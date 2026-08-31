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తెలంగాణ సర్కార్ బడుల్లో 'నో బ్యాగ్ డే'.. ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన విద్యాశాఖ..!!

Telangana government schools no bag day orders: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రభుత్వ స్కూళ్ల విద్యార్థులకు ఊరట కల్పిస్తూ విద్యాశాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రతినెలా 3వ శనివారం రోజు పాఠశాలలో నో బ్యాగ్ డే నిర్వహించాలని ఆదేశిస్తూ.. తాజాగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. 1వ తరగతి నుంచి 10వ తరగతి వరకు చదువుతున్న విద్యార్థులందరికీ.. ఈ బ్యాగ్ డేస్ నిర్ణయం వర్తిస్తుందని విద్యాశాఖ స్పష్టం చేసింది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 31, 2026, 08:50 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 08:50 AM IST
తెలంగాణ సర్కార్ బడుల్లో 'నో బ్యాగ్ డే'.. ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన విద్యాశాఖ..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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