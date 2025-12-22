Viral Video: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. ఎన్నికల్లో గెల్చాక ఎలుగు బంటి అవతార మెత్తిన కొత్త సర్పంచ్.. వీడియో వైరల్..

Newly Elected Sarpanch Dresses As Bear To Scare Away Monkeys In nirmal: తెలంగాణలో ఇటీవల మూడు దశల్లో సర్పంచ్ ఎన్నికలు విజయవంతంగా పూర్తయ్యాయి. మొత్తంగా అభ్యర్థులు ఎన్నికల్లో పార్టీల గుర్తులు లేకున్న కూడా సార్వత్రిక ఎన్నికల మాదిరి పోటాపోటీగా ప్రచారం నిర్వహించారు. గ్రామాల్లో అనేక తాయిలాలు ఇచ్చారు. కొంత మంది గెలిస్తే ఏది చేస్తామో ముందే చెప్పారు. మరికొంత మంది సర్పంచ్ గా గెలిచిన వెంటనే గ్రామంలో చేస్తామని ఏ విధమైన హమీలు ఇచ్చారో దాన్ని నెరవేర్చే పనుల్లో పడ్డారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మెజారీటీచోట్ల కోతుల బెడత పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది. దీంతో పొలాల్లో పంటలు అన్ని కూడా నాశనం అవుతున్నాయి.
New #Sarpanch Wears Bear Costume to Drive Away Monkeys in #Nirmal District
In a unique and creative effort to tackle the monkey menace, a newly elected young Sarpanch wore a bear costume to drive monkeys out of his village.
The incident took place in Lingapur village of Kadem… pic.twitter.com/DFnDMVwvLq
— BNN Channel (@Bavazir_network) December 20, 2025
రైతులు చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. అయితే.. ముఖ్యంగా తెలంగాణలోని నిర్మల్ జిల్లాలోని లింగాపూర్ గ్రామంలో సర్పంచ్ గా గెలివక ముందు కోతుల బెడద రూపుమాపుతానని హమీ ఇచ్చారు. దీంతో ప్రజలకు రంజిత్ మాటలు నమ్మి అతడ్ని సర్పంచ్ గా గెల్పించుకున్నారు.
అయితే.. రంజిత్ సర్పంచ్ గా బాధ్యతలు స్వీకరించిన మూడో రోజునుంచే ఎలుగు బంటి వేషంతో రంజిత్ గ్రామంలో ఇలా తిరగడం మొదలు పెట్టాడు. అతను ఎలుగు బంటిలాగా డ్రెస్ తెచ్చుకున్నాడు. అది పొడవైన గోర్లు, నల్లగా బూరుగా అచ్చం ఎలుగు బంటిలా ఉంది. మొత్తంగా అది వేసుకుని గ్రామంలో కోతులు వెంటన పడటం స్టార్ట్ చేశాడు. ఎలుగు బంటి వేశంలో ఉన్న వ్యక్తిని చూసి నిజంగా ఎలుగు బంటి తమ మీదకు దాడికి వస్తుందని కోతులన్ని కూడా అడవిలోకి పారిపోతున్నాయి.
పొరపాటున కూడాగ్రామాల్లో, పంట పొలాల్లో కన్పించడంలేదు. మొత్తంగా తన ఐడియా బాగుందని సర్పంచ్ రంజిత్ ఎలుగు బంటి దుస్తుల్లోనే గ్రామంలో తిరుగుతు హల్ చల్ చేస్తున్నాడు. దీంతో మా సర్పంచ్ ఇచ్చిన హమీలను నెరవేర్చే పనిలో పడ్డాడని గ్రామస్తులు సర్పంచ్ రంజిత్ పై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.
