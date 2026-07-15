Niranjan demands apology to Perni nani last video: ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాన్ గత నెలల్లో వరంగల్ లో అరుదైన జన్యుపరమైన సమస్యలతో బాధపడుతున్న నిరంజన్ కోరిక మేరకు ఆయన ఇంటికి వెళ్లి కలిశారు. శ్రీవారి ప్రసాదం తీసుకెళ్లి మరీ చిన్నారి నిరంజన్ తో సరదగా గడిపారు. నిరంజన్ కు తానున్నానని భరోసా ఇచ్చారు. బాబు కొరాడని ట్యాబ్, కుక్కపిల్ల కూడా గంటల వ్యవధిలోనే ఇచ్చి సర్ ప్రైజ్ చేశారు. తన వంతుగా సాయం కూడా చేశారు. ఇక తన ఓజీ 2 రిలీజ్ వేళ గెస్ట్ గా నిరంజన్ ను రావాలని కోరారు. బాలుడు డైలాగ్ లుచెబితే సరదాగా పవన్ కళ్యాన్ విన్నారు.
తొర్రి 💦 @perni_nani#Niranjan Pure hearts broken just b'coz of you ra thorri.. 💔 #PawanKalyan 😅pic.twitter.com/kShYD3qCou
— K.JAGADEESH JSP (@KJagadeesh_JSP) July 15, 2026
మొత్తంగా పవన్ కళ్యాన్ రావడంతో నిరంజన్ కళ్లలో ఆనందం ఉప్పొంగింది. అయితే..ఆ తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ పర్యటన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దుమారంగా మారింది.దీనిపై వైసీపీ నేత పేర్నినాని మాట్లాడుతూ.. ఏపీలో విజయవాడలో లాకప్ డెత్ ఘటనపై కొడుకు ఏమయ్యాడో తెలియక తల్లి ఏడుస్తుందని దీన్ని పట్టించుకొకుండా.. తెలంగాణలో ఎవరో అన్నా నిన్ను చూడాలని అనగానే... వస్తున్న తమ్ముడు అంటూ.. పరుగెత్తుకుంటూ పవన్ కళ్యాణ్ వెళ్లాడని సెటైర్లు వేశారు.
ఈ వ్యాఖ్యలు అప్పట్లో తీవ్ర వివాదంగా మారాయి. దీనిపై నిరంజన్ తల్లిదండ్రులు సైతం పేర్నినానిపై మండిపడ్డారు. ఆ తర్వాత పేర్నినాని వ్యాఖ్యలు విని నిరంజన్ చాలా బాధపడ్డాడని చెప్పారు. కొన్ని రోజులకు నిరంజన్ చనిపోయాడు. తాజాగా.. చిన్నారి నిరంజన్ చివరి రోజుల్లో మాట్లాడిన ఒక వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిలో నిరంజన్ మాట్లాడుతూ.. పేర్నినాని పవన్ సార్ పై చేసిన వ్యాఖ్యలు చాలా బాధగా అన్పించాయని ఎమోషనల్ అయ్యాడు.
తనకు కాకున్న పవన్ సార్ కు పేర్నినాని సారీ చెప్పాలని కోరాడు. ఈ వీడియోలో చిన్నారి నిరంజన్ తన అభిమాన హీరోపట్ల ఉన్న ఎమోషన్ , బాండింగ్ స్పష్టంగా కన్పిస్తుంది. ఇది వెలుగులోకి రావడంతో పేర్నినాని పవన్ కు సారీ చెప్పి, నిరంజన్ ఆఖరీ కోరికను నెరవేర్చాలని జనసేన కార్యకర్తలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
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