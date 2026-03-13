Nizamabad: రాష్ట్రంలో ఘోర బస్సు ప్రమాదం.. ప్రైవేటు టూరిస్టు బస్సు బోల్తా, నలుగురి దుర్మరణం..!

Nizamabad Private Tourist Bus Accident Today: నిజామాబాద్ ఇందల్వాయి వద్ద ఈరోజు ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. గన్నారం వద్ద జాతీయ రహదారిపై అర్ధరాత్రి 2 గంటల సమయంలో ఓ ప్రైవేటు టురిస్టు బస్సు అదుపు తప్పి బోల్తా పడింది. హైదరాబాద్ నుంచి మహారాష్ట్రకు వెళ్తున్న ఈ బస్సులో 22 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. దీంతో నలుగురు అక్కడికక్కడే చనిపోగా, మరో కొంత మందికి తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. ఇక సమీపంలో టోల్ ప్లాజా సిబ్బంది వెంటనే స్పందించి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. వారిని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఇక అర్ధరాత్రి అతివేగమే కారణమని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. రాత్రి సమయంలో జరగడంతో ప్రమాదం పెరిగింది. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.
Also Read: వాహనదారులకు గుడ్న్యూస్.. నేటి నుంచి ఆన్లైన్లోనే రిజిస్ట్రేషన్, 2 రోజుల్లో ఆమోదం..!
Also Read: ఇంటర్ పరీక్షల ఫలితాల డేట్ ఫిక్స్.. ఇప్పటికే మొదలైన వాల్యుయేషన్ ప్రక్రియ, ఎప్పుడుంటే?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి