి రాగానే ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. దీంతో ప్రయాణీకులంతా ప్రాణ భయంతో వెంటనే బస్సు కిటికి అద్దాలు పగులగొట్టి మరీ బయటకు దూకారు. ఇది హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ వెళుతున్న విహారి ట్రావెల్స్ బస్సు. కొద్ది క్షణాల్లోనే బస్సు పూర్తిగా దగ్ధమైంది. అయితే బస్సులో ఉన్న ప్రయాణికులు సురక్షితంగా బయటపడినట్లు సమాచారం. ఇక కర్నూలు ఘోర బస్సు ప్రమాదం ఘటనలో 19 మంది ప్రయాణీకులు సహజీవ దహనం అయ్యారు. ఆ తర్వాత చేవెళ్ల వద్ద తాండూర్ డిపోకు చెందిన బస్సు, కంకర్‌ టిప్పర్ ఢీకొనడంతో 19 మంది మృతి చెందారు. 

Read more:  చీప్‌.. చీప్‌.. జియో బంపర్‌ ప్లాన్‌, ఎంత తక్కువ తెలిస్తే ఇప్పుడే రీఛార్జ్‌ చేస్కుంటారు..!

Read more:  9 కోట్ల మంది రైతుల ఎదురు చూపులకు చెక్‌.. పీఎం కిసాన్‌ నిధుల విడుదల ఆరోజే ఫిక్స్‌..!

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Nalgonda bus fire accidentHyderabad to Vijayawada bus fireNalgonda highway accidentbus fire videoTelangana accident news

Trending News