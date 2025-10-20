English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Nizamabad Constable Murder Case: కానిస్టేబుల్‌ హత్య కేసు.. రౌడీ షీటర్ షేక్ రియాజ్ ఎన్ కౌంటర్.. అసలు కారణం ఇదే..

Nizamabad Constable Murder Case: కానిస్టేబుల్‌ హత్య కేసు.. రౌడీ షీటర్ షేక్ రియాజ్ ఎన్ కౌంటర్.. అసలు కారణం ఇదే..

Rowdy sheeter Riyaz died in encounter:  షేక్ రియాజ్ ను ఆస్పత్రిలో చికిత్స  అందించడానికి పోలీసులు తీసుకెళ్లారు. ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ నుంచి గన్ లాక్కుని పారిపోయేందుకు ప్రయత్నించాడు. దీంతో పోలీసులు విధిలేని పరిస్థితుల్లో అతనిపై కాల్పులు జరిపారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 20, 2025, 01:23 PM IST
  • రౌడీ షీటర్ రియాజ్ ఎన్ కౌంటర్..
  • పోలీసులపై కాల్పులకు తెగబడ్డ నిందితుడు..

Trending Photos

Happy Diwali Wishes 2025: తెలుగులో మీకోసం దీపావళి శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్..
10
Happy diwali
Happy Diwali Wishes 2025: తెలుగులో మీకోసం దీపావళి శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్..
Divvela Madhuri: బిగ్‌బాస్‌ ఆఫర్‌ కోసం రూ. 1,00,00,000 లంచం..ఫేమస్ అవ్వడానికి ఎంతకి తెగించారో?
6
Bigg Boss 9
Divvela Madhuri: బిగ్‌బాస్‌ ఆఫర్‌ కోసం రూ. 1,00,00,000 లంచం..ఫేమస్ అవ్వడానికి ఎంతకి తెగించారో?
Gold Rate Today: భారీగా పతనమైన బంగారం ధర.. కుప్పకూలిన వెండి..అక్టోబర్ 19వ తేదీ ఆదివారం ధరలు తెలిస్తే తులమైనా కొంటారు..!!
6
Gold
Gold Rate Today: భారీగా పతనమైన బంగారం ధర.. కుప్పకూలిన వెండి..అక్టోబర్ 19వ తేదీ ఆదివారం ధరలు తెలిస్తే తులమైనా కొంటారు..!!
AP Govt: తెలుగు ప్రజలు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. వాళ్లందరి బ్యాంక్ ఖాతాలోకి ఏకంగా 1,50,000.. వెంటనే అకౌంట్ చెక్ చేసుకోండి..!
6
Andhra Pradesh Farmers Scheme
AP Govt: తెలుగు ప్రజలు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. వాళ్లందరి బ్యాంక్ ఖాతాలోకి ఏకంగా 1,50,000.. వెంటనే అకౌంట్ చెక్ చేసుకోండి..!
Nizamabad Constable Murder Case: కానిస్టేబుల్‌ హత్య కేసు.. రౌడీ షీటర్ షేక్ రియాజ్ ఎన్ కౌంటర్.. అసలు కారణం ఇదే..

Nizamabad constable murder case accused died in Riyaz dies in encounter: నిజామాబాద్ లో కానిస్టేబుల్ ప్రమోద్ ను రౌడీ షీటర్ షేక్ రియాజ్ ఈ నెల 17న  అత్యంత దారుణంగా హత్య చేశాడు. ఈ ఘటన తెలంగాణలో సంచలనంగా మారింది. పోలీసులకే భద్రత లేనప్పుడు సామాన్యుల పరిస్థితి ఏంటని కూడా పెద్ద వివాదం రాజుకుంది. దీినిపై అపోసిషన్  పార్టీలు సైతం సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై ఆరోపణలు చేశాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ క్రమంలో రియాజ్ ను ఇటీవల పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అతడికి గాయాలు కావడంతో.. ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లారు. అయితే.. అక్కడ రియాజ్ చికిత్సలో భాగంగా ఉన్నప్పుడు  ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ గన్ ను లాక్కుని పారిపోయేందుకు ప్రయత్నించాడు.

దీంతో పోలీసులు అతనిపై కాల్పులు జరిపారు. కాపాలాగా ఉన్న కానిస్టేబుల్ నుంచి గన్ లాక్కుని పోలీసులపైనే కాల్పులకు ప్రయత్నించాడు. దీంతో పోలీసులు రియాజ్ పై కాల్పులు జరిపారు. ఈ ఘటనలో రియాజ్ అక్కడికక్కడే కుప్పకూలీపోయాడు.  ఈ ఘటన ప్రస్తుతం తెలంగాణలో సంచలనంగా మారింది.

Read more: Harish on Revanth Video: పంపకాల్లో తేడాల వల్ల రోడ్డునపడ్డారు.!. పండగ పూట సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

మరోవైపు నిన్న రౌడీషీటర్ రియాజ్ ను అదుపులోకి తీసుకున్న క్రమంలో ఎన్ కౌంటర్ చేశారని వార్తలు వచ్చాయి. ఈ వార్తల్ని.. నగర సీపీ సాయి చైతన్య ప్రకటన చేశారు. అతనిపై ఎలాంటి కాల్పులు జరపలేదని స్పష్టం చేసిన విషయం తెలిసిందే. కానీ తాజాగా మాత్రం కానిస్టేబుల్ నుంచి వెపన్ లాక్కుని  పోలీసులపైన కాల్పులకు ప్రయత్నించడంతో పోలీసులు కాల్పులు జరిపినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Nizamabad constable murder caseRowdy sheeter RiyazRiyaz died in police encounterNizamabad crime news

Trending News