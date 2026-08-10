NIMS Hyderabad: గుండె జబ్బులతో బాధపడుతున్న పిల్లల తల్లిదండ్రులకు తీపి కబురు చెప్పింది నిమ్స్ ఆసుపత్రి. గుండె సంబంధిత సమస్యలతో బాధపడుతున్న పిల్లలకు చికిత్స అందించడానికి హైదరాబాద్లోని నిమ్స్ (NIMS) ముందుకు వచ్చింది. అవసరమైన వారికి ఉచితంగా శస్త్రచికిత్సలు అందించాలని నిర్ణయించింది. ఆగస్టు 13వ తేదీ నుంచి పిల్లల గుండె శస్త్రచికిత్సలు పూర్తిగా ఉచితంగా ఉంటాయని నిమ్స్ డైరెక్టర్, ప్రొఫెసర్ రాహుల్ దేవరాజ్ తెలిపారు. గత ఐదు సంవత్సరాలుగా నిమ్స్ ఈ ఉచిత శస్త్ర చికిత్సల కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహిస్తోంది.
గుండె సంబంధిత సమస్యలతో బాధపడుతున్న చిన్నారులకోసం నిమ్స్ ఆసుపత్రి కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. . గత ఐదేళ్లుగా నిమ్స్లో ఈ ఉచిత గుండె శస్త్రచికిత్స కార్యక్రమం ఏటా కొనసాగుతోందని డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ రాహుల్ దేవరాజ్ తెలిపారు. ఈ ఏడాది ఆగస్టు 13న ఉచిత గుండె శస్త్రచికిత్సలు ప్రారంభమవుతాయి. అవసరాన్ని బట్టి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ, వాక్-ఇన్ పద్ధతిలో పిల్లలను పరీక్షిస్తారని ఆయన వివరించారు. అవసరమైన వైద్య పరీక్షలు పూర్తి చేసిన తర్వాత, శస్త్రచికిత్స అవసరమైన వారికి ఉచితంగా శస్త్రచికిత్స అందిస్తారని ఆయన తెలిపారు.
కార్డియోథొరాసిక్ సర్జరీ విభాగాధిపతి ప్రొఫెసర్ అమరేశ్వర్ నేతృత్వంలో ఈ ఆపరేషన్లు నిర్వహిస్తారు. లండన్కు చెందిన ప్రఖ్యాత పీడియాట్రిక్ కార్డియాక్ సర్జన్ డాక్టర్ రమణ తన్నశునేని, లండన్ వైద్యుల బృందం, పలువురు సిబ్బందితో కలిసి ఈ శస్త్రచికిత్సలను నిర్వహిస్తారు. చికిత్స కోసం, సోమవారం నుండి శనివారం వరకు ఉదయం 8 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు NIMS, ఓల్డ్ బ్లాక్లోని మొదటి అంతస్తులో ఉన్న CT సర్జరీ కార్యాలయాన్ని సందర్శించాలని సిఫార్సు చేశారు.
ముందుగా అపాయింట్మెంట్ అవసరం లేదు. పిల్లలను నేరుగా తీసుకువస్తే, వారికి ప్రాధాన్యతనిస్తూ వాక్-ఇన్ పద్ధతిలో పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. ఉచిత వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి, శస్త్రచికిత్స అవసరమైన పిల్లలను ఎంపిక చేస్తారు. గతంలో చేయించుకున్న వైద్య పరీక్షల రిపోర్టులు.. ఏవైనా పాత వైద్య రికార్డులు ఉంటే వాటిని వెంట తీసుకురావాలని సూచించారు. ఈ నిర్ణయం, శస్త్రచికిత్స పొందడంలో ఇబ్బంది పడుతున్న గుండె సమస్యలు ఉన్నవారికి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ఈ శస్త్రచికిత్సలు ఈ నెల 13వ తేదీ నుండి NIMSలో ప్రారంభమవుతాయి. అవసరమైన పిల్లల తల్లిదండ్రులు పూర్తి సమాచారంతో ఆసుపత్రిని సంప్రదించాలని సూచించడమైనది.
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