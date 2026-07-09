/కంఠంలో ప్రాణం ఉన్నంత వరకు బీఆర్ఎస్ పార్టీతో కలిసేదే లేదు: కవిత

Kothagudem: బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఖాతాలో ఉన్న రూ.1,400 కోట్ల అవినీతి సొమ్ము అమరవీరుల కుటుంబాలకు పంచాలని తెలంగాణ రక్షణ సేన పార్టీ అధ్యక్షురాలు కవిత డిమాండ్ చేశారు. తన కంఠంలో ప్రాణం ఉండగా మళ్లీ బీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి వెళ్లేది లేదని సంచలన ప్రకటన చేశారు. తాను మళ్లీ బీఆర్ఎస్లోకి వెళ్తానంటూ తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తమ పార్టీతో భయం లేదంటూనే ఈసీకి వెయ్యికి పైగా కంప్లైంట్స్ ఇచ్చారని బీఆర్ఎస్పై మండిపడ్డారు.
కొత్తగూడెంలో నిర్వహించిన రెండో విడత బొగ్గుబాయి యాత్రలో భాగంగా కవిత తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న పరిణామాలతోపాటు తన పార్టీకి సంబంధించిన వ్యవహారంపై స్పందించారు. 'టీఆర్ఎస్ అనే పేరు నాకు రాకుండా ఉండాలని కుట్రలు చేస్తున్నారు. నా ప్రజా పోరాటాలను ప్రజల్లోకి వెళ్లకుండా కాంగ్రెస్, బీజేపీలతో చేతులు కలుపుతున్నారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఒక నీతి, నియమం అంటూ ఏమీ లేవా?' అని మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 'డబ్బు ఉంటే సోషల్ మీడియా, మీడియాను కొనుగోలు చేసి మా వార్తలు రాకుండా చేయాలని చూస్తున్నారా? పార్టీని జోడెద్దుల మాదిరిగా నడపాల్సిన వాళ్లే అంబోతుల్లాగా సిగ్గు లేని వ్యవహారాలు చేస్తున్నారు' అని మండిపడ్డారు.
'తల్లి, చెల్లె అనే సభ్యత మరిచి బీఆర్ఎస్ సోషల్ మీడియాలో ఇష్టానుసారం కామెంట్లు చేస్తున్నారు. సభ్యత మరిచి తిడితే ఊరుకునేందుకు ఇది ఆంధ్రా కాదు.. కాళ్లు విరగొట్టి చేతుల్లో పెడతాం బిడ్డా' అని గులాబీ పార్టీ సోషల్ మీడియాకు హెచ్చరించారు. తమ పార్టీకి సంబంధించిన వార్తలు రాసే వారికి సిగ్గు వదిలి గుంటనక్క ఫోన్లు చేస్తూ రాయవద్దని చెబుతోందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 'ఒక పార్టీ తన విధానాలు చెప్పుకుంటూ ప్రజా పోరాటాలు చేసుకునే హక్కు లేదా? మేము ఉద్యమకారుల గురించి పోరాటం చేస్తే ఆ వార్తలు రాకుండా ఫోన్లు చేసి అడ్డుకున్నారు. అంటే మీరు ఉద్యమకారులకు అన్యాయం చేస్తే...మేము పోరాటం చేయటం మీకు సమస్యగా మారిందా?' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీని ప్రశ్నించారు.
'అసలు బీఆర్ఎస్ పార్టీ అకౌంట్లో ఉన్న రూ.1,400 కోట్లు క్విడ్ ప్రొకో ద్వారా వచ్చినవి కావా? ఆ డబ్బును అమరవీరుల కుటుంబాలకు రూ.కోటి చొప్పున పంచాలి' అని కవిత డిమాండ్ చేశారు. ఒక ఆడబిడ్డ ఒంటరిగా ధైర్యంగా పోరాటం చేస్తే ఇన్ని కుట్రలు చేస్తారా? అని నిలదీశారు. 'ప్రజల కోసం పోరాటం చేయాలంటే ప్రజాబలం, గుండె బలం ఉండాలి. దమ్ముంటే నాతో పాటు ప్రజా సమస్యల పోరాటం విషయంలో పోటీ పడండి' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సవాల్ చేశారు.
ఈ సందర్భంగా తన సోదరుడు, బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్పై కవిత తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. 'కేటీఆర్ తన మిత్రుడు ప్రదీప్ కన్స్ట్రక్షన్స్కు క్విడ్ ప్రొకో ద్వారా అక్రమ పర్మిషన్లు ఇచ్చారు' అని సంచలన ప్రకటన చేశారు. 'కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు అవినీతిలో అనకొండ అయిన హరీశ్ రావునే బీఆర్ఎస్ ఇంకా ముందు పెడుతోంది. ఇక ఆ పార్టీ జీవితంలో బాగుపడని స్పష్టమైంది' అని శాపనార్థాలు పెట్టారు. 'చేసిన అవినీతి, పెద్ద ఆయనకు అంటించిన అవినీతి మరకలు చాలవన్నట్లుగా మూడు నెలలు మంత్రి పదవి కావాలంట?' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావుపై కవిత తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.