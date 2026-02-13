English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Mahabubnagar: చరిష్మా లేని రేవంత్‌ రెడ్డి.. సొంత జిల్లాలో కాంగ్రెస్‌కు ఎన్ని స్థానాలు అంటే?

Mahabubnagar: చరిష్మా లేని రేవంత్‌ రెడ్డి.. సొంత జిల్లాలో కాంగ్రెస్‌కు ఎన్ని స్థానాలు అంటే?

No Charisma Of Revanth Reddy In Telangana Municipal Elections: తెలంగాణ మున్సిపల్‌ ఫలితాల్లో కాంగ్రెస్‌ మెజార్టీ స్థానాలు సాధించినా.. ముఖ్యమంత్రి సొంత జిల్లాలో మాత్రం చాలా తక్కువ స్థానాలు గెలిచింది. రేవంత్‌ రెడ్డి చరిష్మా ఏమాత్రం పనిచేయలేదు. ఇతర జిల్లాలతో పోలిస్తే హస్తం పార్టీ చాలా తక్కువ మున్సిపాలిటీలు కైవసం చేసుకుంది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 13, 2026, 11:44 PM IST

Mahabubnagar: చరిష్మా లేని రేవంత్‌ రెడ్డి.. సొంత జిల్లాలో కాంగ్రెస్‌కు ఎన్ని స్థానాలు అంటే?

Mahabubnagar Municipal Elections: ఒక ముఖ్యమంత్రి ఉంటే అతడి సొంత ప్రాంతంలో ఆ పార్టీ క్లీన్‌ స్వీప్‌ చేయాల్సి ఉంది. కానీ రేవంత్‌ రెడ్డి సొంత జిల్లాలో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ప్రభావం చూపలేదు. రేవంత్ రెడ్డి చరిష్మా లేనట్టు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. పాలమూరు ప్రాంతంలో అత్యధికంగా కాంగ్రెస్‌ పార్టీ విజయం సాధించినా కూడా ఇతర జిల్లాలతో పోలిస్తే మాత్రం చాలా తక్కువ. మొత్తం 18 మున్సిపాలిటీల్లో ప్రధాన ప్రతిపక్షం బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ హోరాహోరీగా తలపడి సొంతంగా మూడు మున్సిపాలిటీలను కైవసం చేసుకుంది. వడ్డేపల్లి మున్సిపాలిటీలో ఫార్వర్డ్‌ బ్లాక్‌ విజయం సాధించినా.. వారంతా గతంలో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీలో ఉన్నవారే. దీంతో ఆ మున్సిపాలిటీ కూడా గులాబీ ఖాతాలోకే వెళ్తుంది. నారాయణపేటలో బీజేపీ కైవసం చేసుకునే అవకాశం ఉండగా.. ఇక మూడు మున్సిపాలిటీల్లో హంగ్‌ వచ్చింది. మిగతా అన్నీ చోట్ల కాంగ్రెస్‌ పార్టీ విజయం సాధించింది.

Also Read: KTR: మున్సిపల్‌ ఫలితాలతో సంతృప్తి చెందాం.. 2029లో కేసీఆర్‌ సీఎం కావడం పక్కా: కేటీఆర్‌

మహబూబ్‌నగర్‌ మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌ను కాంగ్రెస్‌ విజయం సాధించింది. కొడంగల్ నియోజకవర్గంలోని రెండు మున్సిపాలిటీల్లో కాంగ్రెస్‌ విజయం సాధించింది. వనపర్తి, నాగర్‌కర్నూల్‌ జిల్లాలో కాంగ్రెస్‌ విజయం సాధించగా.. మక్తల్‌ నియోజకవర్గంలో రెండు చోట్ల హంగ్‌ రాగా.. మక్తల్‌లో కాంగ్రెస్‌ గెలిచింది. నారాయణపేట మున్సిపాలిటీని బీజేపీ దక్కించుకునే అవకాశం ఉంది. అయిజ, ఆమన్‌గల్‌ మున్సిపాలిటీలను ఇప్పటికే బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ విజయం సాధించింది.

Also Read: Municipal Elections: తెలంగాణలో కిడ్నాప్‌ల కలకలం.. స్వతంత్ర అభ్యర్థుల కోసం ఘర్షణ

ఉమ్మడి మహబూబ్‌నగర్‌లోని మున్సిపాలిటీల ఫలితాలు ఇలా ఉన్నాయి.

