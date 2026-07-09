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కంఠంలో ప్రాణం ఉన్నంత వరకు బీఆర్ఎస్ పార్టీతో కలిసేదే లేదు: కవిత

Once Again Ex MLC Kavitha Serious Allegations On BRS Party: రాజకీయంగా మరోసారి బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీపై మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. ముఖ్యంగా మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావుపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తన కంఠంలో ప్రాణం ఉన్నంతవరకు బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీలో చేరేది లేదని సంచలన ప్రకటన చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 09, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 03:05 PM IST
కంఠంలో ప్రాణం ఉన్నంత వరకు బీఆర్ఎస్ పార్టీతో కలిసేదే లేదు: కవిత
Image Credit: Kavitha Press MeetSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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కంఠంలో ప్రాణం ఉన్నంత వరకు బీఆర్ఎస్ పార్టీతో కలిసేదే లేదు: కవిత
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