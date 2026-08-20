/ఒక్కే ఒక్క విద్యార్థిని.. ఒకే టీచర్.. తెలంగాణలోని ఈ సర్కారు బడి ప్రత్యేకత తెలిస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే..!!

Narapanenipalle Government School: తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లా వైరా మండలంలోని నరపనేనిపల్లె. ఈ గ్రామంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాల ప్రతి ఉదయాన్నే ఎప్పటి వలే తెరుచుకుంటుంది. ఉపాధ్యాయురాలు ఉమా బడి సమయానికి చేరుకుంటారు. బ్లాక్ బోర్డును శుభ్రం చేస్తారు. తరగతి గదిని సిద్ధం చేసి.. పాఠాలు చెప్పడం మొదలుపెడతారు. కానీ ఆ తరగతిలో మిగతా పాఠశాలల్లో వలే విద్యార్థుల అల్లరి, కేరింతలు, గుసగుసలు కనిపించవు. అంతపెద్ద పాఠశాలలో బెంచ్ మీద ప్రశాంతంగా కూర్చుని శ్రద్ధా పాఠాలు వింటున్న ఒకే ఒక్క విద్యార్థిని కీర్తన కనిపిస్తుంది. కీర్తన ఆ పాఠశాలలో 5వ తరగతి చదువుకుంటోంది. తోటి పిల్లలతో ఆటలు ఆడటం, నోట్ బుక్స్ మార్చుకోవడం.. మధ్యాహ్న భోజన సమయంలో బంతిలో కూర్చుండి భోజనం చేయడం ఇవన్నీ లేకపోయినా.. కీర్తనకు మాత్రం ఈ పాఠశాలే సర్వస్వం.
నమ్మకం నడిపిస్తోంది.. నాన్న నిర్ణయమే దారి చూపుతోంది:
ఒకప్పుడు ఈ స్కూల్లో దాదాపు 70 మందికిపైగా విద్యార్థులు చదువుకునేవారు. కాలక్రమేణా పరిస్థితులు పూర్తిగా మారాయి. గ్రామంలోని తల్లిదండ్రులు ఇంగ్లీష్ మీడియం ప్రైవేట్ స్కూళ్ల వైపు మొగ్గుచూపారు. మరికొంత మంది 4వ తరగతి పూర్తి అవ్వగానే పిల్లలను ప్రభుత్వ సాంఘీక సంక్షేమ గురుకులాల్లో చేర్పించారు. దీంతో ఈ పాఠశాలలో విద్యార్థుల సంఖ్య క్రమంగా తగ్గింది. చివరకు ఆ బడిలో కీర్తన ఒక్కతే మిగిలిపోయింది. అయితే కీర్తన తండ్రి మాత్రం తన కూతురును వేరే పాఠశాలకు మార్చుకుండా ఇక్కడే చదివించాలని గట్టిగా నిర్ణయించుకున్నారు. ఎందుకంటే ఒక్కసారి ప్రభుత్వ పాఠశాల మూతపడితే.. దాన్ని మళ్లీ తెరిపించడం కష్టం అవుతుంది.. అందుకే నన్ను ఇక్కడే చదివించాలని మా నాన్న నిర్ణయించుకున్నారు. నేను 7వ తరగతి పూర్తి అయ్యే వరకు ఈ పాఠశాలలోనే చదువుతాను. ఆ తర్వాతే హాస్టల్కు వెళ్తాను అని కీర్తన చెబుతోంది. తండ్రి నమ్మకమే ఆ పాఠశాల తలుపులు మూతపడకుండా నిలబెట్టింది.
ఒక్కరికే పూర్తి సమయం.. ఉపాధ్యాయురాలి అంకితభావం:
పిల్లలు ఎంతమంది ఉన్నారనే దానితో సంబంధం లేకుండా.. ఉపాధ్యాయురాలు ఉమ రోజూ పాఠశాలకు వచ్చి కీర్తనకు పూర్తిస్థాయిలో బోధిస్తున్నారు. తరగతిలో 10 మంది ఉన్నా, 20 మంది ఉన్నా లేదా ఒక్కరే ఉన్నా బోధించే పద్ధతి మారదు. అయితే ఒక్కరే ఉండటం వల్ల ప్రతి అంశంపైనా ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టే వీలుంటుంది అని ఉపాధ్యాయురాలు ఉమ తెలిపారు. విద్యార్థుల సంఖ్యకు అనుగుణంగా ప్రస్తుతం ఇక్కడ ఒకే ఉపాధ్యాయురాలు విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. విద్యార్థిని ఒక్కతే అయినప్పటికీ, ప్రభుత్వం నుంచి మధ్యాహ్న భోజనంతో సహా అన్ని వసతులు యథావిధిగా అందుతున్నాయి. కాగా, ఈ పాఠశాల నిర్వహణకు ఏటా దాదాపు రూ.12 లక్షలు ఖర్చవుతోంది.
మళ్లీ పూర్వవైభవం కోసం అధికారుల అడుగులు:
ఒక్క విద్యార్థి కోసం పాఠశాలను నడపడం చర్చకు దారితీసింది. కీర్తన తండ్రి ఆలోచనను, ఉపాధ్యాయురాలి అంకితభావాన్ని స్థానికులు మెచ్చుకుంటున్నారు. ఈ పాఠశాలను మూసివేయకుండా, మళ్లీ పిల్లలతో కళకళలాడేలా చేయడానికి విద్యాశాఖ అధికారులు కసరత్తు ప్రారంభించారు. వచ్చే విద్యాసంవత్సరానికి విద్యార్థుల సంఖ్యను కనీసం 25కు పెంచాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఇందులో భాగంగా పిల్లల్లో ఇంగ్లీష్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెంచేందుకు 'వి కెన్ లెర్న్' అనే కొత్త కార్యక్రమాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. ఉపాధ్యాయులకు కూడా ప్రత్యేక శిక్షణ ఇస్తూ, ఊరి ప్రజలను ప్రభుత్వ బడిలో పిల్లలను చేర్పించాలని ప్రోత్సహిస్తున్నారు.
కీర్తన చుట్టూ ఇవాళ తోటి విద్యార్థులు లేకపోవచ్చు. కానీ, ఒక బిడ్డ చదువు ఆగిపోకూడదని తలుపులు తెరిచి ఉంచిన ఒక పాఠశాల ఆమెకు అండగా నిలిచింది. ఒక విద్యాలయం అసలైన విలువ అక్కడ కూర్చునే పిల్లల సంఖ్యలో కాదు, ఒక చిన్నారి భవిష్యత్తు కోసం అది నిలబడే తీరులోనే ఉందనడానికి ఈ పాఠశాలే ఒక నిలువెత్తు నిదర్శనమని చెప్పాలి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి