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NEET Exam: అయ్యో రామా.. ఇంత చేసినా నీట్ ఎగ్జామ్‌లో ఆగని మాల్ ప్రాక్టీస్.. విద్యార్ధి అరెస్ట్..

NEET Exam Malpractice: గత కొన్ని రోజులుగా దేశ వ్యాప్తంగా నీట్ ఎగ్జామ్ రచ్చ నడుస్తోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎన్నో పకడ్బందీ చర్యలు తీసుకున్న కొంత మంది అధికారుల చేసిన తప్పు కారణంగా గతంలో రాసిన నీట్ (NEET) ఎగ్జామ్‌ను నిన్న దేశ వ్యాప్తంగా చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో యంత్రాంగం ఎన్ని కఠిన చర్యలు తీసుకున్న కొన్ని చోట్ల మాల్ ప్రాక్టీస్‌కు కొంత మంది అభ్యర్ధులు పాల్పడం సంచలనం రేపుతోంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 22, 2026, 07:57 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 07:58 AM IST
NEET Exam: అయ్యో రామా.. ఇంత చేసినా నీట్ ఎగ్జామ్‌లో ఆగని మాల్ ప్రాక్టీస్.. విద్యార్ధి అరెస్ట్..
Image Credit: NEET Malpractice (ZEE News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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అయ్యో రామా.. ఇంత చేసినా నీట్ ఎగ్జామ్‌లో ఆగని మాల్ ప్రాక్టీస్.. విద్యార్ధి అరెస్ట్..
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