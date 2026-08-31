తెలంగాణ సర్కార్ బడుల్లో 'నో బ్యాగ్ డే'.. ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన విద్యాశాఖ..!!

Telangana government schools no bag day orders: ప్రతిరోజూ కిలోల కొద్దీ పుస్తకాలను మోయలేక అలసిపోయిన ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులకు విద్యాశాఖ ఉపశమనం కల్పించింది. చదువు అంటే కేవలం రొటీన్ తరగతులకు హాజరవడం, హోంవర్క్ చేసుకోవడం మాత్రమే కాదని చాటిచెబుతూ, విద్యార్థులలో దాగి ఉన్న ప్రతిభను వెలికితీయడానికి "నో బ్యాగ్లెస్ డేస్" కార్యక్రమాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి గాను ఒకటి నుండి పదో తరగతి వరకు ఈ విధానాన్ని అమలు చేయాలని పాఠశాల విద్యాశాఖ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ విధానం విద్యార్థులకు చదువును ఒక భారంగా కాకుండా, సరదాగా మార్చాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
విద్యా క్యాలెండర్ ప్రకారం, ఈ విద్యా సంవత్సరానికి మొత్తం 10 రోజులను కేటాయించారు. సాధారణంగా, ఈ బ్యాగ్లెస్ డేస్ ప్రతి నెలా మూడవ శనివారం నాడు జరుగుతాయి. ఈ రోజుల్లో విద్యార్థులు ఎలాంటి పుస్తకాల బ్యాగులు లేకుండా సంతోషంగా పాఠశాలకు వస్తారు. 2026 సెప్టెంబర్ నుండి 2027 మార్చి వరకు జరిగే ఈ కార్యక్రమానికి విద్యాశాఖ ఇప్పటికే తేదీలను ఖరారు చేసింది. 2026లో సెప్టెంబర్ 19, నవంబర్ 21, డిసెంబర్ 19 తేదీలను, అలాగే 2027లో ఫిబ్రవరి 20, మార్చి 20 తేదీలను ప్రత్యేకంగా ప్రకటించారు.
మిగిలిన రోజులను స్థానిక పరిస్థితులకు అనుగుణంగా నిర్వహించుకోవాలని పాఠశాలలకు సూచించింది. ఈ ప్రత్యేక రోజులలో, పుస్తకాలు లేకుండా, SCERT ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన మాడ్యూళ్ల ఆధారంగా కొత్త అభ్యసన పద్ధతులు అమలు చేయబడతాయి. క్షేత్ర పర్యటనలు (విహారయాత్ర), సైన్స్ ప్రయోగాలు, క్విజ్లు, బాలల సమావేశాలు, పెయింటింగ్, నాటకం, స్థానిక కళాకారులతో సంభాషణలు వంటి వివిధ సృజనాత్మక కార్యకలాపాల ద్వారా విద్యార్థులు నేర్చుకుంటారు. ఇది పిల్లల విషయ పరిజ్ఞానాన్ని మెరుగుపరచడమే కాకుండా, పరిశీలన, ఆచరణాత్మక ఆలోచన, నాయకత్వ లక్షణాలను కూడా పెంపొందిస్తుందని అధికారులు ఆశిస్తున్నారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బ్యాగ్లెస్ డేను కఠినంగా అమలు చేసే పూర్తి బాధ్యతను ఆర్జేడీలు, డీఈఓలు, ఎంఈఓలతో పాటు ప్రధానోపాధ్యాయులు, ఉపాధ్యాయులపై ఉంచింది. పాఠశాల స్థాయిలో ఒక నిర్దిష్ట వార్షిక ప్రణాళికను సిద్ధం చేయాలని వారికి ఇప్పటికే సూచించింది. ప్రత్యేక అవసరాలు గల పిల్లలు కూడా ఉత్సాహంగా పాల్గొనాలని, బయటి పర్యటనల సమయంలో విద్యార్థుల భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ఈ ఉత్తర్వు స్పష్టం చేస్తుంది. ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థుల అభ్యసన అనుభవాలను మూల్యాంకనం చేసి, నివేదికలను నమోదు చేయవలసి ఉంటుంది. ఈ అంశం గతంలో విద్యా క్యాలెండర్లో చేర్చబడినప్పటికీ, ఎవరూ దానిని నిశితంగా గమనించలేదు. అంతేకాకుండా, ఆ రోజు ఏమి చేయాలో వివరిస్తూ అధికారులు మరోసారి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ కొత్త విధానం పట్ల విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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