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చిన్నారులకు నిమ్స్‌లో ఆగస్టు 13వ తేదీ నుంచి ఉచిత గుండె శస్త్రచికిత్సలు..!!

NIMS Hyderabad: గుండె జబ్బులతో బాధపడుతున్న పిల్లల తల్లిదండ్రులకు తీపి కబురు చెప్పింది నిమ్స్ ఆసుపత్రి. గుండె సంబంధిత సమస్యలతో బాధపడుతున్న పిల్లలకు చికిత్స అందించడానికి హైదరాబాద్‌లోని నిమ్స్ (NIMS) ముందుకు వచ్చింది. అవసరమైన వారికి ఉచితంగా శస్త్రచికిత్సలు అందించాలని నిర్ణయించింది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 10, 2026, 01:26 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 01:26 PM IST
చిన్నారులకు నిమ్స్‌లో ఆగస్టు 13వ తేదీ నుంచి ఉచిత గుండె శస్త్రచికిత్సలు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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