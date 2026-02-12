English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • New Ration Card: రేషన్ కార్డు లేనివారికి తెలంగాణ సర్కార్‌ గుడ్ న్యూస్.. ఇలా అప్లై చేస్తే వెంటనే కార్డు మంజూరు..!

New Ration Card: రేషన్ కార్డు లేనివారికి తెలంగాణ సర్కార్‌ గుడ్ న్యూస్.. ఇలా అప్లై చేస్తే వెంటనే కార్డు మంజూరు..!

Telangana New Ration Card Apply: రేషన్ కార్డు లేని వారికి తెలంగాణ సర్కార్ భారీ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. ఇదివరకే ఈ రేషన్ కార్డుల జారీ ప్రక్రియ నిరంతరాయంగా కొనసాగుతోందని స్పష్టం చేసింది. అయితే తాజాగా రేషన్ కార్డులేని వారు మీసేవ కేంద్రాల్లో ఎప్పుడైనా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని వివరించింది. అలాగే పాత రేషన్ కార్డులో తమ కుటుంబ సభ్యులను చేర్చుకునే అవకాశం కూడా కల్పిస్తుంది. ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Feb 12, 2026, 04:04 PM IST

Trending Photos

Bharat Bandh Tomorrow: రేపు భారత్ బంద్.. స్కూల్లకు, కాలేజీలకు, బ్యాంకులకు రవాణాకు సెలవా..!
5
Bharat bandh tomorrow
Bharat Bandh Tomorrow: రేపు భారత్ బంద్.. స్కూల్లకు, కాలేజీలకు, బ్యాంకులకు రవాణాకు సెలవా..!
Motorola Edge 70 Fusion ఫోన్‌ త్వరలో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌, స్పెషిఫికేషన్స్‌ లీక్‌!
5
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70 Fusion ఫోన్‌ త్వరలో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌, స్పెషిఫికేషన్స్‌ లీక్‌!
Bumper Offer for Students: ఖాతాల్లోకి డబ్బులు.. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..!
4
AP Fee Reimbursement Update
Bumper Offer for Students: ఖాతాల్లోకి డబ్బులు.. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..!
Niharika Konidela: పేరు మార్చుకున్న మెగా డాటర్..సీక్రెట్ ఇదేనా..!
5
Niharika Konidela Real Name
Niharika Konidela: పేరు మార్చుకున్న మెగా డాటర్..సీక్రెట్ ఇదేనా..!
New Ration Card: రేషన్ కార్డు లేనివారికి తెలంగాణ సర్కార్‌ గుడ్ న్యూస్.. ఇలా అప్లై చేస్తే వెంటనే కార్డు మంజూరు..!

Telangana New Ration Card Apply: తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రేషన్ కార్డుల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి భారీ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. ఎన్నో ఏళ్లుగా రేషన్ కార్డు పొందలేని వారు ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత రేషన్ కార్డులు ప్రక్రియ నిరంతరాయంగా సాగుతోంది. అయితే చాలామంది కూడా ఇప్పటికే ఈ కొత్తకార్డులు పొందారు. ఈ నేపథ్యంలో కొత్త రేషన్ కార్డులు ఎప్పటికప్పుడు జారీ చేస్తూనే ఉన్నారు. నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉంటే రేషన్ కార్డును జారీ చేస్తున్నారు. అయితే తాజాగా ప్రభుత్వం మరోసారి దీని గురించి అప్‌డేట్ చెప్పింది. రేషన్ కార్డు లేని అర్హులైన వ్యక్తులు మీసేవ కేంద్రాల్లో ఎప్పుడైనా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని వివరించింది. పాత రేషన్ కార్డులో కూడా తమ కుటుంబ సభ్యులు చేర్చుకునే అవకాశం కూడా కల్పిస్తుంది. 14.40 లక్షల కొత్త కార్డులు మంజూరు అయ్యాయని వెల్లడించింది. ఇక 2026 జనవరిలో మొత్తం కార్డుల సంఖ్య 1,04,35,848 వరకు చేరాయని ప్రకటించింది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ నేపథ్యంలో కొత్తగా పెళ్లయిన వారికి రేషన్ కార్డు పొందడంలో కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. కుటుంబ సభ్యుల్లో చేర్చుకునే అవకాశం కూడా కల్పిస్తున్నారు. అయితే ముందుగానే పాత రేషన్ కార్డులో తమ పేర్లను తొలగించిన తర్వాతే కొత్త రేషన్ కార్డుకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. లేకపోతే పెళ్లి అయిన తర్వాత కుటుంబ సభ్యుల్లో ఉన్న రేషన్ కార్డులో చేరాలంటే.. పుట్టింటి వద్ద ఉన్న రేషన్ కార్డులో తమ పేరును తొలగించుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇక రోజుల తరబడి ప్రభుత్వ కార్యాలయంలో చుట్టూ తిరగకుండా సులభంగా ఈ సేవలోనే ఈ రేషన్ కార్డు పొందే విధంగా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. ప్రధానంగా అర్హత లేని వారిని రేషన్ కార్డులు తొలగించి కేవలం పేదలకు మాత్రమే ఈ సేవలను అందిస్తోంది. ఈ రేషన్ కార్డు ద్వారా కొన్ని ప్రత్యేక పథకాలతో పాటు ఆరోగ్యశ్రీ కూడా పొందవచ్చు.

 ఇక ప్రజా సంక్షేమమే దృష్టిలో పెట్టుకొని తెలంగాణ సర్కార్ ఈ కొత్త రేషన్ కార్డుల జారీ ప్రక్రియ ప్రారంభించింది. ఇది నిరంతరాయంగా కొనసాగుతూనే ఉంది. ఆహార భద్రతా పథకం కింద అర్హులైన పేద కుటుంబాలకు ఈ రేషన్ కార్డులు ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉన్నాయి. ప్రతినెల ఈ రేషన్ కార్డు ద్వారా బియ్యం, చక్కెర, గోధుమలు, పప్పులు ఇతర వస్తువులు తక్కువ ధరలోనే అందుతున్నాయి. ఇక కొత్త రేషన్ కార్డు కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే వారు కుటుంబ వివరాలు ఆధాయ ప్రమాణాలు, నివాస ధ్రువీకరణ పత్రాలు కూడా సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఇక రేషన్ కార్డు కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న తర్వాత ఆన్‌లైన్ లో స్టేటస్ చెక్ చేసుకునే సదుపాయం కూడా కల్పించారు.

Also Read: మూడేళ్ల బాలుడిపై అంగన్‌వాడీ టీచర్‌ దాష్టీకం.. అల్లరి చేస్తున్నాడని కన్ను పోయేలా దారుణం..!

Also Read: రైల్వే ప్రయాణికులకు అలర్ట్.. UTS వద్దు, మార్చి 1లోపు RailOneకు షిఫ్ట్ అవ్వండి: ఇండియన్ రైల్వే

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Telangana New Ration Card ApplyTelangana Ration Card Online ApplicationMeeseva Ration Card Apply Process

Trending News