మక్తల్ మున్సిపాలిటీ
మొత్తం వార్డులు -15
కాంగ్రెస్‌ - 12
బీజేపీ -3

నారాయణపేట మున్సిపాలిటీ
మొత్తం వార్డులు-24
కాంగ్రెస్‌ - 7
బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ -2
బీజేపీ - 11
ఎంఐఎం - 2
ఫార్వార్డ్‌ బ్లాక్‌ -1
స్వతంత్రులు -1

గద్వాల్ మున్సిపాలిటీ
మొత్తం వార్డులు -37
కాంగ్రెస్‌ - 16
బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ -  11
ఎంఐఎం - 1
బీజేపీ - 7
స్వతంత్రులు - 2

Also Read: BRS Clean Sweep: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ క్లీన్‌ స్వీప్‌.. కేసీఆర్‌కు గూడెం మహిపాల్‌ రెడ్డి గిఫ్ట్‌

కల్వకుర్తి మున్సిపాలిటీ
మొత్తం వార్డులు-22
కాంగ్రెస్‌ - 13
బీజేపీ - 5
బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ - 3
స్వతంత్రులు -1

కొడంగల్ మున్సిపాలిటీ
మొత్తం వార్డులు -12
బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ - 1
కాంగ్రెస్ – 10
స్వతంత్రులు - 1

కోస్గి మున్సిపాలిటీ
మొత్తం వార్డులు- 16
కాంగ్రెస్ - 16

మద్దూరు మున్సిపాలిటీ
మొత్తం వార్డులు -16
కాంగ్రెస్‌ - 9
బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ - 6
స్వతంత్రులు - 1

ఆమన్‌గల్ మున్సిపాలిటీ
మొత్తం వార్డులు -15
బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ - 8
కాంగ్రెస్‌ - 1
బీజేపీ -6

కొల్లాపూర్ మున్సిపాలిటీ
మొత్తం వార్డులు -19
కాంగ్రెస్‌ - 16
బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ - 3

నాగర్‌కర్నూల్ మున్సిపాలిటీ
మొత్తం వార్డులు -24
కాంగ్రెస్‌ -18
బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ -6

వనపర్తి మున్సిపాలిటీ
మొత్తం వార్డులు-33
కాంగ్రెస్‌ - 21
బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ - 7
బీజేపీ -2
సీపీఐ -1
స్వతంత్రులు -2

అమరచింత మున్సిపాలిటీ
మొత్తం వార్డులు-10
కాంగ్రెస్‌ - 3
బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ -3
బీజేపీ -3
సీపీఐ -1

ఆత్మకూరు మున్సిపాలిటీ
మొత్తం వార్డులు-10
కాంగ్రెస్‌ -6
బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ -1
బీజేపీ -3

కొత్తకోట మున్సిపాలిటీ
మొత్తం వార్డులు-15
కాంగ్రెస్‌ -10
బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ -3
బీజేపీ - 1
స్వతంత్రులు-1

పెబ్బేరు మున్సిపాలిటీ
మొత్తం వార్డులు-12
కాంగ్రెస్‌ -7
బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ -5

వడ్డేపల్లి మున్సిపాలిటీ
మొత్తం వార్డులు -10
ఫార్వార్డ్‌ బ్లాక్‌ - 8
బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ -1
కాంగ్రెస్‌ - 1

ఆలంపూర్ మున్సిపాలిటీ
మొత్తం వార్డులు-10
బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ -5
కాంగ్రెస్‌ -5

అయిజ మున్సిపాలిటీ
మొత్తం వార్డులు-20
బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ -13
కాంగ్రెస్‌ -7

దేవరకద్ర మున్సిపాలిటీ
మొత్తం వార్డులు-12
కాంగ్రెస్‌ -6
బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ -4
స్వతంత్రులు -1
బీజేపీ -1

భూత్పూర్ మున్సిపాలిటీ
మొత్తం వార్డులు-10
కాంగ్రెస్‌ -7
బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ -1
బీజేపీ -2

షాద్‌నగర్ మున్సిపాలిటీ
మొత్తం వార్డులు-28
కాంగ్రెస్‌ -15
బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ -11
బీజేపీ -1
స్వతంత్రులు -1

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

telangana municipal electionsbrs partyCongressRevanth ReddyHung Municipalities

