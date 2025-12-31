CP Sajjanar: అధిక వసూళ్లు చేస్తే తాట తీస్తాం.!. న్యూ ఇయర్ వేళ ఆటో, క్యాబ్‌ డ్రైవర్లకు సజ్జనార్ మాస్ వార్నింగ్..

cp sajjanar warning to cab and auto drivers on demanding extra money: ఎక్కడ చూసిన ప్రజలంతా కూడా న్యూ ఇయర్ సంబరాల ఏర్పాట్లలో బిజీగా ఉన్నారు. కొంత మంది తమ ఇళ్లలో కుటుంబ సభ్యులతో కొత్త ఏడాది సెలబ్రేషన్స్ చేసుకుంటే, మరికొంత మంది మిత్రులతో కలసి దావత్ లు చేసుకుంటారు. హోటళ్లు, రెస్టారెంట్ లు, పబ్ లలో ఈవెంట్స్ లు కూడా ఏర్పాటు చేస్తారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం కొత్త ఏడాది వేళ చాలా మంది తమ వాహనాల్లో ప్రయాణించడం కంటే క్యాబ్ లు, ఆటోలలో వెళ్తుంటారు.
ముఖ్యంగా పార్కింగ్ సమస్యలు, తాగిన వాళ్లు కొంత మంది తమ వాహనాల్లో వెళ్లే డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ సమస్యలు ఉంటాయని క్యాబ్ లలో వెళ్తుంటారు. కానీ ఇదే అదనుగా భావించి కొంత మంది అధికంగా డబ్బులను డిమాండ్ చేస్తారు.ఈ నేపథ్యంలో అధికంగా వసూళ్లకు పాల్పడే క్యాబ్, ఆటోవాల వారికి సీపీ సజ్జనార్ మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు
న్యూ ఇయర్ సందర్బంగా క్యాబ్ లేదా ఆటో డ్రైవర్లు రైడ్ రావడానికి నిరాకరించినా లేదా బుకింగ్ ధర కంటే ఎక్కువ డబ్బులు డిమాండ్ చేసినా ఉపేక్షించేది లేదని స్పష్టం చేశారు. నిబంధనలు అతిక్రమించే వారిపై మోటార్ వెహికల్ చట్టం సెక్షన్ 178(3)(b) ప్రకారం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.
Read more: Hyderabad: మందుబాబులకు బంపర్ గుడ్ న్యూస్ .. డిసెంబర్ 31 రాత్రి నుంచి జనవరి 1 వరకు ఉచితంగా క్యాబ్ సర్వీసులు.. డిటెయిల్స్..
అదే విధంగా.. ఎక్కడైనా ఇబ్బంది ఎదురైతే, వెంటనే మాకు తెలియజేయాలన్నారు. వాహనం నంబర్, సమయం/ప్రదేశం, రైడ్ వివరాల స్క్రీన్షాట్ పెట్టాలన్నారు. అదే విధంగా.. హైదరాబాద్ పోలీస్ వాట్సాప్ నంబర్ 9490616155 కు పంపించాలని ఒక ప్రకటనలో కోరారు. మరోవైపు తప్పతాగి డిసెంబర్ 31న రాత్రి రోడ్లపైకి వచ్చి న్యూసెన్స్ లకు పాల్పడితే తాట తీస్తామని హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.
