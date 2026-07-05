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హైదరాబాద్ మెట్రో రైలుపై మళ్లీ రేవంత్‌ రెడ్డి ఆందోళన.. కేంద్ర మంత్రి ఖట్టర్‌కు లేఖ

Hyderabad Metro Rail: ఢిల్లీ పర్యటన చేపట్టినా హైదరాబాద్‌ మెట్రో రైలుపై కదలిక రాకపోవడంతో ఆందోళన చెందిన తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి మరోసారి కేంద్రానికి లేఖ రాశారు. మెట్రో రైలుపై వెంట‌నే ప్ర‌త్యేక చొర‌వ తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తూ కేంద్ర మంత్రి ఖట్టర్‌కు లేఖ రాస్తూ విన్నవించారు.త

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 05, 2026, 07:26 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 07:26 PM IST
హైదరాబాద్ మెట్రో రైలుపై మళ్లీ రేవంత్‌ రెడ్డి ఆందోళన.. కేంద్ర మంత్రి ఖట్టర్‌కు లేఖ
Image Credit: Revanth Reddy LetterSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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హైదరాబాద్ మెట్రో రైలుపై మళ్లీ రేవంత్‌ రెడ్డి ఆందోళన.. కేంద్ర మంత్రి ఖట్టర్‌కు లేఖ
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