Bus Fire: మరో ఘోర బస్సు ప్రమాదం.. విజయవాడ వెళ్తుండగా పూర్తిగా దగ్ధం..!

Nalgonda Bus Fire Accident: రాష్ట్రంలో వరసగా బస్సు ప్రమాదాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. కర్నూలు, చేవెళ్ల ఇలా తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఘోర బస్సు ప్రమాదాలు వెలుగుచూస్తున్నాయి. అయితే, ఈరోజు ఉదయం తాజాగా మరో ఘోర బస్సు ప్రమాదం నల్గొండ వద్ద జరిగింది. హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ బయలు దేరిన విహారీ ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు చిట్యాల మండలం వెలిమినేడు వద్ద ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. దీంతో ప్రయాణికులు బస్సు అద్దాలు పగులగొట్టుకుని మరీ బయటికి దూకారు. ఈ ఘటనలో బస్సు పూర్తిగా దగ్ధమైపోయింది. ఆ సమయంలో బస్సులో 29 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నట్లు సమాచారం.
ఈ ఘోర బస్సు ప్రమాదం నేషనల్ హైవే 65 పీట్టంపల్లి వద్ద ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సులో జరిగింది. అక్కడికి రాగానే ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. దీంతో ప్రయాణీకులంతా ప్రాణ భయంతో వెంటనే బస్సు కిటికి అద్దాలు పగులగొట్టి మరీ బయటకు దూకారు. ఇది హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ వెళుతున్న విహారి ట్రావెల్స్ బస్సు. కొద్ది క్షణాల్లోనే బస్సు పూర్తిగా దగ్ధమైంది. అయితే బస్సులో ఉన్న ప్రయాణికులు సురక్షితంగా బయటపడినట్లు సమాచారం. ఇక కర్నూలు ఘోర బస్సు ప్రమాదం ఘటనలో 19 మంది ప్రయాణీకులు సహజీవ దహనం అయ్యారు. ఆ తర్వాత చేవెళ్ల వద్ద తాండూర్ డిపోకు చెందిన బస్సు, కంకర్ టిప్పర్ ఢీకొనడంతో 19 మంది మృతి చెందారు.
Another Bus fire accident at Hyd to Vjwada route… em jarugutundi ra asalu! pic.twitter.com/DNP9RGj7n6
— cR🔱 (@ReddyTweetzzz) November 10, 2025
