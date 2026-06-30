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ఆరు గ్యారంటీల్లో కాంగ్రెస్‌ ఏమిచ్చింది? తెలంగాణను ఏటీఎంలా చేసుకున్న కాంగ్రెస్‌: నితిన్‌ నబిన్‌

Nitin Nabin Speech: తెలంగాణలో అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్‌ పార్టీపై బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్‌ నబిన్‌ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఆరు గ్యారంటీల్లో ఒక్క హామీని కూడా పూర్తి చేయలేకపోయిందని.. తెలంగాణను ఏటీఎంలా కాంగ్రెస్‌ మార్చుకుందని తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 30, 2026, 03:28 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 03:28 PM IST
ఆరు గ్యారంటీల్లో కాంగ్రెస్‌ ఏమిచ్చింది? తెలంగాణను ఏటీఎంలా చేసుకున్న కాంగ్రెస్‌: నితిన్‌ నబిన్‌
Image Credit: Nitin Nabin Telangana TourSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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ఆరు గ్యారంటీల్లో కాంగ్రెస్‌ ఏమిచ్చింది? తెలంగాణను ఏటీఎంలా చేసుకున్న కాంగ్రెస్‌: నితిన్‌ నబిన్‌
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