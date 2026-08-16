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మబ్బులే తప్ప వర్షాలు లేవు.. రైతు కంట కన్నీరు..

Telangana Elnino Effect: తెలంగాణనే కాదు దేశ వ్యాప్తంగా ఎల్‌నినో ప్రభావంతో ఈ యేడాది  తక్కువ వర్షపాతం నమోదు అవుతున్నట్టు వాతావరణ నిపుణులు చెబుతున్నారు. వారు చెప్పినట్టుగానే తెలంగాణలో మబ్బులు పడుతున్న అందుకు తగ్గట్టు వర్షాలు పడటం లేదు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో మంచి వర్షాలు కురిసినా.. ఓవరాల్‌గా మాత్రం చాలా ప్రాంతాల్లో తక్కువ వర్షపాతం నమోదు అయింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 16, 2026, 10:58 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 10:58 AM IST
మబ్బులే తప్ప వర్షాలు లేవు.. రైతు కంట కన్నీరు..
Image Credit: Low Rain Fall (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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