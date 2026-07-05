/నల్లగొండలో తెల్లవారుజామున ఘోర ప్రమాదం.. కారును ఢీకొట్టిన బస్సు, నలుగురు దుర్మరణం!

Nalgonda Road Accident Today: వరుసగా జరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలు భయాందోళనలకు గురిచేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా రాత్రి సమయాల్లో కారు లేదా బస్సు ప్రయాణాలు చేసేవారు ప్రాణ భయంతో ప్రయాణించాల్సి వస్తోంది. అతివేగం, నిద్రమత్తు లేదా మద్యం మత్తులో ప్రయాణించడం వల్ల ఇటువంటి ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. ఈరోజు కూడా నల్గొండ జిల్లా చిట్యాల పెద్ద కాపర్తి వద్ద హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ వెళ్లే జాతీయ రహదారిపై ఘోర ప్రమాదం సంభవించింది. ఒక ప్రైవేట్ ట్రావెల్ బస్సు ఎదురుగా వస్తున్న కారును ఢీకొట్టడం వల్ల కారులోని నలుగురు వ్యక్తులు మృతి చెందారు. కారు పూర్తిగా నలిగిపోవడమే కాకుండా, డ్రైవర్ ప్రస్తుతం ప్రాణాపాయ స్థితిలో చిక్కుకున్నారు. స్థానికుల సమాచారంతో పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, గాయపడిన కారు డ్రైవర్ను ఆసుపత్రికి తరలించారు. మృతుల మృతదేహాలను బయటకు తీసి పోస్టుమార్టం నిమిత్తం తరలించారు. ఈ ఘటనపై మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.