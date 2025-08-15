Revanth Reddy: స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం వేళ మళ్లీ అప్పుల చిట్టా పాడిన రేవంత్‌ రెడ్డి

Telangana Debts: తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరోసారి అప్పుల చిట్టా విప్పింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం పార్లమెంట్ వేదికగా అప్పుల చిట్టాను రాతపూర్వకంగా వివరించగా.. తెలంగాణలో మాత్రం అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కేంద్రం ప్రకటించిన వాటికి రెట్టింపు అప్పులు చేసినట్లు చెబుతోంది. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం వేళ కూడా మరోసారి ముఖ్యమంత్రి అప్పుల చిట్టాను ముందరేసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా గత ప్రభుత్వ తీరును తప్పుబడుతూ మరోసారి విమర్శలు చేశారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
Also Read: BRS Party MLA: కాంగ్రెస్కు భారీ షాక్.. బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే కోవా లక్ష్మీకి భారీ ఊరట
హైదరాబాద్లోని హైటెక్స్లో శుక్రవారం జరిగిన ఓ రియల్ ఎస్టేట్ కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి పాల్గొని ప్రసంగించారు. ఈ సందర్భంగా రేవంత్ రెడ్డి మరోసారి రాష్ట్ర అప్పులు ఇవి.. ఇలా ఖర్చు చేస్తున్నట్లు వివరించారు. 'మేము అధికారం చేపట్టే నాటికి గత పాలకులు మాకు వారసత్వంగా రూ.8 లక్షల 21 వేల 651 కోట్ల అప్పులను బకాయిలుగా మిగిల్చి వెళ్లారు. దీనిలో రూ.6 లక్షల 71 వేల 757 కోట్ల రూపాయల అప్పులు, ఉద్యోగులు, ఇతర పథకాలకు సంబంధించిన బకాయిలు రూ.40 వేల 154 కోట్లు. ఎస్సీ, ఎస్టీ సబ్ ప్లాన్, సింగరేణి, విద్యుత్ ఇతర విభాగాలకు చెల్లించాల్సిన బకాయిలు రూ.1 లక్ష 9 వేల 740 కోట్లు' అని వివరించారు.
Also Read: Telangana RTC: రాఖీ పౌర్ణమికి తెలంగాణ మహిళల 'రికార్డు ప్రయాణం'.. ఆర్టీసీ లెక్కలు ఇవే!
'వారు చేసిన అప్పును సర్వీస్ చేయడానికి ఇప్పటిదాకా అసలు రూపేణా రూ.లక్షా 32 వేల 498 కోట్లు, వడ్డీలకు రూ.88 వేల 178 కోట్లను మొత్తం కలిపి రూ.2 లక్షల 20 వేల 676 కోట్ల రూపాయలను డెట్ సర్వీసింగ్ చేశాం' అని రేవంత్ రెడ్డి వెల్లడించారు. ఇంత ఆర్థిక భారం ఉన్నప్పటికీ శూన్యం నుంచి ఉన్నత శిఖరాల వైపు రాష్ట్రాన్ని తీసుకెళ్లేందుకు కృషి చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. జాతిపిత గాంధీజీ, నవ భారత నిర్మాత పండిట్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూల స్ఫూర్తి, ప్రజల ఆదరణతో ముందుకు సాగుతున్నట్లు తెలిపారు.
'మాకు విల్ ఉంది. విజన్ ఉంది. తెలంగాణ రైజింగ్ - 2047 మా విజన్. ఆ విజన్ను నిజం చేసే మిషన్ ఈ ప్రభుత్వం. ప్రపంచ వేదికపై తెలంగాణను నెంబర్ వన్గా నిలబెట్టడమే మా విజన్. ఇందుకు మీ అందరి సహకారం, ఆశీర్వాదం అవసరం' అని రవేంత్ రెడ్డి తెలిపారు.
Also Read: MLC Cancel: ఎమ్మెల్సీ పదవుల రద్దు బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీలకు చెంపపెట్టు: కేటీఆర్
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.