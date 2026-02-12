New Ration Card: రేషన్ కార్డు లేనివారికి తెలంగాణ సర్కార్‌ గుడ్ న్యూస్.. ఇలా అప్లై చేస్తే వెంటనే కార్డు మంజూరు..!

Telangana New Ration Card Apply: తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రేషన్ కార్డుల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి భారీ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. ఎన్నో ఏళ్లుగా రేషన్ కార్డు పొందలేని వారు ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత రేషన్ కార్డులు ప్రక్రియ నిరంతరాయంగా సాగుతోంది. అయితే చాలామంది కూడా ఇప్పటికే ఈ కొత్తకార్డులు పొందారు. ఈ నేపథ్యంలో కొత్త రేషన్ కార్డులు ఎప్పటికప్పుడు జారీ చేస్తూనే ఉన్నారు. నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉంటే రేషన్ కార్డును జారీ చేస్తున్నారు. అయితే తాజాగా ప్రభుత్వం మరోసారి దీని గురించి అప్డేట్ చెప్పింది. రేషన్ కార్డు లేని అర్హులైన వ్యక్తులు మీసేవ కేంద్రాల్లో ఎప్పుడైనా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని వివరించింది. పాత రేషన్ కార్డులో కూడా తమ కుటుంబ సభ్యులు చేర్చుకునే అవకాశం కూడా కల్పిస్తుంది. 14.40 లక్షల కొత్త కార్డులు మంజూరు అయ్యాయని వెల్లడించింది. ఇక 2026 జనవరిలో మొత్తం కార్డుల సంఖ్య 1,04,35,848 వరకు చేరాయని ప్రకటించింది.
ఈ నేపథ్యంలో కొత్తగా పెళ్లయిన వారికి రేషన్ కార్డు పొందడంలో కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. కుటుంబ సభ్యుల్లో చేర్చుకునే అవకాశం కూడా కల్పిస్తున్నారు. అయితే ముందుగానే పాత రేషన్ కార్డులో తమ పేర్లను తొలగించిన తర్వాతే కొత్త రేషన్ కార్డుకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. లేకపోతే పెళ్లి అయిన తర్వాత కుటుంబ సభ్యుల్లో ఉన్న రేషన్ కార్డులో చేరాలంటే.. పుట్టింటి వద్ద ఉన్న రేషన్ కార్డులో తమ పేరును తొలగించుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇక రోజుల తరబడి ప్రభుత్వ కార్యాలయంలో చుట్టూ తిరగకుండా సులభంగా ఈ సేవలోనే ఈ రేషన్ కార్డు పొందే విధంగా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. ప్రధానంగా అర్హత లేని వారిని రేషన్ కార్డులు తొలగించి కేవలం పేదలకు మాత్రమే ఈ సేవలను అందిస్తోంది. ఈ రేషన్ కార్డు ద్వారా కొన్ని ప్రత్యేక పథకాలతో పాటు ఆరోగ్యశ్రీ కూడా పొందవచ్చు.
ఇక ప్రజా సంక్షేమమే దృష్టిలో పెట్టుకొని తెలంగాణ సర్కార్ ఈ కొత్త రేషన్ కార్డుల జారీ ప్రక్రియ ప్రారంభించింది. ఇది నిరంతరాయంగా కొనసాగుతూనే ఉంది. ఆహార భద్రతా పథకం కింద అర్హులైన పేద కుటుంబాలకు ఈ రేషన్ కార్డులు ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉన్నాయి. ప్రతినెల ఈ రేషన్ కార్డు ద్వారా బియ్యం, చక్కెర, గోధుమలు, పప్పులు ఇతర వస్తువులు తక్కువ ధరలోనే అందుతున్నాయి. ఇక కొత్త రేషన్ కార్డు కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే వారు కుటుంబ వివరాలు ఆధాయ ప్రమాణాలు, నివాస ధ్రువీకరణ పత్రాలు కూడా సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఇక రేషన్ కార్డు కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న తర్వాత ఆన్లైన్ లో స్టేటస్ చెక్ చేసుకునే సదుపాయం కూడా కల్పించారు.
