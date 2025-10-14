English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Naveen Yadav Video: మరో వివాదంలో నవీన్ యాదవ్.. మాగంటి గోపీనాథ్ మరణంపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు.. వీడియో వైరల్..

Naveen Yadav Video: మరో వివాదంలో నవీన్ యాదవ్.. మాగంటి గోపీనాథ్ మరణంపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు.. వీడియో వైరల్..

Brs Leaders fires on Naveen Yadav: జూబ్లీహిల్స్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ చేసిన మాటలు ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కాంట్రవర్సీగా మారాయి. చనిపోయిన వారి గురించి ఇలా తూలనాడినట్లు మాట్లాడటం ఎంత వరకు సమంజసం అంటూ బీఆర్ఎస్ నాయకులు ఫైర్ అవుతున్నారు  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 14, 2025, 01:39 PM IST
  • జూబ్లిహిల్స్ ఎన్నికల రచ్చ..
  • కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు..

Trending Photos

School Holiday: రానున్న ఐదు రోజులు భారీ వర్షాలు.. స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటన..
5
School holidays
School Holiday: రానున్న ఐదు రోజులు భారీ వర్షాలు.. స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటన..
Bigg Boss: బిగ్‌బాస్‌ 9 వైల్డ్ కార్డ్ కంటెస్టెంట్స్‌గా మొత్తం ఆరుగురు.. ఎవరెవరూ ఉన్నారంటే..!
6
Bigg Boss Wild Card Contestants
Bigg Boss: బిగ్‌బాస్‌ 9 వైల్డ్ కార్డ్ కంటెస్టెంట్స్‌గా మొత్తం ఆరుగురు.. ఎవరెవరూ ఉన్నారంటే..!
Surya Gochar: త్వరలో తులా రాశిలో సూర్యుడు.. ఈ రాశుల వారి జీవితంలో ఊహించని మలుపు..
5
Surya Gochar
Surya Gochar: త్వరలో తులా రాశిలో సూర్యుడు.. ఈ రాశుల వారి జీవితంలో ఊహించని మలుపు..
SSC Jobs: పరీక్షా లేకుండానే డిగ్రీ అర్హతతో SSCలో జాబ్స్.. వెంటనే అప్లయ్ చేసేయండి..!
5
Staff Selection Commission Notification
SSC Jobs: పరీక్షా లేకుండానే డిగ్రీ అర్హతతో SSCలో జాబ్స్.. వెంటనే అప్లయ్ చేసేయండి..!
Naveen Yadav Video: మరో వివాదంలో నవీన్ యాదవ్.. మాగంటి గోపీనాథ్ మరణంపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు.. వీడియో వైరల్..

Naveen Yadav controversy comments on maganti Gopinath death tragedy: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ లో ఉపఎన్నికల ప్రచారం జోరందుకుంది. అన్ని పార్టీలు నువ్వా.. నేనా  అన్నట్లు ప్రచారంలో దూసుకోని పోతున్నాయి. అదే విధంగా ఆరోపణలు, ప్రత్యారోపణల చేసుకుంటున్నాయి.  ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ జూబ్లిహిల్స్ బైపోల్ లో తమ అభ్యర్థిగా నవీన్ యాదవ్ ను ప్రకటించింది. బీఆర్ఎస్ మాగంటి గోపినాథ్ సతీమణిని బరిలో దింపారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

ఈ క్రమంలో రెండు పార్టీలు హోరా హోరీన ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నాయి. మరోవైపు ఇప్పటికే నవీన్ యాదవ్ పై  కాంగ్రెస్ నేత నవీన్ యాదవ్‌పై క్రిమినల్ కేసు నమోదు అయ్యింది. మధురా నగర్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల అధికారి రజినీకాంత్ రెడ్డి..  నవీన్ యాదవ్‌పై ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో పోలీసులు నవీన్‌పై క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేశారు.

ఎన్నికల కోడ్ అమల్లో ఉండగానే నవీన్ యాదవ్‌ ఓటర్ కార్డులను పంపిణీ చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. దీన్ని ఓటర్లను ప్రలోభాలకు గురిచేసి చర్యగా భావించిన ఎన్నికల సంఘం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.  తాజాగా.. నవీన్ యాదవ్ ఎన్నికల ప్రచారం కాంట్రవర్సీగా మాట్లాడారు.

జూబ్లిహిల్స్ బైపోల్ ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న నవీన్ యాదవ్.. మాట్లాడుతూ..  ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపినాథ్ మరణించడం అనేది దైవనిర్ణయం అంటూ వేటకారంగా మాట్లాడారు. అంతేకాకుండా.. ఐదేళ్లకు ఒకసారి ఎన్నికలు వస్తాయి.. అలాంటిది రెండెళ్లకే వచ్చాయంటే.. దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకొవచ్చాన్నరు. అప్పుడు డెవలప్ మెంట్ జరిగిందా.. లేదా అన్యాయం జరిగిందా..?.. ప్రజలకు తెలుసని వివాదాస్పదంగా మాట్లాడారు.

Read more: Raja Singh: కిషన్ రెడ్డిగారూ.. మీకు నా గతే పడుతుంది.!. జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికలపై రాజాసింగ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

మరోవైపు ఈ వ్యాఖ్యలపై బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు మండిపడుతున్నారు. ఒక వ్యక్తి మరణంపై ఇంత నీచంగా మాట్లాడతారా.. అంటూ పెద్ద రచ్చ నడుస్తొంది. మొత్తంగా ఈ వ్యాఖ్యలపై బీఆర్ఎస్ వర్సెస్  కాంగ్రెస్ గా సోషల్ మీడియాలో మాటల యుద్దం నడుస్తొంది. ఈ వ్యాఖ్యలతో మరోసారి  నవీన్ యాదవ్ కాంట్రవర్సీగా మారారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Jubilee Hills by PollNaveen YadavJubilee hill by poll campaignsCongress Vs BRSMla maganti death tragedy

Trending News