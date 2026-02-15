English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Nalgonda Ring Road: నల్గొండ రింగ్ రోడ్ పనుల్లో గోల్ మాల్.. అధికారుల అవినీతి.. కాంట్రాక్టర్ల కక్కుర్తి..

Nalgonda Ring Road:రోడ్డు పనులు అభివృద్ధికి సంకేతం... నాణ్యతకు ప్రతిరూపంగా ఉండాల్సిన రోడ్లు నాసిరకానికి నకలుగా కనిపిస్తున్నాయి. కాంట్రాక్టర్ల కక్కుర్తి...  ఆ పనులు పర్యవేక్షించాల్సిన అధికారుల అవినీతి... వెరసి రోడ్డు నిర్మాణపనుల్లో నాణ్యత కరువైంది. ప్రతిష్టాత్మకంగా ఏర్పాటు చేస్తున్న నల్గొండ రోడ్డు పనుల్లో డొల్లతనం.. అధికారుల నిజాయితీని ప్రశ్నిస్తున్నాయి. నల్గొండ రింగురోడ్డు పనుల స్థితిగతులపై జీతెలుగు న్యూస్ స్పెషల్ ఫోకస్ ఇపుడు చూద్దాం...

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 15, 2026, 12:20 AM IST

Nalgonda ORR: నల్గొండకు మణిహారంలా నిలవాలని చేపడుతున్న రింగురోడ్డు.  ఈ రోడ్డుతో నల్గొండకు కొత్త అందం చేకూరుతుందని భావిస్తున్నారు. నల్గొండ జిల్లాకు చెందిన మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి ప్రత్యేక చొరవతో అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుట్టారు. అందుకే ఈ రోడ్డు పనులను  శరవేగంగా పూర్తి చేయాలని చర్యలు చేపట్టారు. కార్యాచరణ ప్రణాళికతో యుద్ధప్రాతిపదికన పనులు చేస్తున్నారు. ఈ రింగురోడ్డు నిర్మాణం కోసం ప్రభుత్వం 516 కోట్ల రూపాయలను కేటాయించింది.

నల్లగొండ పట్టణం చుట్టూ రింగ్ రోడ్డు నిర్మాణం పనులు చేపట్టారు. నల్గొండ పట్టణంలోని పానగల్ సమీపంలో ఉన్న చాయ సోమేశ్వర ఆలయం నుంచి కూడా జంక్షన్, మునుగోడు హౌసింగ్ బోర్డ్, కతాల్‌గూడెం, మెడికల్ కాలేజీ వరకు ఈ రోడ్డు నిర్మాణం జరుగుతోంది. సుమారు 14 కిలోమీటర్ల దూరంలో చేపట్టనున్నారు. ఈ రోడ్డు నిర్మాణంలో కోల్పోయిన రైతులకు పరిహారం, రోడ్డు నిర్మాణం కోసం మొత్తం కలిపి  516 కోట్ల రూపాయలతో పనులు చేస్తున్నారు. ఈ నిర్మాణంలో  30 కల్వర్టులు, రెండు మైనర్ బ్రిడ్జిలు, ఒక రోడ్డు ఓవర్ బ్రిడ్జి, మూడు అండర్ పాస్‌లు , ఒకఫ్లై ఓవర్ నిర్మాణం చేపట్టే విధంగా కార్యాచరణ ప్రణాళికతో పనులు జరుగుతున్నాయి. ఈ పనులను త్వరితగతిన పూర్తిచేసే విధంగా 2025 అక్టోబర్ మొదటి వారంలో పనులు ప్రారంభించారు. ఎస్ఎల్ఎంఐ ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీకి రోడ్డు పనులను టెండర్ ద్వారా అప్పగించారు. 2027 అక్టోబర్ 6 తేదీ వరకు రోడ్డు నిర్మాణం పనులు పూర్తి చేసేలా అధికారులు ఒప్పందం చేసుకున్నారు.

చాలా రోజుల తర్వాత  నల్లగొండ ప్రజల ఆకాంక్ష నెరవేరే సమయం ఆసన్నమైంది. నల్గొండకు కొత్త అందాలను సమకూర్చే  రింగ్ రోడ్డు నిర్మాణ పనుల్లో నాణ్యత కరువైందని ప్రజలు విచారం వ్యక్తంచేస్తున్నారు. నిర్మాణం పూర్తయితే పదికాలాలపాటు పటిష్టంగా ఉండాల్సిన రోడ్డు నాణ్యతపై అనుమానాలు వెల్లువెత్తున్నాయి. రోడ్డు నిర్మాణానికి వినియోగించే మట్టి నాణ్యత రోడ్డుపనుల్లో డొల్లతనానికి నిదర్శనంగా నిలిచింది.

నల్గొండ రింగు రోడ్డు నాణ్యతపై విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. నిబంధనలకు అనుగుణంగా పనులు జరగలేదనే అనుమానాలు తలెత్తాయి. రోడ్డును పటిష్టపరిచే విధంగా రోడ్డు పనులు జరగలేదని ప్రజలు భావిస్తున్నారు. రోడ్డు పటిష్టత కోసం నాణ్యత గల కంకర, రోడ్డుకు పట్టునిచ్చే మట్టిని వినియోగించకుండా... చెరువు మట్టిని, చౌడు మట్టి, నల్ల బంక మట్టిని ఉపయోగిస్తూ పనులు చేస్తున్నారనే విమర్శలున్నాయి.

