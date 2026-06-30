/ఆరు గ్యారంటీల్లో కాంగ్రెస్‌ ఏమిచ్చింది? తెలంగాణను ఏటీఎంలా చేసుకున్న కాంగ్రెస్‌: నితిన్‌ నబిన్‌

Hyderabad: 'తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి రెండున్నరేళ్లు గడిచినా ప్రజలకు ఇచ్చిన ఆరు గ్యారంటీల్లో ఒక్క హామీని కూడా పూర్తిగా అమలు చేయలేకపోయింది. ఈ ప్రజావ్యతిరేక, నిద్రాణ ప్రభుత్వాన్ని ప్రజల ఆశీర్వాదంతో గద్దెదించాల్సిన అవసరం ఉంది' అని గుర్తుచేశారు. 'నిరుద్యోగులకు నిరుద్యోగ భృతి ఇచ్చారా? మహిళలకు ప్రకటించిన ఆర్థిక సహాయం అందించారా? అని ప్రశ్నిస్తే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వద్ద సమాధానం ఉండదు. ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చలేని పరిస్థితిలో వారు ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ నాయకులు ప్రజల సమస్యలను పట్టించుకోవడం కన్నా ఢిల్లీ దర్బార్ను సంతోషపెట్టడానికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. తెలంగాణను ఏటీఎంలా ఉపయోగించి ఢిల్లీలో తమ రాజకీయాలను నడిపిస్తున్నారు' అని బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబిన్ విమర్శించారు.
బిజెపి రాష్ట్ర కార్యవర్గ సమావేశంలో పాల్గొన్న నితిన్ నబిన్ కీలక ప్రసంగం చేశారు. జాతీయ రాజకీయాలు కాకుండా తెలంగాణ రాజకీయాలకు పరిమితమై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'గ్యారంటీల ప్రయోజనాలు మాత్రం ప్రజలకు అందలేదు. ఈ వాస్తవాన్ని ప్రతి ఇంటికీ.. ప్రతి ప్రజానీకానికి తీసుకెళ్లాల్సిన బాధ్యత అందరిపై ఉంది' అని పార్టీ నాయకత్వానికి నితిన్ జబిన్ గుర్తుచేశారు. 'జీఎస్టీ సంస్కరణలను అమలు చేసి పన్నుల వ్యవస్థను సరళీకృతం చేశాం. ఆదాయపు పన్ను మినహాయింపు పరిమితిని రూ.12 లక్షల వరకు పెంచి మధ్యతరగతి, సామాన్య ప్రజల జీవితాల్లో ఆర్థిక ఊరట కల్పించే చర్యలు తీసుకున్నాం' అని నితిన్ జబిన్ వెల్లడించారు. కానీ తెలంగాణలో మాత్రం అక్రమ వసూళ్ల ద్వారా ప్రజల కష్టార్జిత ధనాన్ని దోచుకుని ఢిల్లీ దర్బార్కు తరలించే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కొనసాగుతుండటం బాధాకరం అని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
'తెలంగాణ ప్రజల శ్రమతో సంపాదించిన ఒక్క రూపాయి కూడా అక్రమ వసూళ్లకు బలికాకూడదు. ప్రజలను దోచుకునే ఇటువంటి ప్రభుత్వాన్ని ప్రజల ఆశీర్వాదంతో గద్దె దించేందుకు బీజేపీ కట్టుబడి ఉంది. వీధి నుంచి అసెంబ్లీ వరకు ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తాం. ఈ ప్రభుత్వ కౌంట్డౌన్ నేటి నుంచే ప్రారంభమైందని నేను విశ్వసిస్తున్నా' అని బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబిన్ తెలిపారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేస్తున్న ప్రతి రూపాయి ఖర్చుకు, ప్రతి నిర్ణయానికి, ప్రతి అవినీతి వ్యవహారానికి బీజేపీ కార్యకర్తలు ప్రజల తరఫున పూర్తి లెక్క అడగాలని సూచించారు.
'తెలంగాణ యువతకు ఉపాధి, స్వయం ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించేందుకు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున చర్యలు తీసుకుంది. ముద్రా యోజన ద్వారా రూ.86,800 కోట్లకు పైగా రుణ సాయాన్ని అందించి యువతను ఆత్మనిర్భర్ భారత్ నిర్మాణంలో భాగస్వాములుగా తీర్చిదిద్దుతోంది' అని బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబిన్ తెలిపారు. పీఎం స్వనిధి యోజన కింద తెలంగాణకు చెందిన సుమారు 7.5 లక్షల మంది వీధి వ్యాపారులు లబ్ధి పొందారని వెల్లడించారు. 'తెలంగాణ ప్రజలు ఆశీర్వదించిన సమయంలో ఇచ్చిన ప్రతి హామీని నెరవేర్చాం. అధికారాన్ని మేము సేవకు సాధనంగా చూస్తాం. అధికారం ఉన్నా లేకపోయినా ప్రజాసేవే మా ధ్యేయం' అని ప్రకటించారు.
