Nizamabad Murder Case: రూ.2 కోట్ల ఇన్సూరెన్స్ కోసం.. ప్రియుడితో కలిసి భర్తను ఘోరంగా చంపిన భార్య..

Nizamabad Murder Case: నిజామాబాద్ జిల్లా మక్లూర్ మండలం బొర్గాం గ్రామానికి చెందిన పట్టాటి రమేష్ అనే వ్యక్తి ఇటీవల అనుమానాస్పద పరిస్థితుల్లో మృతి చెందాడు. మొదట అతడు గుండెపోటుతో చనిపోయాడని కుటుంబ సభ్యులు.. గ్రామస్తులు భావించారు. భార్య సౌమ్య తీవ్రంగా రోదిస్తూ అందరినీ నమ్మించింది. అంత్యక్రియలు కూడా హడావుడిగా పూర్తయ్యాయి. అయితే ఈ మరణం వెనుక పెద్ద కుట్ర ఉందని.. అప్పట్లో ఎవరికీ తెలియలేదు.
రమేష్ భార్య సౌమ్య ఒక ప్రైవేట్ స్కూల్లో పనిచేస్తుండగా, అదే స్కూల్లో పీఈటీగా పనిచేస్తున్న దిలీప్తో ఆమెకు పరిచయం ఏర్పడింది. ఆ పరిచయం క్రమంగా అక్రమ సంబంధంగా మారింది. ఈ విషయం తెలుసుకున్న రమేష్ వారిద్దరినీ హెచ్చరించాడు. ఇదే సమయంలో రమేష్ పేరు మీద సుమారు రెండు కోట్ల రూపాయల బీమా ఉండటం సౌమ్య మనసులో దుష్ట ఆలోచనలకు దారి తీసింది.
భర్త బతికుంటే తమ సంబంధానికి, డబ్బుకు అడ్డుగా ఉంటాడని భావించిన సౌమ్య, దిలీప్ కలిసి అతడిని తొలగించాలనే నిర్ణయానికి వచ్చారు. హత్యను సహజ మరణంగా చూపిస్తే బీమా డబ్బు వస్తుందని ప్లాన్ వేశారు. ఒక రోజు రమేష్కు నిద్రమాత్రలు ఇచ్చి మత్తులోకి నెట్టారు. ఆ తర్వాత ఇద్దరూ కలిసి టవల్తో గొంతు నులిమి హత్య చేశారు.
మరుసటి రోజు రమేష్ గుండెపోటుతో చనిపోయాడని చెప్పి అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. అయితే రమేష్ మెడపై గాట్లు ఉండటాన్ని గ్రామస్థులు గమనించారు. ఈ విషయం విదేశాల్లో ఉన్న రమేష్ తమ్ముడికి చేరడంతో అతడు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. పోలీసులు సమాధిని తవ్వి పోస్టుమార్టం చేయించగా ఇది సహజ మరణం కాదని.. పక్కా హత్య అని తేలింది.
విచారణలో సౌమ్య..దిలీప్ తమ నేరాన్ని ఒప్పుకున్నారు. ఈ కేసులో వారితో పాటు సహకరించిన మరికొందరిని కూడా పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. డబ్బు కోసం, అక్రమ సంబంధం కోసం ఒక కుటుంబాన్ని నాశనం చేసిన ఈ ఘటన సమాజానికి గట్టి హెచ్చరికగా నిలుస్తోంది.
