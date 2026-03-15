Nalgonda: ఘోర ప్రమాదం.. దేవతపల్లి గేట్‌ వద్ద ఆటోను వేగంగా ఢీకొట్టిన లారీ, నలుగురు స్పాట్‌ డెడ్‌..!!

Nalgonda Auto Accident 4 Dead: ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం ఈరోజు మధ్యాహ్నం సమయంలో చోటు చేసుకుంది. నల్గొండ జిల్లాలోని దేవతపల్లి గేటు వద్ద ఆటోని లారీ వేగంగా వచ్చి ఢీకొట్టడంతో అక్కడికక్కడే నలుగురు మృతి చెందారు. ఈ ప్రమాదంలో మరో ఆరుగురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. వారిని వెంటనే సమీప ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Mar 15, 2026, 06:13 PM IST

Nalgonda Auto Accident 4 Dead: నల్గొండ జిల్లాలో ఈరోజు ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. చింతపల్లి మండలం దేవతపల్లి గేటు వద్ద ఆటోని వేగంగా వచ్చిన భారీ లారీ ఢీకొట్టడంతో అందులో ప్రయాణిస్తున్న నలుగురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. ఇక ఈ ప్రమాదంలో మరో ఆరుగురు కూడా తీవ్ర గాయాలైనట్లు సమాచారం. స్థానికుల సమాచారంతో వెంటనే పోలీసులు ఘటన స్థలానికి చేరుకున్నారు. మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఇక క్షతగాత్రులకు మెరుగైన సేవల కోసం సమీప ఆసుపత్రికి తరలించారు. అందులో ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. వారిని హైదరాబాద్‌కు వైద్యం నిమిత్తం తరలించారు. ఈ ప్రమాదం గురించి మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

అయితే మరణించిన వారంతా బీహార్ కు చెందిన వారిగా పోలీసులు గుర్తించారు అయితే ప్రమాద సమయంలో లారీ డ్రైవర్ మద్యం మత్తులో ఉండవచ్చునా అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఒక గ్రామంలో అంతా విషాద ఛాయలో నలుపు నెలకు ఉన్నాయి లారీ నిర్లక్ష్యంగా నడిపించడం వల్లే ఈ ప్రమాదం జరిగిందని గతంలో కూడా లారీ డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యాల వల్లే స్థానికులు చెబుతున్నారు.

 వారు ఎక్కడ నుంచి వస్తున్నారో సరైన సమాధానం ఇప్పటి వరకు దొరకలేదు. కానీ ఆదివారం పూట చింతపల్లి మండలం నుంచి దేవతపల్లి గేట్ వద్దకు వచ్చినప్పుడే ఉన్నట్టుండి లారీ వేగంగా దూసుకురావడంతో ఆటోలో ప్రయాణిస్తున్న అక్కడికక్కడే నలుగురు మృతి చెందగా.. పలువురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఆటో కూడా నుజ్జునుజ్జయింది . ఆ దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. సంఘటన స్థలంలో ఆ బాధితులు ఆర్తనాదాలు కంటతడిని తెప్పిస్తున్నాయి. ఒక్కసారిగా గ్రామస్తులు అంత తీవ్ర భయాందోళన కూడా గురయ్యారు.

ఆటో పూర్తిగా ఆనవాళ్లు కూడా గుర్తించలేని స్థితిలో పడి ఉంది. ఆటో సీట్ కూడా బయట పడిపోయిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. అంటే ప్రమాద తీవ్రత ఎంత ఉందో ఊహించి ఉండవచ్చు. అందుకే స్పాట్లోనే నలుగురు చనిపోయారు. ఇందులో ఇద్దరు పరిస్థితి మరింత విషమంగా ఉందని హైదరాబాద్‌కు తరలించారు. ఇక కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు సంబంధికులకు సమాచారం అందించే ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టారు. స్థానికంగా తీవ్ర విషాధకర వాతావరణం కూడా నెలకొంది.

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

