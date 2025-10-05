Sajjanar: మోసగాళ్లతో అప్రమత్తంగా ఉండాలి... మహిళలకు హైదరాబాద్ కొత్త సీపీ కీలక సూచన..!!

Hyderabad Police Commissioner: డిజిటల్ ప్రపంచం అందించిన సౌకర్యాలు మన జీవితాన్ని సులభతరం చేశాయి. అయితే అదే వేదికలో అనేక ముప్పులు కూడా దాగి ఉన్నాయని హైదరాబాద్ నగర పోలీస్ కమిషనర్ వీసీ సజ్జనార్ హెచ్చరించారు. మహిళలు ఆన్లైన్లో వ్యక్తిగత ఫోటోలు, సున్నితమైన వివరాలను పంచుకోవడంలో జాగ్రత్త వహించాలని ఆయన సూచించారు.
జైన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ (జిటో) కనెక్ట్ 2025 కార్యక్రమంలో మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలతో మాట్లాడుతూ.. సజ్జనార్ మహిళల భద్రతపై కీలక సూచనలు చేశారు. ఇటీవలే నగర పోలీస్ కమిషనర్గా బాధ్యతలు చేపట్టిన ఆయన, మహిళలపై జరుగుతున్న ఆన్లైన్ మోసాలు, మానసిక వేధింపులపై అవగాహన కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. తన ‘ఎక్స్’ ఖాతాలో చేసిన పోస్టులో ఆయన ఇలా పేర్కొంటూ.. చాలామంది మహిళలు సోషల్ మీడియాలో తమ వ్యక్తిగత ఫోటోలు, వ్యక్తిగత వివరాలు పంచుకుంటున్నారు. కానీ ఆ వివరాలు తప్పు వ్యక్తుల చేతుల్లో పడితే దుర్వినియోగం అయ్యే అవకాశం ఉంది. నకిలీ గుర్తింపులతో పరిచయం పెంచి మోసం చేసే వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. మోసపోయిన తర్వాత కూడా కొందరు వారితో మాట్లాడడం కొనసాగిస్తారు. ఇది బ్లాక్మెయిల్కు దారితీసే ప్రమాదకర పరిస్థితి అంటూ సూచించారు.
ఆన్లైన్లో ఎవరినైనా గుడ్డిగా నమ్మకూడదని సజ్జనార్ హితవు పలికారు. ఏ సమాచారమూ పంచుకునే ముందు నిజానిజాలు ధృవీకరించండి. డిజిటల్ ప్రపంచాన్ని అందరికీ సురక్షితంగా మార్చడం మన అందరి బాధ్యత అని పిలుపునిచ్చారు. అదే వేదికలో ఆయన మహిళల ప్రతిభను, శక్తిసామర్థ్యాన్ని ప్రశంసించారు. హైదరాబాద్ పోలీస్ బలగాల్లో సగం మంది మహిళా అధికారులే ఉండటం గర్వకారణమన్నారు. వారు కుటుంబ బాధ్యతలతో పాటు కఠినమైన వృత్తిపరమైన విధులను కూడా సమర్థంగా నిర్వహిస్తున్నారు. నేటి భారతదేశంలో మహిళలు నాయకత్వం, ప్రతిఘటన, ఆవిష్కరణల ప్రతీకలు అని సజ్జనార్ తెలిపారు.
అక్టోబర్ 3న కేంద్ర రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ ప్రారంభించిన ఈ జిటో కనెక్ట్ 2025 ప్రదర్శన మూడు రోజుల పాటు కొనసాగనుంది. 600కి పైగా స్టాళ్లు, ఆరు విభాగాల అరీనాలతో ఈ ఈవెంట్ జోరు మీద సాగుతోంది. బిల్డ్ మార్ట్, బిజినెస్ బే, ప్రాపర్టీ పేవిలియన్ వంటి విభాగాలు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి. బాబా రాందేవ్, కమలేశ్ పటేల్ (దాదాజీ), సినీ నటుడు బొమన్ ఇరానీ, క్రికెటర్ సూర్యకుమార్ యాదవ్, మాజీ కేంద్ర మంత్రి స్మృతి ఇరానీ వంటి ప్రముఖులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.
