Suresh Reddy: తెలంగాణ వ్యక్తి సురేశ్ రెడ్డికి అమెరికాలో అరుదైన గౌరవం..

Suresh Reddy: ఇంట గెలిచి రచ్చ గెలవాలంటారు. ఇపుడు తెలంగాణ భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాకు చెందిన సురేశ్ రెడ్డి ఇపుడు అమెరికాలో రచ్చ చేస్తున్నారు. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా నడిబొడ్డున 13వ శతాబ్దంలో తెలంగాణలో ముష్కరుల చేతిలో నాశనమైన ఓ ఆలయానికి జీవం పోసి వార్తల్లో వ్యక్తిగా నిలిచారు.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 12, 2025, 04:00 PM IST

Suresh Reddy: భద్రాద్రి కొత్తగూడెం  పాల్వంచలో  కాకతీయుల కాలంలో కట్టి విదేశీ చొరబాటుదారుల ఆక్రమణకు గురై  శిథిలావస్థకు చేరిన శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయానికి తన డబ్బులతో తిరిగి ప్రాణం పోస్తున్నారు. ప్రముఖ పారిశ్రామిక వేత్త దార్శనికుడు నల్లా సురేశ్ రెడ్డి. మన ఆలయాలు మన సాంస్కృతిక చిహ్నాలు. వాటిని కాపాడలనే సత్సకంల్పంతో ఈ పనికి శ్రీకారం చుట్టారు.  ఇలాంటి పనులకు పూనుకోవాలంటే చేతిలో డబ్బులు ఉంటే సరిపోదు. జీర్ణ దశకు చేరుకున్న మన సాంస్కృతి పరమైన ఆలయాలను జీర్ణోద్ధరణ చేయాలన్న బలమైన  సంకల్పం  ఉండి తీరాలి. భద్రాద్రి కొత్తగూడం కు చెందిన సురేశ్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలోని శ్యామల గోపాలన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో అప్పటి ఢిల్లీ సుల్తానుల  దండయాత్రలో ధ్వంసమైన  ఈ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని పున: ప్రతిష్ఠ చేస్తున్నారు. 

అప్పటి ఢిల్లీ సుల్తానులు దక్షిణాది దండయాత్రలో భాగంగా మార్గమధ్యంలో ఉన్న అనేక హిందూ దేవాలయాలను ధ్వంసం చేసుకుంటూ వెళ్లారు. అలా ధ్వంసం అయిన ఆలయం పాల్వంచలోని శ్రీవేంకటేశ్వర ఆలయం. అప్పటి దండయాత్రలో అప్పటి సుల్తానులు స్వామి విగ్రహాలు ధ్వంసం చేశారు. కొన్ని దేవతా మూర్తుల విగ్రహాలను ఖండ ఖండాలుగా చేసారు. అంతేకాదు ఈ విగ్రహాలను అక్కడున్న అటవి ప్రాంతాల్లో ఖననం చేశారు. తాజాగా ఆలయ పున: నిర్మాణ బాధ్యత తీసుకున్న సురేశ్ రెడ్డి అధ్యక్షుడిగా ఉన్న  శ్యామల గోపాలన్ ఫౌండేషన్ ఎంతో భక్తి శ్రద్దలతో ఖండాలు చేయబడిన విగ్రహాలను పున: ప్రతిష్ఠ చేశారు. కొన్నింటిని కొత్తగా శిల్పులచే చెక్కించారు.  

ఈ ఆలయ ప్రతిష్టాత్మక పునర్నిర్మాణం దివంగత భారతీయ-అమెరికన్ శాస్త్రవేత్త, మాజీ అమెరికా ఉపాధ్యక్షురాలు కమలా హారిస్ తల్లి డాక్టర్ శ్యామల గోపాలన్ హారిస్ గౌరవార్థం చేపట్టారు. కమలా హ్యారీస్ తల్లి  డాక్టర్ శ్యామల గోపాలన్ గొప్ప బయో మెడికల్ పరిశోధకురాలు.. అంతేకాదు  పౌర హక్కులు,  మహిళా సాధికారతకు ఆమె ప్రతీక.  ఆమె మన దేశంలోని తమిళనాడు రాష్ట్రంలో పుట్టి ఇక్కడ   విద్యనభ్యసించారు. ఆపై  ఉన్నత చదువుల కోసం   యునైటెడ్ స్టేట్స్‌కు వెళ్లి అక్కడి ప్రజా సేవలో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఈ కోవలో పాల్వంచలో పాడుపడ్డ పురాతన  ఆలయాన్ని ఈమె గౌరవార్ధం ఆమె పేరున ఉన్న శ్యామల గోపాలన్ ఫౌండేషన్ పేరుతో  పున: నిర్మించారు సురేశ్ రెడ్డి.  అంతేకాదు కొత్తగా కట్టిన ఆలయ ఆ శిలా ఫలాకాలపై ఆమె పేరుతో ప్రతిష్ఠించడం విశేషం. 

కమలా హ్యారీస్ తల్లి గౌరవార్ధం నిర్మించిన ఈ ఆలయానికి అమెరికా మాజీ ఉపాధ్యక్షరాలిని సురేశ్ రెడ్డి ఆహ్వానించారు. ఆమె ఈ ఆలయ పున: నిర్మాణం తర్వాత చేపట్టే ప్రాణ ప్రతిష్ఠ కార్యక్రమంలో  పాల్గొనడానికి మన దేశానికి  రానున్నట్టు సమాచారం. కమలా తోపాటు అమెరికాకు చెందిన పలువురు ప్రజా ప్రతినిధులు కూడా ఈ కార్యక్రమానికి రమ్మని స్వయంగా సురేశ్ రెడ్డి .. అమెరికాకు వెళ్లి ఆహ్వానించడం విశేషం. ఆయన చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమాన్ని వాళ్లు ప్రశంసించారు. అంతేకాదు తన తల్లి గౌరవార్ధం  పున: నిర్మాణం చేసిన ఈ ఆలయం చూసి కమలా మురిసిపోతుంది. ఈ పనిలో సురేశ్ రెడ్డి కనపరిచిన పనితనాన్ని ఆమె మెచ్చుకున్నారు. పాల్వంచలో కమలా హారిస్ తల్లి గౌరవార్ధం నిర్మించిన ఈ ఆలయాన్ని తెలంగాణ ఆధ్యాత్మిక పటంలో మాత్రమే కాకుండా, ప్రపంచ వారసత్వ పరంగా ఈ ఆలయానికి మరింత ప్రాధాన్యత ఏర్పడటం ఖాయం అని కమలా హరిస్ కొనియాడారు. 

