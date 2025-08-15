English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Revanth Reddy Reveals Telangana Debts: సభ ఏదైనా తన పాలనలో చేసింది చెప్పుకోవాల్సిందిపోయి గత ప్రభుత్వాన్నే తులనాడడం రేవంత్‌ రెడ్డికి పరిపాటిగా మారింది. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం వేళ జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో మరోసారి అప్పుల చిట్టాను ముందరేసుకున్నారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 15, 2025, 03:40 PM IST

Revanth Reddy: స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం వేళ మళ్లీ అప్పుల చిట్టా పాడిన రేవంత్‌ రెడ్డి

Telangana Debts: తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరోసారి అప్పుల చిట్టా విప్పింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం పార్లమెంట్‌ వేదికగా అప్పుల చిట్టాను రాతపూర్వకంగా వివరించగా.. తెలంగాణలో మాత్రం అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం కేంద్రం ప్రకటించిన వాటికి రెట్టింపు అప్పులు చేసినట్లు చెబుతోంది. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం వేళ కూడా మరోసారి ముఖ్యమంత్రి అప్పుల చిట్టాను ముందరేసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా గత ప్రభుత్వ తీరును తప్పుబడుతూ మరోసారి విమర్శలు చేశారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

హైదరాబాద్‌లోని హైటెక్స్‌లో శుక్రవారం జరిగిన ఓ రియల్‌ ఎస్టేట్‌ కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి పాల్గొని ప్రసంగించారు. ఈ సందర్భంగా రేవంత్‌ రెడ్డి మరోసారి రాష్ట్ర అప్పులు ఇవి.. ఇలా ఖర్చు చేస్తున్నట్లు వివరించారు. 'మేము అధికారం చేపట్టే నాటికి గత పాలకులు మాకు వారసత్వంగా రూ.8 లక్షల 21 వేల 651 కోట్ల అప్పులను బకాయిలుగా మిగిల్చి వెళ్లారు. దీనిలో రూ.6 లక్షల 71 వేల 757 కోట్ల రూపాయల అప్పులు, ఉద్యోగులు, ఇతర పథకాలకు సంబంధించిన బకాయిలు రూ.40 వేల 154 కోట్లు.  ఎస్సీ, ఎస్టీ సబ్ ప్లాన్, సింగరేణి, విద్యుత్ ఇతర విభాగాలకు చెల్లించాల్సిన బకాయిలు రూ.1 లక్ష 9 వేల 740 కోట్లు' అని వివరించారు.

'వారు చేసిన అప్పును సర్వీస్ చేయడానికి ఇప్పటిదాకా అసలు రూపేణా రూ.లక్షా 32 వేల 498 కోట్లు, వడ్డీలకు రూ.88 వేల 178 కోట్లను మొత్తం కలిపి రూ.2 లక్షల 20 వేల 676 కోట్ల రూపాయలను డెట్ సర్వీసింగ్ చేశాం' అని రేవంత్‌ రెడ్డి వెల్లడించారు. ఇంత ఆర్థిక భారం ఉన్నప్పటికీ శూన్యం నుంచి ఉన్నత శిఖ‌రాల వైపు రాష్ట్రాన్ని తీసుకెళ్లేందుకు కృషి చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. జాతిపిత గాంధీజీ, న‌వ భార‌త నిర్మాత పండిట్ జవ‌హ‌ర్ లాల్ నెహ్రూల స్ఫూర్తి, ప్రజల ఆదరణతో ముందుకు సాగుతున్నట్లు తెలిపారు. 

'మాకు విల్ ఉంది. విజన్ ఉంది. తెలంగాణ రైజింగ్ - 2047 మా విజన్. ఆ విజన్‌ను నిజం చేసే మిషన్ ఈ ప్రభుత్వం. ప్రపంచ వేదికపై తెలంగాణను నెంబర్ వన్‌గా నిలబెట్టడమే మా విజన్. ఇందుకు మీ అందరి సహకారం, ఆశీర్వాదం అవసరం' అని రవేంత్‌ రెడ్డి తెలిపారు.
 

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Independence DayCREDAI Property ShowRevanth ReddyTelangana DebtsHyderabad

