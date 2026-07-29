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PM మోదీపై అసభ్యకరమైన పోస్టులు పెట్టినవారికి బిగ్ షాక్!

NEET Controversy: నీట్ (NEET) పేపర్ లీక్ వివాదంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై కొంతమంది సోషల్ మీడియాల్లో పెట్టిన అసభ్యకర పోస్టులు పెట్టిన ఖాతాదారులకు ఢిల్లీ పోలీసులు పెద్ద షాక్ ఇచ్చారు. వారిపై ఇప్పటికే ప్రత్యేకమైన నోటీసులు జారీ చేసిన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 29, 2026, 12:14 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 12:21 PM IST
PM మోదీపై అసభ్యకరమైన పోస్టులు పెట్టినవారికి బిగ్ షాక్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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