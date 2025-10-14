Naveen Yadav Video: మరో వివాదంలో నవీన్ యాదవ్.. మాగంటి గోపీనాథ్ మరణంపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు.. వీడియో వైరల్..

Naveen Yadav controversy comments on maganti Gopinath death tragedy: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ లో ఉపఎన్నికల ప్రచారం జోరందుకుంది. అన్ని పార్టీలు నువ్వా.. నేనా అన్నట్లు ప్రచారంలో దూసుకోని పోతున్నాయి. అదే విధంగా ఆరోపణలు, ప్రత్యారోపణల చేసుకుంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ జూబ్లిహిల్స్ బైపోల్ లో తమ అభ్యర్థిగా నవీన్ యాదవ్ ను ప్రకటించింది. బీఆర్ఎస్ మాగంటి గోపినాథ్ సతీమణిని బరిలో దింపారు.
మాగంటి గోపీనాథ్ చనిపోవడం దైవ నిర్ణయం అంటూ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు pic.twitter.com/5fw30owuOF
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) October 14, 2025
ఈ క్రమంలో రెండు పార్టీలు హోరా హోరీన ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నాయి. మరోవైపు ఇప్పటికే నవీన్ యాదవ్ పై కాంగ్రెస్ నేత నవీన్ యాదవ్పై క్రిమినల్ కేసు నమోదు అయ్యింది. మధురా నగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల అధికారి రజినీకాంత్ రెడ్డి.. నవీన్ యాదవ్పై ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో పోలీసులు నవీన్పై క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేశారు.
ఎన్నికల కోడ్ అమల్లో ఉండగానే నవీన్ యాదవ్ ఓటర్ కార్డులను పంపిణీ చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. దీన్ని ఓటర్లను ప్రలోభాలకు గురిచేసి చర్యగా భావించిన ఎన్నికల సంఘం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. తాజాగా.. నవీన్ యాదవ్ ఎన్నికల ప్రచారం కాంట్రవర్సీగా మాట్లాడారు.
జూబ్లిహిల్స్ బైపోల్ ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న నవీన్ యాదవ్.. మాట్లాడుతూ.. ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపినాథ్ మరణించడం అనేది దైవనిర్ణయం అంటూ వేటకారంగా మాట్లాడారు. అంతేకాకుండా.. ఐదేళ్లకు ఒకసారి ఎన్నికలు వస్తాయి.. అలాంటిది రెండెళ్లకే వచ్చాయంటే.. దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకొవచ్చాన్నరు. అప్పుడు డెవలప్ మెంట్ జరిగిందా.. లేదా అన్యాయం జరిగిందా..?.. ప్రజలకు తెలుసని వివాదాస్పదంగా మాట్లాడారు.
మరోవైపు ఈ వ్యాఖ్యలపై బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు మండిపడుతున్నారు. ఒక వ్యక్తి మరణంపై ఇంత నీచంగా మాట్లాడతారా.. అంటూ పెద్ద రచ్చ నడుస్తొంది. మొత్తంగా ఈ వ్యాఖ్యలపై బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ గా సోషల్ మీడియాలో మాటల యుద్దం నడుస్తొంది. ఈ వ్యాఖ్యలతో మరోసారి నవీన్ యాదవ్ కాంట్రవర్సీగా మారారు.
