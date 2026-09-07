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NMMS దరఖాస్తు గడువు సెప్టెంబర్ 20 వరకు పొడిగించాలి.. అధికారులకు విజ్ఞప్తి..!!

NMMS Application Deadline: తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో 8వ తరగతి చదువుతున్న పేద విద్యార్థులకు లభించే 'నేషనల్ మీన్స్-కమ్-మెరిట్ స్కాలర్‌షిప్' (NMMS) దరఖాస్తు గడువును ఈ నెల 20వ తేదీ (20-09-2026) వరకు పొడిగించాలని విద్యావేత్తలు, ఉపాధ్యాయులు విద్యాశాఖ అధికారులను  ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు. విద్యార్థుల్లో పోటీ పరీక్షల పట్ల అవగాహన పెంచడం,  ఉన్నత చదువులకు ఆర్థిక భరోసానివ్వడంలో ఈ పథకం అత్యంత కీలకమైనందున గడువును పొడిగించమని కోరుతున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Sep 07, 2026, 12:12 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 12:12 PM IST
NMMS దరఖాస్తు గడువు సెప్టెంబర్ 20 వరకు పొడిగించాలి.. అధికారులకు విజ్ఞప్తి..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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NMMS దరఖాస్తు గడువు సెప్టెంబర్ 20 వరకు పొడిగించాలి.. అధికారులకు విజ్ఞప్తి..!!
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