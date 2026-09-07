/NMMS దరఖాస్తు గడువు సెప్టెంబర్ 20 వరకు పొడిగించాలి.. అధికారులకు విజ్ఞప్తి..!!

NMMS Application Deadline: తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో 8వ తరగతి చదువుతున్న పేద విద్యార్థులకు లభించే 'నేషనల్ మీన్స్-కమ్-మెరిట్ స్కాలర్షిప్' (NMMS) దరఖాస్తు గడువును ఈ నెల 20వ తేదీ (20-09-2026) వరకు పొడిగించాలని విద్యావేత్తలు, ఉపాధ్యాయులు విద్యాశాఖ అధికారులను ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు. విద్యార్థుల్లో పోటీ పరీక్షల పట్ల అవగాహన పెంచడం, ఉన్నత చదువులకు ఆర్థిక భరోసానివ్వడంలో ఈ పథకం అత్యంత కీలకమైనందున గడువును పొడిగించమని కోరుతున్నారు.
ప్రస్తుతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా NMMS పరీక్షకు దరఖాస్తు చేసుకున్న విద్యార్థుల సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉంది. 20-08-2026 నాటికి కేవలం 8,130 మంది విద్యార్థులు మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకున్నట్లు సమాచారం. అయితే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 8వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థుల సంఖ్య సుమారు 1.80 లక్షల నుంచి 2 లక్షల వరకు ఉన్న నేపథ్యంలో, ఈ సంఖ్య విద్యార్థులకు అందుబాటులో ఉన్న అవకాశాన్ని పూర్తిస్థాయిలో వినియోగించుకోలేకపోతున్న పరిస్థితిని సూచిస్తోంది. కాగా NMMS పరీక్షకు దరఖాస్తు గడువు మొదట 24-08-2026గా నిర్ణయించింది. విద్యార్థుల దరఖాస్తుల సంఖ్య తక్కువగా ఉండటంతో గడువును 31-08-2026 వరకు, అనంతరం 05-09-2026 వరకు పొడిగించారు. అయినప్పటికీ అనేక మంది విద్యార్థులు ఈ పరీక్షకు దరఖాస్తు చేసుకోలేకపోయినట్లు తెలుస్తోంది.
NMMS పరీక్షకు దరఖాస్తు గడువు మొదట 24-08-2026గా నిర్ణయించింది. విద్యార్థుల దరఖాస్తుల సంఖ్య తక్కువగా ఉండటంతో గడువును 31-08-2026 వరకు, అనంతరం 05-09-2026 వరకు పొడిగించారు. అయినప్పటికీ అనేక మంది విద్యార్థులు ఈ పరీక్షకు దరఖాస్తు చేసుకోలేకపోయినట్లు తెలుస్తోంది. సుమారుగా 32,000 మంది విద్యార్థులు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దరఖాస్తు చేసినట్లు తెలుస్తుంది. మరొకసారి అప్లై చేసుకోవడానికి డేట్ పొడిగించినట్లయితే ఇంకా కొద్ది మంది విద్యార్థులు పరీక్ష రాయడానికి అవకాశం లభిస్తుంది. అయితే దరఖాస్తుల సంఖ్య తక్కువగా ఉన్న పరిస్థితుల్లో, కేవలం గడువు ముగిసిందనే కారణంతో విద్యార్థులకు మరో అవకాశం లేకుండా చేయడం సముచితం కాదని భావిస్తున్నాను. విద్యార్థుల భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని, అర్హత ఉన్న ప్రతి విద్యార్థికి ఈ పరీక్షలో పాల్గొనే అవకాశం కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి విద్యాశాఖ.. ఉన్నతాధికారులు ఈ విషయాన్ని అత్యంత ప్రాధాన్యతతో పరిశీలించి ఈ చర్యలు చేపట్టవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
1. NMMS పరీక్షకు దరఖాస్తు చేసుకునే గడువును 20-09-2026 వరకు మరోసారి పొడిగించాలి.
2. గడువు పొడిగించిన విషయాన్ని రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాలు, మండలాలు, ఉన్నత పాఠశాలలకు వెంటనే తెలియజేయాలి.
3. జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారులు, మండల విద్యాశాఖ అధికారులు, ప్రధానోపాధ్యాయులు ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుని, అర్హత ఉన్న 8వ తరగతి విద్యార్థులకు NMMS పరీక్ష ప్రయోజనాలను వివరించి, దరఖాస్తు చేసుకునేలా ప్రోత్సహించాలి.
4. తక్కువ సంఖ్యలో దరఖాస్తులు వచ్చిన పాఠశాలలను గుర్తించి, ప్రత్యేక కార్యాచరణ ద్వారా విద్యార్థుల దరఖాస్తులను పెంచాలి.
5. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అత్యధిక సంఖ్యలో విద్యార్థులు NMMS పరీక్షకు హాజరయ్యేలా విద్యాశాఖ స్థాయిలో ప్రత్యేక పర్యవేక్షణ చేపట్టాలి.
విద్యార్థుల భవిష్యత్తు కోసం ఈ ఒక్క అవకాశం ఎంతో విలువైనది. కాబట్టి దరఖాస్తు గడువును మరోసారి పొడిగించడం ద్వారా అర్హత ఉన్న మరెంతో మంది విద్యార్థులకు NMMS పరీక్షలో పాల్గొనే అవకాశం లభిస్తుంది. అందువల్ల, NMMS దరఖాస్తు గడువును 20-09-2026 వరకు పొడిగించి, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అత్యధిక సంఖ్యలో 8వ తరగతి విద్యార్థులు పరీక్షకు దరఖాస్తు చేసి, హాజరయ్యేలా చర్యలు చేపట్టవలసిందిగా ఉపాధ్యాయులు, విద్యావేత్తలు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
దరఖాస్తు ప్రక్రియకు అవసరమైన కుల (Caste), రాబడి (Income) ధ్రువీకరణ పత్రాలు (మీసేవ సర్టిఫికెట్లు) సమయానికి అందకపోవడమే విద్యార్థులు నమోదు చేసుకోలేకపోవడానికి ప్రధాన కారణమని ఉపాధ్యాయులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.కే వలం గడువు ముగిసిందనే కారణంతో అర్హులైన వేలాది మంది పేద విద్యార్థులకు ఈ స్కాలర్షిప్ అవకాశాన్ని దూరం చేయడం సరికాదని, తక్షణమే చర్యలు చేపట్టాలని కోరుతున్నారు.
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