  Car Door Lock: ఆడుకుంటూ కారెక్కిన ఐదేళ్ల చిన్నారి.. డోర్లు లాక్‌ కావడంతో ఊపిరాడక మృతి.. ఎక్కడంటే?

Nalgonda District: సరదాగా ఇంటి ముందు ఆడుకుంటున్న ఓ ఐదేళ్ల చిన్నారి అంతలోనే తనువు చాలించింది. ఇంటి ముందు పార్క్ చేసున్న కారులో ఆడుకునేందుకు ఎక్కి ఊపిరాడక ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఈ విషాద ఘటన నల్లొండ జిల్లాలో జరిగింది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Apr 15, 2026, 03:19 PM IST

Five year old child dies in car in nalgonda District: నల్గొండ జిల్లా నార్కెట్‌పల్లిలో విషాద ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఇంటి ముందు ఉన్న కారులో ఓ ఐదేళ్ల చిన్నారి ఆడుకునేందుకు ఎక్కింది. కారు డోర్లు లాక్ కావడంతో ఆ చిన్నారి ఊపిరాడక స్పృహ కోల్పోయింది. గమనించిన కుటుంబ సభ్యులు హుటాహుటీన చిన్నారిని కామినేని ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఆస్పత్రిలో వైద్యులు చిన్నారిని పరీక్షగా అప్పటికే మృతి చెందినట్లు గుర్తించారు.

నార్కట్‌పల్లికి చెందిన పేర్ని సతీష్, గాయత్రిల కుమార్తె పేర్ని శరణ్య (5) తన ఇంటి ముందు ఉన్న చిన్నారులతో కలిసి ఆడుకుంటుంది. ఈ క్రమంలో శరణ్య తన ఇంటి ఎదుట పార్క్ చేసి ఉంచిన కారులోకి వెళ్లింది. ఆ తరువాత ఆటోమేటిక్‌గా డోర్ లాక్ కావడంతో చిన్నారి కారులోనే చిక్కుకుపోయింది. కొద్దిసేపటికి పాప కనిపించకపోవడంతో ఆమె తల్లిదండ్రులు, కుటుంబ సభ్యులు పరిసర ప్రాంతాల్లో అంతా వెతికారు. అయితే ఎంతకీ పాప ఆచూకీ లభించకపోవటంతో భయాందోళనకు గురయ్యారు. 

అయితే మధ్యాహ్నం తరువాత కారు వద్ద చిన్నారి శరణ్య చెప్పులు ఉండటాన్ని గుర్తించిన కారు ఓనర్.. కారు వద్దకు వెళ్లి చూడగా చిన్నారి కారులోనే వెనుక సీటులో స్పృహతప్పి పడిపోయి ఉంది. దీంతో అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న చిన్నారిని హుటాహుటీన నార్కట్ పల్లిలోని కామినేని ఆస్పత్రికి తరలించారు. వైద్యులు చిన్నారిని పరీక్షించి అప్పటికే మృతి చెందినట్లు గుర్తించారు. చిన్నారి తల్లి గాయత్రి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

అభం శుభం తెలియని తమ పాపకి అప్పుడే నూరేళ్లు నిండిపోవడంతో.. ఆ తల్లిదండ్రులు కన్నీరు మున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు. ఊపిరాడక తమ చిన్నారి ఎంత వేదన అనుభవించిందో అంటూ అల్లాడిపోతున్నారు. 

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Child Dies Of Suffocation In CarCar Door LockFive Year Old ChildChild Dies In CarNalgonda district

