Hyderabad Crime Case: హైదరాబాద్ కూకట్పల్లిలో ఒక దారుణమైన ఘటన వెలుగుచూసింది. ఇప్పటికే ఒకరికి తెలియకుండా మరొకరితో.. ముగ్గురిని పెళ్లాడిన ఒక వ్యక్తి.. తాను హిందువుగా మారానని నమ్మించి మరో యువతిని నాలుగో పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత పెళ్లయిన మొదటి రాత్రే ఆమెకు మత్తుమందు ఇచ్చి.. నలుగురితో అత్యాచారం చేయించాడు. ఈ విషయం బయటకు చెబితే చంపేస్తానని బెదిరించాడని బాధితురాలు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.
ఈ అత్యంత దారుణ ఘటన కూకట్పల్లి పరిధిలో జరిగింది. స్థానికంగా ఉండే యువతికి కొన్నాళ్ల క్రితం నిందితుడితో పెళ్లి జరిగింది. సదరు వ్యక్తి తాను హిందువుగా మారినట్లు నమ్మించి ఆమెను వివాహం చేసుకున్నాడు. పెళ్లి తర్వాత అతడి నిజస్వరూపం బయటపడింది. ఫస్ట్ నైట్ రోజే మత్తుమందు ఇచ్చి నలుగురి చేత బాధితురాలిపై అత్యాచారం చేయించాడు. అంతేకాకుండా ఈ విషయాన్ని ఎవరికైనా చెబితే చంపేస్తామని బెదిరించాడు. పైగా అప్పటికే అతడికి మూడు పెళ్లిళ్లు అయినట్లు తెలియడంతో నవ వధువు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యింది.
అంతేకాకుండా నిందితుడు ఆ నవ వధువుకి చెందిన ప్లాట్, బంగారం తీసుకోవడమే కాకుండా.. బాధితురాలి పేరు మీద లోన్లు కూడా తీసుకున్నాడు. నిందితుడికి హవాలా డబ్బుల వ్యవహారాల్లో కూడా సంబంధాలు ఉన్నట్లు బాధితురాలు వెల్లడించింది. తనను పెళ్లి పేరుతో మోసం చేయడమే కాకుండా.. తనపై అత్యాచారం చేయించాడని బాధితురాలు కూకట్పల్లి పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసింది. ఆమె ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు జీరో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి, కేసును బేగంపేట పోలీసులకు బదిలీ చేశారు. ప్రస్తుతం బేగంపేట పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
రోజురోజుకి ఇలాంటి ఘటనలు ఎక్కువవుతున్నాయని.. ఒక మనిషిని పెళ్లి చేసుకునే ముందు అన్ని విధాలా బ్యాక్ గ్రౌండ్ చేసుకోవాలని పోలీసులు అంటున్నారు. లేదంటే ఇలాంటి దారుణాలే జరుగుతాయని పోలీసులు హెచ్చరించారు.
