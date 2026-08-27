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Nepal Floods: నేపాల్‌ వరదలపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం అలర్ట్‌.. హైదరాబాద్‌వాసులు సురక్షితం

Hyderabad Tourists Safe In Nepal Floods: నేపాల్ వరదల్లో చిక్కుకున్న తెలంగాణ వాసుల సహాయార్థం తెలంగాణ ప్రభుత్వం హెల్ప్‌లైన్ ఏర్పాటు చేసింది. నేపాల్‌ వరదల్లో చిక్కుకున్న తెలంగాణ ప్రజలు ఎవరైనా ఈ హెల్ప్‌లైన్‌ను సంప్రదించి సహాయం పొందవచ్చు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 27, 2026, 06:09 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 06:09 PM IST
Nepal Floods: నేపాల్‌ వరదలపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం అలర్ట్‌.. హైదరాబాద్‌వాసులు సురక్షితం
Image Credit: Nepal Floods Govt Of Telangana

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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