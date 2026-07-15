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Pawan Kalyan Fan: పేర్నినాని పవన్ సార్‌కు క్షమాపణ చెప్పాలి.!. చిన్నారి నిరంజన్ చివరి వీడియో వైరల్..

Warangal Niranjan fan video: తనను పవన్ సార్ కలవడానికి వచ్చినప్పుడు వైసీపీ నేత పేర్నినాని చేసిన వ్యాఖ్యలు విని చాలా బాధగా అన్పించిందని చిన్నారి నిరంజన్ మాట్లాడిన చివరి వీడియో ఒకటి వైరల్గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 15, 2026, 08:47 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 08:47 PM IST
Pawan Kalyan Fan: పేర్నినాని పవన్ సార్‌కు క్షమాపణ చెప్పాలి.!. చిన్నారి నిరంజన్ చివరి వీడియో వైరల్..
Image Credit: pawankalyan(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Pawan Kalyan Fan: పేర్నినాని పవన్ సార్‌కు క్షమాపణ చెప్పాలి.!. చిన్నారి నిరంజన్ చివరి వీడియో వైరల్..
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