'తెలంగాణలో బీబీనగర్ ఎయిమ్స్ను ఏర్పాటు చేశాం. సమ్మక్క–సారలమ్మ గిరిజన విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పాటుకు చర్యలు తీసుకున్నాం. రాష్ట్రంలో 23కు పైగా ఏకలవ్య మోడల్ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలు ఇచ్చాం' బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబిన్ వివరించారు. అవినీతి అంటే కాంగ్రెస్, కాంగ్రెస్ అంటే అవినీతి అనే స్థాయికి ఆ పార్టీ చేరుకుందని తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. దేశ వ్యతిరేక శక్తులకు, దేశాన్ని విభజించే ఆలోచనలకు మద్దతు ఇవ్వడం ద్వారా కాంగ్రెస్ తన నిజ స్వరూపాన్ని మరోసారి బయటపెడుతోందని తెలిపారు.
'మూసీ రివర్ఫ్రంట్ పేరుతో చేపట్టిన ప్రాజెక్టులో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తన పాత అవినీతి సంప్రదాయాన్నే కొనసాగిస్తోంది. ప్రజాధనాన్ని దోచుకునే మరో అవకాశంగా దానిని మలుస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. తెలంగాణ ప్రజల కష్టార్జిత ధనాన్ని ప్రజల సంక్షేమానికి కాకుండా ఇతర రాజకీయ అవసరాలకు వినియోగిస్తే బీజేపీ కార్యకర్తలు ప్రతి రూపాయికి లెక్క అడుగుతారు. తెలంగాణ ప్రజలు కూడా ఆ జవాబుదారీతనాన్ని తప్పకుండా కోరుతారు' అని నితిన్ నబిన్ వివరించారు.
'తెలంగాణలో మజ్లిస్, కాంగ్రెస్ పార్టీల మధ్య రాజకీయ కుమ్మక్కు కొనసాగుతోందని ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. మత ప్రాతిపదికన రిజర్వేషన్లు కల్పించే ఏ ప్రయత్నాన్నైనా బీజేపీ పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తుంది. భవిష్యత్తులో తెలంగాణలో బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏర్పడితే మత ప్రాతిపదికన ఇచ్చే రిజర్వేషన్లను రద్దు చేసి.. ఆ ప్రయోజనాలను ఎస్సీ, బీసీ, ఎస్టీ వర్గాలకు అందేలా చర్యలు తీసుకుంటాం' అని నితిన్ నబిన్ హామీ ఇచ్చారు. సమాజంలో ఇంకా అభివృద్ధి ఫలాలు పూర్తిగా అందని వర్గాలను ప్రధాన స్రవంతిలోకి తీసుకురావడమే తమ లక్ష్యం అని ప్రకటించారు.
'తెలంగాణలో హిందూ దేవాలయాలు, దేవతల పట్ల అవమానకర ఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయి. అయ్యప్ప స్వామి ఆలయంపై జరిగిన దాడి వంటి ఘటనలను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. రానున్న రోజుల్లో ప్రజల ఆకాంక్షలను మరింత బలంగా ముందుకు తీసుకెళ్తూ తెలంగాణలో ప్రత్యామ్నాయ రాజకీయ శక్తిగా బీజేపీ ఎదుగుతుంది' అని బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబిన్ విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. కుటుంబ పాలన, అవినీతి, హామీల అమలులో వైఫల్యం వంటి రాజకీయాలకు ముగింపు పలకాలంటే మనమంతా మరింత శక్తివంతంగా పోరాటానికి సిద్ధం కావాలని పిలుపునిచ్చారు.
'కాంగ్రెస్, మజ్లిస్ పార్టీల రాజకీయాల్లో ఉమ్మడి లక్షణాలు మూడు. అవినీతి, కుటుంబ పాలన, హామీల అమలులో వైఫల్యం. అదే సమయంలో వారి రాజకీయాలు బుజ్జగింపు రాజకీయాలపై ఆధారపడితే బీజేపీ రాజకీయాలు ప్రతి పౌరుడిని సంతృప్తిపరిచే సమగ్ర అభివృద్ధిపై ఆధారపడి ఉంటాయి' అని బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబిన్ గుర్తుచేశారు. 'తెలంగాణ ఏ ఆకాంక్షతో ఏర్పడిందో.. ఆ కల ఇంకా పూర్తిగా సాకారం కాలేదు. బీజేపీ కార్యకర్తలు, తెలంగాణ ప్రజలు చేసిన త్యాగాల ఫలితంగానే ఈ రాష్ట్రం ఏర్పడింది. తెలంగాణ ప్రజలు కన్న ఆ కలలను పూర్తిగా నెరవేర్చే బాధ్యత బీజేపీ ప్రభుత్వానిదే' అని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. ఆ లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి బీజేపీ కార్యకర్తలందరూ మరింత పట్టుదలతో పోరాటానికి సిద్ధం కావాలని పిలుపునిచ్చారు.