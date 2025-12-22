English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Viral Video: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. ఎన్నికల్లో గెల్చాక ఎలుగు బంటి అవతార మెత్తిన కొత్త సర్పంచ్.. వీడియో వైరల్..

Viral Video: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. ఎన్నికల్లో గెల్చాక ఎలుగు బంటి అవతార మెత్తిన కొత్త సర్పంచ్.. వీడియో వైరల్..

Sarpanch dresses as bear in nirmal: కొత్తగా ఎన్నికైన సర్పంచ్ అచ్చం ఎలుగు బంటిలా డ్రెస్ ను వేసుకున్నాడు. అక్కడ చెట్లు, పుట్టల వెంట పరిగెడుతు హల్ చల్ చేశాడు.  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 22, 2025, 06:00 PM IST
Viral Video: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. ఎన్నికల్లో గెల్చాక ఎలుగు బంటి అవతార మెత్తిన కొత్త సర్పంచ్.. వీడియో వైరల్..

Newly Elected Sarpanch Dresses As Bear To Scare Away Monkeys In nirmal: తెలంగాణలో ఇటీవల మూడు దశల్లో సర్పంచ్ ఎన్నికలు విజయవంతంగా పూర్తయ్యాయి. మొత్తంగా అభ్యర్థులు ఎన్నికల్లో పార్టీల గుర్తులు లేకున్న కూడా సార్వత్రిక ఎన్నికల మాదిరి పోటాపోటీగా ప్రచారం నిర్వహించారు. గ్రామాల్లో అనేక తాయిలాలు ఇచ్చారు. కొంత మంది గెలిస్తే ఏది చేస్తామో ముందే చెప్పారు. మరికొంత మంది సర్పంచ్ గా గెలిచిన వెంటనే గ్రామంలో చేస్తామని ఏ విధమైన హమీలు ఇచ్చారో దాన్ని నెరవేర్చే పనుల్లో పడ్డారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మెజారీటీచోట్ల కోతుల బెడత పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది. దీంతో పొలాల్లో పంటలు అన్ని కూడా నాశనం అవుతున్నాయి.

రైతులు చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. అయితే.. ముఖ్యంగా తెలంగాణలోని నిర్మల్ జిల్లాలోని  లింగాపూర్ గ్రామంలో సర్పంచ్ గా గెలివక ముందు కోతుల బెడద రూపుమాపుతానని హమీ ఇచ్చారు. దీంతో ప్రజలకు రంజిత్ మాటలు నమ్మి అతడ్ని సర్పంచ్ గా గెల్పించుకున్నారు.

అయితే.. రంజిత్ సర్పంచ్ గా బాధ్యతలు స్వీకరించిన మూడో రోజునుంచే ఎలుగు బంటి వేషంతో రంజిత్ గ్రామంలో ఇలా తిరగడం మొదలు పెట్టాడు. అతను ఎలుగు బంటిలాగా డ్రెస్ తెచ్చుకున్నాడు. అది పొడవైన గోర్లు, నల్లగా బూరుగా అచ్చం ఎలుగు బంటిలా ఉంది. మొత్తంగా అది వేసుకుని గ్రామంలో కోతులు వెంటన పడటం స్టార్ట్ చేశాడు. ఎలుగు బంటి వేశంలో ఉన్న వ్యక్తిని చూసి నిజంగా ఎలుగు బంటి తమ మీదకు దాడికి వస్తుందని కోతులన్ని కూడా అడవిలోకి పారిపోతున్నాయి.

Read more: Snakes Rare Facts: పాములకు ఇవంటే చచ్చేంత ఇష్టం..!. మీ ఇంట్లో పొరపాటున ఉంటే గ్రీన్ కార్పెట్ వేసివాటిని పిలిచినట్లే..!.

పొరపాటున కూడాగ్రామాల్లో, పంట పొలాల్లో కన్పించడంలేదు. మొత్తంగా తన ఐడియా బాగుందని సర్పంచ్ రంజిత్ ఎలుగు బంటి దుస్తుల్లోనే గ్రామంలో తిరుగుతు హల్ చల్ చేస్తున్నాడు. దీంతో మా సర్పంచ్ ఇచ్చిన హమీలను నెరవేర్చే పనిలో పడ్డాడని గ్రామస్తులు సర్పంచ్ రంజిత్ పై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

