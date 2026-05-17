/Nalgonda Crime News: నల్లగొండ జిల్లాలో దారుణం.. తల్లీకూతురి దారుణ హత్య, కళ్లలో కారం పోసి మరీ, అసలు కారణం ఇదే!

Mother and Daughter Murdered In Nalgonda: నల్గొండ జిల్లా ఇబ్రహీం పేటలో తల్లి కూతుళ్ల హత్య తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. సుమలత భర్త యాదయ్య కొన్ని రోజుల క్రితమే చనిపోగా ఆయన పేరు మీద నుంచి కూతురు లావణ్యకు 5 ఎకరాల భూమి రిజిస్ట్రేషన్ జరిగింది. దీంతో వారిని అంతమొందిస్తే భూమి వాళ్ల సొంతం అవుతుందని బంధువులు మర్డర్ చేసినట్లు సమాచారం. దీంతో కన్నతల్లిని, కూతురుని మట్టు పెట్టారు బంధువులు. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం ఇబ్రహీంపేట గ్రామానికి చెందిన రుద్రాక్ష సుమలత, ఆమె కుమార్తె రుద్రాక్ష లావణ్య నిద్రిస్తున్న సమయంలో వారిపై దుండగులు దాడి చేసి ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టారు. ముందుగా బాధితులు ఎదురు తిరగకుండా ఉండేందుకు వారి కళ్ళలో కారం కొట్టి పక్కా ప్లాన్ ప్రకారం వారిని అత్యంత కిరాతకంగా హతమార్చారు. స్థానికులు ఉదయం వీరిని చూసిన వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులు ఘటన స్థాలానికి చేరుకొని ఆరా తీశారు.
అయితే భూ తగాదాలే ఈ హత్యకు కారణమని తెలుస్తోంది. కొంతకాలం క్రితమే భర్త యాదయ్య చనిపోవడంతో ఐదు ఎకరాల భూమి కొన్ని నెలల క్రితమే లావణ్య పేరు మీదకి రిజిస్ట్రేషన్ చేశారు. ఈ భూమిపై కన్నేసిన దుండగులు బంధువులే అయ్యారు. తల్లి కూతుళ్లకు అండగా నిలవాల్సిన బంధువులే రాబందులై వారి ప్రాణాలు తీశారు. వాళ్లు బతికుంటే భూమి తమకు దక్కదని వారిద్దరిని అడ్డు తొలగించుకోవాలని పక్కా ప్లాన్ ప్రకారమే హత్య చేశారు. దీంతో ఇద్దరిని దారుణంగా హత్య చేశారు. ఇక ఒకే ఇంట్లో తల్లి కూతురు శవాలుగా పడి ఉండటంతో గ్రామస్తులంతా కన్నీరు మున్నీరవుతున్నారు. బంధువుల తీరుపై స్థానికులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
ఈ తల్లీ కూతుళ్లను పొట్టనబెట్టుకున్న నిందితులను మరింత కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇక కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఇక నిందితుల కోసం గాలింపు చర్యలు కూడా చేపట్టారు.
