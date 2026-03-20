Whip Appointment: నలుగురికి విప్‌ అవకాశం.. వేముల వీరేశం పదవితో కోమటిరెడ్డికి చెక్‌?

Telangana Congress Whip: తెలంగాణ అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాల సందర్భంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.. శాసనసభ, శాసనమండలిలో కొత్త విప్లను నియమించింది. అసెంబ్లీలో విప్ లుగా మహబూబ్ నగర్ ఎమ్మెల్యే యెన్నం శ్రీనివాస్ రెడ్డి, నకిరేకల్ ఎమ్మెల్యే వేముల వీరేం, పెద్దపల్లి ఎమ్మెల్యే విజయరమణ రావుకు అవకాశం ఇచ్చారు. ఇక శాసనమండలిలో విప్లుగా ఎమ్మెల్సీలు బల్మూరి వెంకట్, అద్దంకి దయాకర్కు చాన్స్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఈ పదవుల నియామకంపై అధికార పార్టీలో హాట్ హాట్ చర్చ జరుగుతోంది. విప్ పదవుల భర్తీలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మార్క్ ఉందనే ప్రచారం సాగుతోంది. ముఖ్యంగా నల్గొండ జిల్లాకు చెందిన ఎమ్మెల్యే వేముల వీరేశంకు కీలక పదవి దక్కడంతో.. త్వరలో జరిగే విస్తరణలో నల్గొండ జిల్లాకు మంత్రి పదవి లేనట్టే అన్న చర్చ పార్టీ వర్గాల్లో జోరుగా సాగుతోంది.
ప్రస్తుతం నల్గొండ జిల్లాలో ఇద్దరు మంత్రులు ఉన్నారు. ఇందులో ఒకరు కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి కాగా.. మరొకరు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి.. మరోవైపు ఇదే జిల్లా నుంచి ప్రభుత్వ విప్గా బీర్ల ఐలయ్య కొనసాగుతున్నారు. అటు శాసనమండలి చైర్మన్ గా గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి కొనసాగుతున్నారు. ఇప్పుడు వేముల వీరేశంకు సైతం ప్రభుత్వ విప్ పదవిని అప్పగించారు. మరోవైపు ఎస్టీ కోటాలో ఎంపికైన డోర్నకల్ ఎమ్మెల్యే రామచంద్ర నాయక్కు డిప్యూటీ స్పీకర్ పదవి కట్టబెట్టినా.. ఆ పదవిని ఆయన చేపట్టలేదు.. ఈ పోస్టును సైతం దేవరకొండ ఎమ్మెల్యే బాలు నాయక్ను అప్పగిస్తారని ప్రచారం సాగుతోంది. దాంతో ఉమ్మడి జిల్లాకు ఆరు కీలక పోస్టులు దక్కినట్టు అవుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో త్వరలో జరిగే విస్తరణలో నల్గొండ జిల్లాకు మంత్రి పదవి దాదాపు లేనట్టేనని జిల్లా నేతలు చర్చించుకుంటున్నారు. అందుకే నకిరేకల్ ఎమ్మెల్యే వేముల వీరేశంకు విప్ పదవి ఇచ్చారని ప్రచారం సాగుతోంది.
కొద్దిరోజులుగా మంత్రి పదవి రాలేదనే అసంతృప్తిలో మునుగోడు ఎమ్మెల్యే రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి ఉన్నారు. గతంలో ఇచ్చిన హామీని కాంగ్రెస్ పెద్దలు నిలబెట్టుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇటీవల మునుగోడులో రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి దూకుడు పెంచారు. వైన్స్ షాపుల దగ్గర నుంచి.. లోకల్ బాడీ ఎన్నికల్లోనూ తన మార్క్ చూపించారు. అంతేకాకుండా తనకు అవకాశం దొరికిప్పుడల్లా సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని టార్గెట్ చేస్తూ.. విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. దాంతో రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి వ్యవహారాన్ని టీపీసీసీ చీఫ్ పార్టీ పెద్దల దృష్టికి తీసుకెళ్లినట్టు తెలుస్తోంది. దాంతో హైకమాండ్ సైతం రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి అంశాన్ని హైకమాండ్ సీరియస్గా పరిశీలిస్తోందని అంటున్నారు. అయితే ఒకే ఇంట్లో రెండు మంత్రి పదవులు ఆసాధ్యమని పార్టీ పెద్దలు అన్నట్టు తెలిసింది. ఒకవేళ వెంకట్ రెడ్డి మంత్రి పదవి వదులుకుంటే.. ఆ పదవిని రాజ్ గోపాల్ రెడ్డికి ఇవ్వమంటూ హైకమాండ్ చెప్పినట్టు ప్రచారం సాగుతోంది.
కానీ వెంకట్ రెడ్డిని మంత్రి పదవిలో నుంచి తప్పించడం అసాధ్యమని తేలడంతోనే.. రాజ్ గోపాల్ రెడ్డిని పక్కన పెట్టినట్టు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి వ్యవహారంపై కాంగ్రెస్ పెద్దలు సైతం కాస్తా అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారట. ఆయన పార్టీకి లాయల్గా ఉండే పరిస్థితులు లేరనే అభిప్రాయానికి పార్టీ పెద్దలు వచ్చినట్టు సమాచారం. అందుకే రాజ్ గోపాల్ రెడ్డిని పక్కన పెట్టారని టాక్. మరోవైపు త్వరలో జరిగే విస్తరణలో ఎస్టీ సామాజికవర్గం నేతకు మంత్రి పదవి ఖాయమని అంటున్నారు. ఇప్పటివరకు ఎస్టీలకు, రంగారెడ్డి జిల్లాకు మంత్రివర్గంలో ప్రాతినిధ్యమే లేకుండా పోయింది. ఈ నేపథ్యంలో మరో పదవి రంగారెడ్డి జిల్లాకు చెందిన ఓ రెడ్డి నేతకు ఇచ్చేందుకు హైకమాండ్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిందని చెబుతున్నారు. కాబట్టి.. రాజ్ గోపాల్ రెడ్డికి మంత్రి దాదాపు లేదనే టాక్ వినిపిస్తోంది. అందుకే ప్రభుత్వ విప్ గా వేముల వీరేశంకు అవకాశం కల్పించి.. రాజ్ గోపాల్ రెడ్డికి చెక్ పెట్టారని ప్రచారం సాగుతోంది.
