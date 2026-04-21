NIMS Recruitment 2026: నిరుద్యోగులకు అదిరిపోయే వార్త.. నిమ్స్‌లో 643 పోస్టుల భర్తీకి సర్కార్ గ్రీన్ సిగ్నల్!

NIMS Recruitment 2026 Latest News: నిజామ్స్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ (NIMS)లో నర్సింగ్ పోస్టులను భర్తీ చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే ప్రభుత్వం ఈ పోస్టులకు సంబంధించిన అన్ని వివరాలను సేకరించినట్లు తెలుస్తోంది. అతి త్వరలోనే అధికారిక ప్రకటన రాబోతోంది.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 21, 2026, 12:54 PM IST

Malvika Sharma: చిట్టి గౌనులో హాట్ ఫోజులతో కవ్విస్తున్న మాళవిక శర్మ..
5
Malvika Sharma
Malvika Sharma: చిట్టి గౌనులో హాట్ ఫోజులతో కవ్విస్తున్న మాళవిక శర్మ..
8th Pay Commission: 8వ పే కమిషన్ అదిరిపోయే అప్‌డేట్.. 18 లెవల్స్ నుంచి 7కి తగ్గింపు.. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాల్లో భారీ మార్పు..!!
8
8th Pay Commission News
8th Pay Commission: 8వ పే కమిషన్ అదిరిపోయే అప్‌డేట్.. 18 లెవల్స్ నుంచి 7కి తగ్గింపు.. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాల్లో భారీ మార్పు..!!
Silver: వెండి కొంటున్నారా? ప్రతి ముగ్గురిలో ఒకరు మోసపోతున్నారని తెలుసా? కొనేముందు ఇవి తప్పక తెలుసుకోండి!
6
Silver Purity Fraud India
Silver: వెండి కొంటున్నారా? ప్రతి ముగ్గురిలో ఒకరు మోసపోతున్నారని తెలుసా? కొనేముందు ఇవి తప్పక తెలుసుకోండి!
Chandrababu Birthday: చంద్రబాబు 75వ బర్త్‌డే.. జీవితంలోని 10 ముఖ్యమైన ఘట్టాలు
10
Chandrababu Naidu
Chandrababu Birthday: చంద్రబాబు 75వ బర్త్‌డే.. జీవితంలోని 10 ముఖ్యమైన ఘట్టాలు
NIMS Recruitment 2026 Latest News: తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం మరోసారి తీపి కబురు అందించబోతోంది. రాష్ట్రంలో ప్రతిష్టాత్మకమైన నిజామ్స్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ (NIMS)లో ఖాళీగా ఉన్న వివిధ కేటగిరి పోస్టుల భర్తీకి సర్కార్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. మొత్తం 643 ఖాళీలను ప్రత్యక్ష నియామక పద్ధతి ద్వారా భర్తీ చేసేందుకు ఆర్థిక శాఖ తాజాగా జీవో జారీ చేసినట్లు సమాచారం. ముఖ్యంగా వైద్య సేవలో కీలకమైన స్టాఫ్ నర్స్ పోస్టులు అత్యధికంగా ఉండడంతో అభ్యర్థుల్లో ఆశలు చిగురించాయి.. అయితే వీటికి సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

ప్రభుత్వ ఆదేశాల ప్రకారం.. ఈ 643 పోస్టులలో మెజారిటీ వాట స్టాఫ్ నరుసులకే దక్కింది.. మొత్తం 375 స్టాఫ్ నర్స్ పోస్టులను భర్తీ చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. వీటితోపాటు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ లతో పాటు ఫార్మసిస్టులు, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లతో పాటు ఇతర పారామెడికల్ సిబ్బంది ఖాళీలను కూడా ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా భర్తీ చేయబోతున్నట్లు సమాచారం. పెరుగుతున్న రోగుల సంఖ్యకు అనుగుణంగా వైద్య సేవలను మెరుగుపరచడంలో భాగంగానే ఈ భారీ నియామక ప్రక్రియ చేపట్టబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. 

Also Read: Inter Admissions 2026: బీసీ గురుకులాల్లో ఇంటర్ ప్రవేశాలు.. నేటి నుంచే దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభం!

డిపార్ట్‌మెంటల్ సెలక్షన్ కమిటీ (DSC) ద్వారా ఈ నియామకాలు జరగబోతున్నట్లు సమాచారం. ఈ మేరకు రోస్టర్ పాయింట్లతో పాటు అభ్యర్థుల అర్హతలు, స్థానిక క్యాడర్ వివరాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి వీలైనంత త్వరగా అధికారిక నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయాలని ప్రభుత్వ అధికారులు ఆదేశించినట్లు సమాచారం. పారదర్శకతకు పెద్దపీట వేస్తూ.. మెరిట్ ఆధారంగానే ఎంపిక ప్రక్రియ కొనసాగాలని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసిందట..

గత కొంతకాలంగా వైద్య ఆరోగ్యశాఖలో నోటిఫికేషన్ల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వేలాదిమంది నర్సింగ్ విద్యార్థులకు ఇది గొప్ప అవకాశం అని కొంతమంది నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. నిమ్స్ వంటి ప్రతిష్టాత్మక సంస్థల్లో పని చేయడం ద్వారా మెరుగైన ఉపాధితో పాటు వృత్తిపరమైన గుర్తింపు లభిస్తుందని అభ్యర్థులు కూడా భావిస్తున్నారు. వచ్చే కొన్ని వారాల్లో దరఖాస్తు ప్రక్రియకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలతో పాటు వెబ్సైట్ లింకులు కూడా అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు సమాచారం.

Also Read: Inter Admissions 2026: బీసీ గురుకులాల్లో ఇంటర్ ప్రవేశాలు.. నేటి నుంచే దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభం!

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

