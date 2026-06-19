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Nalgonda Car Accident: రామన్నగూడెం వద్ద ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. రెండు కార్లు నుజ్జునుజ్జు, ఎస్ఎల్బీసీ ఇంజినీర్ సహా ముగ్గురు మృతి!

Nalgonda Ramannagudem Car Accident 3 Dead: నల్లగొండ జిల్లా పెద్దవూర మండలం రామన్నగూడెం వద్ద తెల్లవారుజామున ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. రెండు కార్లు ఎదురుగా వచ్చి బలంగా ఢీకొనడంతో వాహనాలు పూర్తిగా నుజ్జునుజ్జు అయిపోయాయి. ఈ ప్రమాదంలో ముగ్గురు వ్యక్తులు అక్కడికక్కడే మరణించారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 19, 2026, 09:15 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 09:18 AM IST
Nalgonda Car Accident: రామన్నగూడెం వద్ద ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. రెండు కార్లు నుజ్జునుజ్జు, ఎస్ఎల్బీసీ ఇంజినీర్ సహా ముగ్గురు మృతి!
Image Credit: Nalgonda Ramannagudem Car Accident 3 Dead:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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