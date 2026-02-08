English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Nampally Forensic Lab: ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ అగ్ని ప్రమాద ఘటనపై పలు అనుమానాలు.. కిషన్ రెడ్డి సంచలనం..

Nampally Forensic Lab Fire Accident: నాంపల్లిలో ఉన్న స్టేట్ ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ లాబొరేటరీలో భారీ అగ్నిప్రమాదం తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.  ఈ ప్రమాదం కేవలం ఆస్తి నష్టానికే పరిమితం కాకుండా, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన పలు కీలక కేసుల విచారణను దెబ్బతీసే ప్రమాదం ఉందని చెబుతున్నారు. దీనిపై బీజేపీ నేత.. కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి అనుమానాలు వ్యక్తం చేసారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 8, 2026, 07:50 AM IST

Nampally Forensic Lab Fire Accident: ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్‌తో పాటు తెలంగాణలో రాజకీయ ప్రకంపనలు సృష్టించిన అనేక కేసులకు సంబంధించిన కీలక ఆధారాలు ప్రస్తుతం ఆ ల్యాబ్‌లోనే ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇటీవలి కాలంలో అత్యంత వివాదాస్పదమైన ఫోన్ ట్యాపింగ్ విచారణలో భాగంగా స్వాధీనం చేసుకున్న హార్డ్ డిస్క్‌లు, డిజిటల్ డేటా విశ్లేషణ ఇక్కడే జరుగుతోంది. అదేవిధంగా గత కొన్నేళ్లుగా పెండింగ్‌లో ఉన్న ఓటుకు నోటు కేసులోని ఆడియో, వీడియో రికార్డింగ్‌ల ఒరిజినల్ ఫైల్స్ ఇక్కడి కంప్యూటర్లలోనే నిక్షిప్తమై ఉన్నాయి. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల ముందు రాజకీయంగా సంచలనం రేపిన ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు యత్నం కేసులో స్వాధీనం చేసుకున్న మొబైల్ ఫోన్లు, సిమ్ కార్డులు, వాటికి సంబంధించిన ఫోరెన్సిక్ రిపోర్టులు ఇక్కడే ఉన్నాయి. 

అయితే, కీలక కేసుల విచారణ ముమ్మరంగా సాగుతున్న తరుణంలో, ఆధారాలకు నిలయమైన FSL ల్యాబ్‌లో మంటలు చెలరేగడంపై పలు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఒకవేళ ఇక్కడి కంప్యూటర్లు, సర్వర్లు పూర్తిగా దగ్ధమైతే, ఆయా కేసుల్లో నిందితులకు శిక్ష పడేలా చేసే కీలకమైన డిజిటల్ సాక్ష్యాలు పూర్తిగా కనుమరుగయ్యే ప్రమాదం ఉందని చెబుతున్నారు. ఈ ప్రమాదం యాదృచ్ఛికంగా జరిగిందా.. ఎవరైనా కుట్రపూరితంగా చేశారా అన్న అనుమానాలు కూడా వ్యక్తమవుతున్నాయి.

అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను అదుపు చేసేందుకు స్పాట్‌లో తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు. లోపల ఉన్న రసాయనాలు, ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల కారణంగా మంటలు వేగంగా వ్యాపిస్తున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. ఈ ప్రమాదంలో ఏయే విభాగాలకు నష్టం వాటిల్లింది..? ఏయే కేసుల డేటా సురక్షితంగా ఉంది? అన్న దానిపై ఇంకా స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. ఈ ఘటనలో అటెండర్‌కు గాయాలు అయ్యాయని..ఆమెను హాస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నట్లు ఐపీఎస్‌ శిల్పవల్లి తెలిపారు. ఈ ఘటనపై కిషన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. కేసీఆర్, రేవంత్ ఇద్దరూ ఒకరిపై ఒకరి పెట్టుకున్న కేసులకు సంబంధించిన ఆధారాలు లేకుండా రెండు పార్టీలు కుమ్మక్కైనట్టు అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయని కిషన్ రెడ్డి మీడియా ముఖంగా తెలిపారు. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

