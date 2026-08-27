Nepal Floods Helpline: పొరుగు దేశం నేపాల్లో ఆకస్మిక వరదలు ముంచెత్తడంతో అక్కడ అంతా భయానక పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. భారీ వరదలు ముప్పేట దాడి చేయడంతో నేపాల్లో ప్రజలు సర్వం కోల్పోయారు. అయితే ఆ నేపాల్ వరదల్లో చిక్కుకున్న వారి కోసం భారత ప్రభుత్వంతోపాటు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం తమ రాష్ట్ర ప్రజల కోసం హెల్ప్లైన్ను ఏర్పాటుచేసింది. నేపాల్లో స్థిరపడిన వారు.. అక్కడ పర్యటనకు వెళ్లిన తెలంగాణవాసుల కోసం ప్రభుత్వం సహాయం చేసేందుకు హెల్ప్లైన్ ఏర్పాటుచేసినట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.
నేపాల్లో సంభవించిన భారీ వరదల కారణంగా అక్కడ చిక్కుకున్న లేదా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న తెలంగాణవాసుల కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించింది. బాధితులకు అవసరమైన సహాయం అందించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణ చర్యలు చేపట్టింది. నేపాల్లోని పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తూ.. అక్కడ ఉన్న తెలంగాణ వాసులకు అవసరమైన సహాయం అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు. ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల మేరకు న్యూఢిల్లీలోని తెలంగాణ భవన్లో ప్రత్యేక హెల్ప్లైన్, సమన్వయ కేంద్రాన్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పాటుచేసింది.
నేపాల్ వరదల్లో చిక్కుకున్న తెలంగాణ ప్రజలకు అవసరమైన సహాయం అందించేందుకు ఢిల్లీలోని తెలంగాణ భవన్ అధికారులు రంగంలోకి దిగారు. కేంద్ర విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ, ఖాట్మండులోని భారత రాయబార కార్యాలయంతో పాటు ఇతర సంబంధిత అధికారులతో నిరంతరం సమన్వయం చేస్తున్నారు. ఇక నేపాల్లో ఉన్న తెలంగాణకు చెందిన యాత్రికులు, పర్యాటకులు లేదా ఇతర వ్యక్తులతో సంప్రదింపులు చేసుకోలేకపోతున్న కుటుంబసభ్యులున్యూఢిల్లీలోని తెలంగాణ భవన్ హెల్ప్లైన్ను సంప్రదించవచ్చు.
సహాయక చర్యల సమన్వయాన్ని సులభతరం చేసేందుకు సంబంధిత వ్యక్తుల పేరు, పాస్పోర్ట్ వివరాలు, మొబైల్ నంబర్, నేపాల్లో ప్రస్తుతం ఉన్న లేదా చివరిగా తెలిసిన ప్రాంతం, ట్రావెల్/టూర్ ఆపరేటర్ వివరాలు, కుటుంబ సభ్యుల సంప్రదింపు వివరాలను హెల్ప్లైన్ అధికారులకు అందించాలి.
హెల్ప్లైన్ నంబర్లు
98719 99044
9949351270
9618597969
నేపాల్లో ఉన్న తెలంగాణ వాసులకు అవసరమైన సహాయం అందించేందుకు హెల్ప్లైన్ అధికారులు అందుబాటులో ఉంటారు. హెల్ప్లైన్కు అందే విజ్ఞప్తులను ప్రాధాన్యతా ప్రాతిపదికన సంబంధిత కేంద్ర ప్రభుత్వ విభాగాలు, ఖాట్మండులోని భారత రాయబార కార్యాలయం దృష్టికి తీసుకెళ్లి అవసరమైన సహాయం అందించేందుకు సమన్వయం చేస్తారు. నేపాల్లోని పరిస్థితులను తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ, అవసరమైన తదుపరి చర్యలను సంబంధిత అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుంటుంది.
సురక్షితం
హైదరాబాద్ నుంచి వెళ్లిన పోలాప్రగడ శ్రీనివాస్ బృందం నేపాల్లో క్షేమంగా ఉంది. ఎంఎస్ రామారావు మెమోరియల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో కైలాస మానసరోవర్ యాత్రకు హైదరాబాద్ నుంచి బయలుదేరి వెళ్లిన 31 మంది క్షేమంగా ఉన్నట్లు ఆ ట్రస్ట్ ఛైర్మన్ పోలాప్రగడ శ్రీనివాస్ ప్రకటించారు. వారు రేపు హైదరాబాద్కు బయలుదేరి రావాల్సి ఉండగా.. చైనా, భారత ప్రభుత్వాలు పర్యాటకుల రాకపోకలపై నిర్ణయం తీసుకోనున్నాయి.