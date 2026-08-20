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ఒక్కే ఒక్క విద్యార్థిని.. ఒకే టీచర్.. తెలంగాణలోని ఈ సర్కారు బడి ప్రత్యేకత తెలిస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే..!!

Narapanenipalle Government School: ఆ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఒకే ఒక విద్యార్థి. ఆ విద్యార్థి కోసం పాఠశాల రోజూ తెరుచుకుంటుంది. ఒక తండ్రి పట్టుదలే ఆ పాఠశాలను మూతపడకుండా కాపాడుతోంది. తన కూతురును బడి మాన్పిస్తే.. మళ్లీ తమ గ్రామంలో ప్రభుత్వ పాఠశాల అందుబాటులో ఉండదని తన కూతురును బడికి పంపిస్తున్నారు. ఒక తండ్రి పట్టుదల, విద్యను అందరికీ అందుబాటులో ఉంచాలన్న నిబద్ధతకు అద్దం పడుతోంది. ఇంతకీ ఆ పాఠశాల ఎక్కడ ఉంది? తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Aug 20, 2026, 10:01 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 10:01 AM IST
ఒక్కే ఒక్క విద్యార్థిని.. ఒకే టీచర్.. తెలంగాణలోని ఈ సర్కారు బడి ప్రత్యేకత తెలిస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఒక్కే ఒక్క విద్యార్థిని.. ఒకే టీచర్.. తెలంగాణలోని ఈ సర్కారు బడి ప్రత్యేకత తెలిస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే..!!
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