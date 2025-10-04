Jagtial Woman Suicide: దసరా వేళ మటన్ చిచ్చు..పెళ్లైన 6 రోజులకే నవవధువు సూసైడ్.. అసలేం జరిగిందంటే..?

newly married woman commits suicide over nonveg issue in Jagtial: ఇటీవల కాలంలో చాలా మంది పెళ్లి చేసుకుని ప్రతిదాన్ని భూతద్దంలో పెట్టి చూస్తున్నారు. చిన్న చిన్న విషయాలకు గొడవలు పెట్టుకుని ఆత్మహత్యలు లేదా హత్యల వరకు వరకు వెళ్లిపోతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు ఇటీవల ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి.
తాజాగా.. తెలంగాణలోని జగిత్యాలలో జరిగిన ఘోరం ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది. దీనిపై విచారణ చేపట్టిన పోలీసులు షాకింగ్ విషయాల్ని వెల్లడించారు. గంగోత్రి, సంతోష్ లకు సెప్టెంబర్ 26 న పెళ్లి జరిగింది. ఇద్దరు లవ్ చేసుకుని కుటుంబాల్ని ఒప్పించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. అయితే.. దసరా వేళ కొత్త అల్లుడు.. తన అత్తారింటికి వచ్చాడు.
అప్పుడు మటన్ కూర వండారు. అయితే.. ఇక్కడ మటన్ లో కాస్తంత కారం ఎక్కువైంది. దీంతో భార్యభర్తల మధ్య గొడవ జరిగింది. ఆతర్వత తన భర్తతో అత్తారింటికి వెళ్లింది. ఇదే అంశంపై అక్కడ కూడా గొడవ జరగడంతో మాటా మాటా పెరిగి.. గంగోత్రి ఉరివేసుకుని సూసైడ్ కు పాల్పడింది.
ఈ క్రమంలో దీనిపై గంగోత్రి కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం ఇచ్చారు. యువతి కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు రంగంలోకి దిగి విచారణ చేపట్టారు. తమ కూతురు ఎక్కువగా చికెన్ తింటుందని, మటన్ తినదని ఆమె తల్లిదండ్రులు చెప్పారు.
ఇంత చిన్న కారణానికే గంగోత్రి ప్రాణాలు తీసుకోవడం సంచలనంగా నిలిచింది.
భోజనం దగ్గర జరిగిన గొడవలు మనసులో పెట్టుకొనే.. సంతోష్ తన కుమార్తెని బలవంతంగా ఇంటికి తీసుకెళ్లి ఇబ్బంది పెట్టడం వల్లే తమ కుమార్తె మరణించిందని గాయత్రి తల్లి శారద ఆరోపణలు చేసింది. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారింది. మరీ ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుని, మటన్ విషయంలో గొడవలు పడి, సూసైడ్ చేసుకొవడం ఏంటని అందరు షాక్ అవుతున్నారు.
