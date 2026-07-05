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నల్లగొండలో తెల్లవారుజామున ఘోర ప్రమాదం.. కారును ఢీకొట్టిన బస్సు, నలుగురు దుర్మరణం!

ఈరోజు తెల్లవారుజామున నల్లగొండ జిల్లా చిట్యాల మండలం పెద్ద కాపర్తి వద్ద ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. అతివేగంగా వచ్చిన ఒక బస్సు ఎదురుగా వస్తున్న కారును బలంగా ఢీకొట్టడంతో, కారులో ఉన్న నలుగురు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ప్రమాదంలో కారు ముందు భాగం పూర్తిగా ధ్వంసమైంది, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 05, 2026, 07:33 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 07:33 AM IST
నల్లగొండలో తెల్లవారుజామున ఘోర ప్రమాదం.. కారును ఢీకొట్టిన బస్సు, నలుగురు దుర్మరణం!
Image Credit: Nalgonda Road Accident Today: XSource: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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నల్లగొండలో తెల్లవారుజామున ఘోర ప్రమాదం.. కారును ఢీకొట్టిన బస్సు, నలుగురు దుర్మరణం!
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