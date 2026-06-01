/Govt Employees: తెలంగాణ ఉద్యోగులకు మళ్లీ షాక్‌.. బదిలీలపై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం

Govt Employees Transfers: తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు భారీ షాక్ తగిలింది. ఉద్యోగులకు సంబంధించి మరో షాకింగ్ నిర్ణయం ప్రభుత్వం తీసుకుంది. ఉద్యోగులు మరో బదిలీలపై కీలక నిర్ణయం తీసుకోవడంతో ఉద్యోగులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. జూన్ 1, 2026 నుంచి రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల బదిలీలపై నిషేధం విధిస్తూ ఆర్థిక శాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ నిర్ణయంతో ఉద్యోగ వర్గాలు ఉలిక్కిపడ్డాయి. ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన ఉత్తర్వులకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
మే 1వ తేదీ నుంచి మే 31వ తేదీ వరకు బదిలీలకు ఇచ్చిన వెసులుబాటు ముగియడంతో జూన్ 1, 2026 నుంచి బదిలీలపై తిరిగి నిషేధం అమలులోకి వచ్చింది. జూన్ 1 నుంచి రాబోయే ఆరు నెలల వరకు బదిలీల విషయంలో ఎటువంటి మినహాయింపు ప్రతిపాదనలను అంగీకరించమని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ఒకవేళ ఆరు నెలల తర్వాత బదిలీల నిషేధాన్ని సడలించాల్సి వస్తే.. తప్పనిసరిగా ఆర్థిక శాఖ కార్యదర్శి, ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి, సంబంధిత మంత్రుల ద్వారా సీఎం ఆమోదం పొందాల్సి ఉంటుంది.
మినహాయింపులు
బదిలీలకు సంబంధించి కొన్ని మినహాయింపులు ఇచ్చారు. నిషేధం అమలులో ఉన్న సమయంలో కొన్ని సందర్భాల్లో బదిలీలు చేసుకునే అవకాశం కల్పించింది. ప్రభుత్వం కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో బదిలీలకు లేదా పోస్టింగ్లకు అనుమతి ఇచ్చింది. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు వచ్చిన సమయంలో ఖాళీగా ఉన్న స్థానాల్లో వారికి పోస్టింగ్ ఇవ్వవచ్చు. దీనికోసం పని చేస్తున్న ఇతర ఉద్యోగులను మార్చకూడదని ఉత్తర్వుల్లో ప్రభుత్వం పేర్కొంది.
క్రమశిక్షణా చర్యలు
బదిలీలపై విధించిన నిషేధపు ఆజ్ఞల్లో పోస్టుల రద్దు, రివర్షన్లు, డెప్యుటేషన్లు (ఫారిన్ సర్వీస్ మాత్రమే), క్రమశిక్షణా చర్యల కారణంగా జరిగే పోస్టింగ్లను ఖాళీగా ఉన్న స్థానాల్లో భర్తీ చేయవచ్చు. ఆరు నెలల కంటే ఎక్కువ కాలం సెలవులో ఉండి తిరిగి వచ్చే వారికి ఖాళీగా ఉన్న చోట పోస్టింగ్ ఇవ్వవచ్చని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. అత్యవసర పాలనా అవసరాల దృష్ట్యా బదిలీలు చేయాల్సి వస్తే, ప్రస్తుత స్థానంలో కనీసం ఒక ఏడాది సర్వీస్ పూర్తి చేసిన వారిని మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. దీనికి ఆర్థిక శాఖ అనుమతి తప్పనిసరి అని ఉత్తర్వుల్లో స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు.
ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు
బదిలీలపై నిషేధం అమల్లో ఉన్న సమయంలో ప్రభుత్వ నిబంధనలను అతిక్రమించి ఎవరైనా బదిలీలు చేస్తే వారి జీతాల బిల్లులను నిలిపివేయాలని ఆర్థిక శాఖ అధికారులు, పే అండ్ అకౌంట్స్ అధికారులను ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. అన్ని శాఖల కార్యదర్శులు, జిల్లా కలెక్టర్లు ఈ ఉత్తర్వులను కచ్చితంగా పాటించాలని స్పష్టం చేసింది