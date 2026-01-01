Hyderabad drunk drive Video: వదుల్తొరా.. నెత్తిగొడకు కొట్టుకోనా..?.. నడి రోడ్డు మీద మందుబాబు రచ్చ రంబోలా.. వీడియో ..

Man creates ruckus during police drunk and drive in nampally: దేశ వ్యాప్తంగా కొత్త ఏడాది వేడుకలు ఎంతో ఘనంగా జరిగాయి. గడిచిన సంవత్సరానికి వీడ్కొలు పలుకుతూ కొత్త న్యూ ఇయర్ అంతా బాగుండాలని ఆనందోత్సవాల మధ్య దావత్ లు చేసుకుంటూ స్వాగతం పలికారు. న్యూ ఇయర్ అంటేనే మందుబాబుకు పండగ లాంటిదని ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరంలేదు. ఈక్రమంలో కొత్త ఏడాది వేళ హైదరాబాద్ లో లిక్కర్ బాబులు మాత్రం పోలీసులకు చుక్కలు చూపించారు. ఎంతగా చెప్పిన, ఎన్ని కేసులు పెడతామన్న కొంతమంది మందుబాబులు మాత్రం న్యూ ఇయర్ రాత్రి హల్ చల్ చేశారు.
డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ తనిఖీల్లో నాంపల్లి పోలీసులకు చుక్కలు చూపించిన యువకుడు pic.twitter.com/Fp7vs3cjxc
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) January 1, 2026
కొంత మంది తప్పతాగి పోలీసులతో వాగ్వాదంకు దిగారు. మరికొంత మంది పోలీసులకే రివర్స్ లో తమను ఇంటి వద్ద దించాలని, అది మీ బాధ్యత అంటు మద్యం మత్తులో ఇష్టమున్నట్లుమాట్లాడారు. మొత్తంగా మందుబాబులు మాత్రం హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులకు చుక్కలు చూపించారని చెప్పుకొవచ్చు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం నాంపల్లిలో ఒక యువకుడు మద్యం మత్తులో రచ్చచేశాడు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది.
న్యూ ఇయర్ నేపథ్యంలో.. నిన్న రాత్రి హైదరాబాద్ నగర వ్యాప్తంగా పోలీసులు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో నాంపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ట్రాఫిక్ పోలీసులకు ఒక విచిత్రమైన అనుభవం ఎదురైంది. డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్లో పట్టుబడిన ఒక యువకుడు పోలీసులతోనే వాగ్వాదంకు దిగాడు. తనబైక్ కీ ఇవ్వాలని లేకుండా గొడకు తలను కొట్టుకుంటానని రచ్చ చేశాడు. అంతటితో ఆగకుండా.. తలను గోడకేసి బాదుకున్నాడు.
బైక్ తాళం చెవి ఇవ్వాలని, లేకుంటే ఏంచేస్తానో తనకే తెలీదని ఊగిపోయాడు. అప్పుడు కాళ్లు పట్టుకుంటున్నాడు. మరల పోలీసులపైన కోపంతో ఊగిపోతు అపరిచితుడిలా ప్రవర్తించాడు. ఆ తర్వాత అతని వివరాలు ఎంత సేపటికి చెప్పమన్న చెప్పలేదు. చివరకు పోలీసులు నచ్చ చెపుతు అడిగితే చివరకు తన అడ్రస్ , డిటెయిల్స్ చెప్పాడు.
కానీ చాలా సేపు అతగాడు మాత్రం పోలీసుల్ని ఇరిటెట్ తెప్పించాడు. ఈ ఘటనను కొంత మంది వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.
