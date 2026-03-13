English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Nizamabad: రాష్ట్రంలో ఘోర బస్సు ప్రమాదం.. ప్రైవేటు టూరిస్టు బస్సు బోల్తా, నలుగురి దుర్మరణం..!

Nizamabad: రాష్ట్రంలో ఘోర బస్సు ప్రమాదం.. ప్రైవేటు టూరిస్టు బస్సు బోల్తా, నలుగురి దుర్మరణం..!

Nizamabad Private Tourist Bus Accident Today: ఓ ప్రైవేట్ టూరిస్ట్ బస్సు బోల్తా పడి నలుగురు మృతి చెందిన ఘటన నిజామాబాద్ జిల్లా గన్నారం వద్ద చోటుచేసుకుంది. ఈరోజు అర్ధరాత్రి 2 గంటల సమయంలో ఈ యాక్సిడెంట్‌ జరిగింది. హైదరాబాద్ నుంచి మహారాష్ట్రకు వెళ్లే టూరిస్ట్ బస్సు ఇందల్వాయి గన్నారం వద్ద కు రాగానే అదుపు తప్పి బోల్తా పడింది. దీంతో అక్కడికక్కడే నలుగురు ప్రయాణికులు మృతి చెందగా.. పలువురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Mar 13, 2026, 08:32 AM IST

Trending Photos

Trisha: త్రిష బై సెక్సువల్.. చాలామంది అమ్మాయిలతో అలా ఉండింది.. దిమ్మతిరిగే నిజం బయటపెట్టిన సెలబ్రిటీ..!
5
Trisha controversy
Trisha: త్రిష బై సెక్సువల్.. చాలామంది అమ్మాయిలతో అలా ఉండింది.. దిమ్మతిరిగే నిజం బయటపెట్టిన సెలబ్రిటీ..!
Gold Rate Today: విజయవాడ, హైదరాబాద్, వైజాగ్ లో నేడు మార్చి 12వ తేదీ గురువారం బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
6
Gold prices
Gold Rate Today: విజయవాడ, హైదరాబాద్, వైజాగ్ లో నేడు మార్చి 12వ తేదీ గురువారం బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
Kadapa: కడప జిల్లాలో ANM జూనియర్‌ అసిస్టెంట్‌ పోస్టుల భర్తీ.. 5, 10, డిగ్రీ అర్హతతో ఉద్యోగం..!!
5
AP Kadapa ANM Jobs 2026
Kadapa: కడప జిల్లాలో ANM జూనియర్‌ అసిస్టెంట్‌ పోస్టుల భర్తీ.. 5, 10, డిగ్రీ అర్హతతో ఉద్యోగం..!!
Rashmika Mandanna: పెళ్లయి 10 రోజులు కూడా కాకముందే.. ఎనిమిదేళ్ల వేధింపులపై ఇక ఊరుకోను అంటూ రష్మిక వార్నింగ్..!
5
Rashmika Mandanna warning
Rashmika Mandanna: పెళ్లయి 10 రోజులు కూడా కాకముందే.. ఎనిమిదేళ్ల వేధింపులపై ఇక ఊరుకోను అంటూ రష్మిక వార్నింగ్..!
Nizamabad: రాష్ట్రంలో ఘోర బస్సు ప్రమాదం.. ప్రైవేటు టూరిస్టు బస్సు బోల్తా, నలుగురి దుర్మరణం..!

Nizamabad Private Tourist Bus Accident Today: నిజామాబాద్ ఇందల్వాయి వద్ద ఈరోజు ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. గన్నారం వద్ద జాతీయ రహదారిపై అర్ధరాత్రి 2 గంటల సమయంలో ఓ ప్రైవేటు టురిస్టు బస్సు అదుపు తప్పి బోల్తా పడింది. హైదరాబాద్ నుంచి మహారాష్ట్రకు వెళ్తున్న ఈ బస్సులో 22 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. దీంతో నలుగురు అక్కడికక్కడే చనిపోగా, మరో కొంత మందికి తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. ఇక సమీపంలో టోల్ ప్లాజా సిబ్బంది వెంటనే స్పందించి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. వారిని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఇక అర్ధరాత్రి అతివేగమే కారణమని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. రాత్రి సమయంలో జరగడంతో ప్రమాదం పెరిగింది. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read:  వాహనదారులకు గుడ్‌న్యూస్‌.. నేటి నుంచి ఆన్‌లైన్‌లోనే రిజిస్ట్రేషన్‌, 2 రోజుల్లో ఆమోదం..!

Also Read:  ఇంటర్‌ పరీక్షల ఫలితాల డేట్‌ ఫిక్స్‌.. ఇప్పటికే మొదలైన వాల్యుయేషన్‌ ప్రక్రియ, ఎప్పుడుంటే?

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Bus Accident Todaynizamabad accident todayNizamabad bus accident todayprivate tourist bus accident Telanganamidnight road accident India

Trending News