English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Naveen Yadav: జూబ్లీ హిల్స్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్ధిగా నవీన్ యాదవ్.. బయోడేటా ఇదే..

Naveen Yadav: జూబ్లీ హిల్స్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్ధిగా నవీన్ యాదవ్.. బయోడేటా ఇదే..

Jubilee Hill By Poll Congress Candidate Naveen Yadav: బీఆర్ఎస్ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ మరణంతో జూబ్లీ హిల్స్ కు ఉప ఎన్నిక అనివార్యమైంది. తాజాగా ఎలక్షన్ కమిషన్ బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలతో పాటు దేశంలో వివిధ ప్రాంతాల్లో ఖాళీ అయిన స్థానాలకు ఉప ఎన్నికల షెడ్యూల్ ప్రకటించింది. అందులో జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక కూడా ఉంది. ఇక ఇక్కడ కాంగ్రెస్ తరుపున పలువురు అభ్యర్ధులు పోటీ పడినా.. చివరకు యువకుడైన నవీన్ యాదవ్ ను ఎమ్మెల్యే అభ్యర్ధిగా కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం ప్రకటించింది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 9, 2025, 10:18 AM IST

Trending Photos

Retirement age of Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ పెంపుపై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..
5
Retireement age of Central Government
Retirement age of Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ పెంపుపై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..
Epfo Pension Diwali Gift: 21 కోట్ల ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు కేంద్రం దీపావళి కానుక.. ప్రతి ఒక్కరి అకౌంట్లోకి రూ.20 వేల పెన్షన్!
7
Diwali Gift Pension
Epfo Pension Diwali Gift: 21 కోట్ల ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు కేంద్రం దీపావళి కానుక.. ప్రతి ఒక్కరి అకౌంట్లోకి రూ.20 వేల పెన్షన్!
Sbi Bank Recruitment 2025: రూ.85 వేల జీతంతో SBIలో ఉద్యోగాలు.. డిగ్రీ ఉంటే చాలు మీ పంట పండినట్లే..
5
SBI recruitment
Sbi Bank Recruitment 2025: రూ.85 వేల జీతంతో SBIలో ఉద్యోగాలు.. డిగ్రీ ఉంటే చాలు మీ పంట పండినట్లే..
Surekha Vani: 48 ఏళ్ల వయసులో పెళ్లికి సిద్ధమైపోయిన సురేఖ వాణి.. వరుడు ఎవరంటే..?
5
Surekha vani
Surekha Vani: 48 ఏళ్ల వయసులో పెళ్లికి సిద్ధమైపోయిన సురేఖ వాణి.. వరుడు ఎవరంటే..?
Naveen Yadav: జూబ్లీ హిల్స్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్ధిగా నవీన్ యాదవ్.. బయోడేటా ఇదే..

Jubilee Hill By Poll Congress Candidate Naveen Yadav: ఎట్టకేలకు జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికకు సంబంధించిన డేట్ వచ్చేసింది. దీంతో అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీతో పాటు ప్రతిపక్ష పార్టీలైన బీఆర్ఎస్, బీజేపీలు ఈ  బై పోల్ ను సీరియస్ గా తీసుకొని రంగంలోకి దిగుతున్నాయి. అయితే జూబ్లీహిల్స్ బై పోల్ లో ముందుగా బీఆర్ఎస్ తన అభ్యర్ధి మాగంటి గోపీనాథ్ భార్య మాగంటి సునీతను తన అభ్యర్ధిగా ఖరారు చేసింది. మరోవైపు కాంగ్రెస్ పార్టీ తరుపున అంజన్ కుమార్ యాదవ్, మాజీ మేయర్ బొంతు రామ్మోహన్, నవీన్ యాదవ్ పేర్లు ప్రముఖంగా వినిపించాయి. ఎట్టకేలకు కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం మాత్రం అక్కడ లోకల్ అభ్యర్ధి అయిన నవీన్ యాదవ్ ను కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్ధిగా ఖరారు చేసింది. ఈ విషయాన్ని కేసీ వేణుగోపాల్ ఓ లెటర్ ను విడుదల చేశారు.  ఏది ఏమైతేనేం.. ఎట్టకేలకు జూబ్లీహిల్స్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్ధిని ప్రకటించింది AICC. నవీన్ యాదవ్  కు టికెట్ ఖరారు చేసింది. 2014 MIM అభ్యర్ధిగా పోటీ చేసి, రెండో స్థానంలో నిలిచాడు నవీన్ యాదవ్.  2018 లో స్వతంత్ర అభ్యర్ధిగా పోటీ చేశాడు. 2023లో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరాడు నవీన్ యాదవ్. బీసీ లీడర్ కావడం, ముస్లిం సామాజిక వర్గం మద్దతు ఉండటంతో.. నవీన్ యాదవ్ వైపే మొగ్గు చూపింది కాంగ్రెస్ అధిష్టానం. ఇప్పటికే జూబ్లీహిల్స్ లోని మురికివాడల్లో ఇప్పటికే ప్రచారం మొదలు పెట్టాడు నవీన్ యాదవ్.

Add Zee News as a Preferred Source

నవీన్ యాదవ్ 22 నవంబర్  1983న జన్మించారు. తండ్రి చిన్న శ్రీశైలం యాదవ్.. సోషల్ వర్కర్ గా మంచి పేరుంది.  బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ లో డిగ్రీ పూర్తి చేశారు. ఈయన స్టేట్ యాదవ స్టూడెంట్ వింగ్ ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్నారు. అంతేకాదు తెలంగాణ త్రో బాల్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్నారు. అంతేకాదు నవ యువ నిర్మాణ్ NGO ఫౌండర్ గా ఉన్నారు. 

అంతేకాదు 500 మంది DSC సహా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలకు, కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాల కోసం ప్రిపేర్ అయ్యేవారికి తన వంతు ఆర్ధిక సాయం అందిస్తున్నారు. అంతేకాదు పేద వాళ్లకు సంబంధించిన సీమంతాలు, బారసాలతో ముఖ్యంగా మాస్ లో మంచి ప్రజాదరణతో దూసుకుపోతున్నాడు. 30 యేళ్ల చిన్న వయసులోనే రాజకీయాల్లో ప్రవేశించాడు. ఇప్పటి వరకు రెండు ఎన్నికల్లో ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసి ఓడిపోయారు. మరి ముచ్చటగా మూడోసారి జూబ్లిహిల్స్ కు జరుగుతున్న ఉప ఎన్నికలతో ఎమ్మెల్యేగా సత్తా చాటాలని చూస్తున్నాడు.జూబ్లీ హిల్స్ అసెంబ్లీ  నియోజకవర్గానికి  నవంబర్ 11న  ఉప ఎన్నికల జరగనుంది. నవంబర్ 14న ఓట్ల లెక్కింపు జరుగుతుంది. 

తాజాగా జూబ్లీ హిల్స్ అభ్యర్ధి నవీన్ యాదవ్ పై రీసెంట్ గా క్రిమినల్ కేసు నమోదైంది. ఎలక్షన్ కమిషన్  నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఓటరు కార్డులను పంచడంపై ఈసీ సీరియస్ అయింది.  దీన్ని ఓటర్లను ప్రలోభాలకు గురిచేసే చర్యగా ఎన్నికల సంఘం భావిస్తోంది. నవీన్ యాదవ్‌పై బీఎన్‌ఎస్‌ 170, 171, 174తో పాటు ప్రజా ప్రాతినిధ్య చట్టం కింద కేసు నమోదు చేశారు ఎలక్షన్ కమిషన్ అధికారులు. 

Read more: విడాకుల దిశగా టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్.. షాక్ కు గురి చేస్తోన్న న్యూస్..

Read more: ఒకే టైటిల్ ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ హిట్స్ అందుకుంటే.. చిరు డిజాస్టర్ అందుకున్నాడు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Jubilee Hill By pollNaveen Yadav as Congress Jubilee hills CandidateNaveen Yadav profileWho is Naveen YadavWho Got Jubilee hills ticket

Trending News