ప్రజలు అనుకున్నట్లే గ్రౌండ్ లెవల్లో జరుగుతున్న పనుల్లో నాణ్యత కరువైంది. అక్కడ జరిగే పనుల తీరే నాణ్యతలేమికి నిదర్శమని తెలుస్తోంది. నాణ్యతలేకుండా రోడ్డు పూర్తయితే మనుగడ కష్టంగా ఉంటుందని ప్రజలు అనుమానాలు వ్యక్తంచేస్తున్నారు. రోడ్డు పనులు జరిగే సమయంలో నాణ్యతను పర్యవేక్షించాల్సిన అధికారులు అక్కడ కన్పించడం లేదు. రోడ్డు పటిష్టతకోసం పొరలు పొరలుగా వేయాల్సిన సమయంలో నీటిని తడిపే క్యూరింగ్ ప్రక్రియ అక్కడ కన్పించడం  లేదు. ఈ పనులతో రోడ్డు మనుగడ కష్టమేననే అనుమానాలు వెల్లువెత్తున్నాయి. వాహనాల రాకపోకలతో కొద్దిరోజులకే దెబ్బతింటుందనే ప్రమాదం పొంచి ఉందని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది.

పేరుకే నల్లగొండకు మణిహారం... నాణ్యతాపనుల్లో డొల్లతనంతో  రింగ్ రోడ్డు పనులు  నవ్వులపాలు చేసేలా సాగుతున్నాయి. రోడ్డు పటిష్టత కరువైందని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. రోడ్డు పునాదికి వాడుతున్న మట్టి నాణ్యత లేదని కళ్లకు కట్టినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే అధికారులు మట్టినాణ్యత పరీక్షలతో ఎంపికచేసినట్లు చెబుతున్నారు. సుద్ద, చౌడు, రేగడి, ఒండ్రు కలగలిసిన మిశ్రమమే ఈ మట్టి. దీంతోనే రోడ్డు నిర్మాణం సాగుతోంది. అసలు రోడ్డు నిర్మాణంలో ఏ మట్టిని వాడాలి?. ఏ మట్టిని వాడుతున్నారు?. అక్కడ పనులు ఏస్థాయిలో నాసిరకంగా సాగుతున్నాయో కళ్లకు కట్టినట్లు తెలుస్తోంది.

చెరువులో  ఒండ్రు, బంక, చౌడు, నల్లరేగడి కలగలిసిన ఈ మట్టిని పానగల్ ఉదయ సముద్రం దిగువ ప్రాంతంలోని ఇరిగేషన్ శాఖకు చెందిన భూముల్లో నుంచి, కంచనపల్లి, నర్సింగ్ బట్ల  గ్రామాల చెరువు ల్లో నుండి తవ్వుకుని తీసుకొస్తున్నారు. మామూలుగా రోడ్డు నిర్మాణంలో ఎర్రమట్టిని వాడాలని నిబంధనలు ఉన్నాయి. కానీ రోడ్డు నిర్మాణం కోసం వాడేందుకు ఏ మట్టిని తవ్వుతున్నారో  ఇక్కడ పనులు జరుగుతున్న తీరే తెలుస్తోంది.  చెరువలోమట్టి తవ్వుకునేందుకు తీసుకున్న అనుమతులు వేరు... మట్టిని ఇష్టారాజ్యంగా తవ్వేస్తున్న తీరు వేరుగా ఉందని అక్కడ క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. చెరువుమట్టి తవ్వకంలో అక్రమాలపై ఇరిగేషన్ అధికారి తో మా నల్గొండ ప్రతినిధి జానయ్య  పేస్ టూ పేస్ 

మామూలుగా అయితే చెరువు మట్టిని రోడ్డు నిర్మాణం కోసం వాడటానికి వీలు లేదు. అసలు పనికి రాదు. ఒకవేళ చెరువులో తవ్వకాలు జరిగినా రైతుల పొలాల్లో మాత్రమే వాడుకోవాలి. అలా కాకుండా  చెరువుల్లో ముప్పై నుంచి నలభై  అడుగుల లోతు తవ్వి రోడ్డు పనులకు వాడుతున్నారు. అందులో అది నల్లమట్టి ఒక అడుగు మాత్రమే తవ్వడానికి అది రైతులకు మాత్రమే ఇవ్వడానికి నిబంధనలు ఉన్నాయి. అయితే అడ్డుగోలుగా రోడ్డు నిర్మాణానికి చెరువుమట్టిని ఇష్టారాజ్యంగా వాడుతున్నారనే విమర్శలున్నాయి. ప్రజాధనం అడ్డగోలుగా దుర్వినియోగం అవుతున్నా కాంట్రాక్టర్ల కక్కుర్తికి, అధికారుల అవినీతికి అడ్డుకట్ట వేసేవారే కరువయ్యారనే ఆరోపణలు వెల్లువెత్తున్నాయి. ఇకకైనా నేషనల్ హైవే అథారిటీ అధికారులు రోడ్డు నిర్మాణ పనులను పర్యవేక్షిస్తూ పూర్తి పారదర్శకంగా జరిగేలా చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. నిబంధనలకు పాతరేసి సాగుతున్న రింగ్ రోడ్డు  పనుల్లో నాణ్యతకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.

(రచయత.. మునిరాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్)

