English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Onions Lorry Accident Video: మీ కక్కుర్తీ దొంగలు దొలా.. ఉల్లి లారీ బోల్తా.. సంచుల్ని తీసుకుని జనాలు పరార్.. వీడియో..

Onions Lorry Accident Video: మీ కక్కుర్తీ దొంగలు దొలా.. ఉల్లి లారీ బోల్తా.. సంచుల్ని తీసుకుని జనాలు పరార్.. వీడియో..

Onion full of lorry accident in nalgonda: నార్కట్ పల్లి పరిధిలో లారీ బొల్తా పడింది. ఇది చూసిన వాహన దారులు అక్కడకు వచ్చి అందిన కాడికి ఉల్లి సంచులను తీసుకుని పారిపోయారు. ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 10, 2025, 07:23 PM IST
  • నల్గొండలో ఉల్లిలారీ బొల్తా..
  • సంచులతో పారిపోయిన జనాలు..

Trending Photos

Actress Meena: ఆ స్టార్ హీరో వద్దన్న వినలేదు.!. ఒక్కచాన్స్ అంటూ హోటల్ లోనే.!. నటి మీనా షాకింగ్ కామెంట్స్..
6
Actress Meena
Actress Meena: ఆ స్టార్ హీరో వద్దన్న వినలేదు.!. ఒక్కచాన్స్ అంటూ హోటల్ లోనే.!. నటి మీనా షాకింగ్ కామెంట్స్..
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు అదృష్టం బాగలేదు, కుటుంబంలో ప్రశాంతత కరువు..!
5
today horoscope 9 november 2025
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు అదృష్టం బాగలేదు, కుటుంబంలో ప్రశాంతత కరువు..!
Star Actress: మాజీ ముఖ్యమంత్రి కొడుకుతో స్టార్ హీరోయిన్ ప్రేమాయణం..? రెస్టారెంట్‌‌లో క్లోజ్‌గా..!
5
Bhumi Pednekar With Aaditya Thackeray
Star Actress: మాజీ ముఖ్యమంత్రి కొడుకుతో స్టార్ హీరోయిన్ ప్రేమాయణం..? రెస్టారెంట్‌‌లో క్లోజ్‌గా..!
Amla Juice: కేవలం 30 రోజుల్లో.. బరువు తగ్గడంతో పాటు కాంతివంతంగా తయారవ్వాలంటే.. ఉసిరితో ఇలా చేయండి..
5
amla juice
Amla Juice: కేవలం 30 రోజుల్లో.. బరువు తగ్గడంతో పాటు కాంతివంతంగా తయారవ్వాలంటే.. ఉసిరితో ఇలా చేయండి..
Onions Lorry Accident Video: మీ కక్కుర్తీ దొంగలు దొలా.. ఉల్లి లారీ బోల్తా.. సంచుల్ని తీసుకుని జనాలు పరార్.. వీడియో..

Onion lorry accident at narkatpally Nalgonda: ఇటీవల కాలంలో జనాలు మరీ ఘోరంగా తయారవుతున్నారు. ఫుకట్ లో వస్తే ఫినాయిల్ కూడా తాగేలా మారిపోయారు. పక్కన ఉన్న వాడు పుట్టేడు కష్టాల్లో ఉన్న నాకేంటీ అన్నట్లు ప్రవర్తిస్తున్నారు. మనం రోడ్ల మీద వెళ్తున్నప్పుడు కొన్నిసార్లు అనుకొని ఘటనలు జరుతుంటాయి. రోడ్డు ప్రమాదాలు జరుగుతుంటాయి. చాలా మంది వీటిని చూసి వెంటనే తమ వంతుగా సాయం కోసం పరిగెత్తుకుంటూ వస్తారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

కానీ మరికొంత మంది మాత్రం సాయం చేసే ముసుగులో తమకు ఏదైన  దొరుకుతుందా..?.. అక్కడ ఏమైన విలువైన వస్తువులు పడిపోయాయా..?..అంటూ వెతుకుతుంటారు. ఇటీవల రోడ్డు ప్రమాదాల్లో కూరగాయల లారీలు, మద్యంలోడ్ తో వెళ్తున్న లారీలు, ఆయిల్ ట్యాంకర్ లు ప్రమాదంకు గురైనప్పుడు చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు కొంత మంది సాయం చేస్తే మరికొంత మంది అందిన కాడిని దొచుకుని పోయిన ఘటనలు వార్తలలో నిలిచాయి. అచ్చం అలాంటి కోవకు చెందిన ఘటన ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.

నల్గొండ జిల్లాలో ఉల్లిపాయల లారీ బోల్తా పడింది. దీంతో  స్థానికులు, వాహనదారులు బస్తాలను తీసుకువెళ్లడానికి ఎగబడ్డారు. జిల్లాలోని నార్కట్‌పల్లి సమీపంలోని ఏపీ లింగోటం వద్ద ఈ ప్రమాదం జరిగింది. యూటర్న్ తీసుకుంటున్న స్కూల్ బస్సును ఉల్లిపాయల లోడుతో వెళుతున్న లారీ వెనుక నుంచి ఢీకొట్టింది.

ఈ ధాటికి లారీ అదుపు తప్పి రోడ్డు పక్కకు బోల్తా పడింది.దీంతో అక్కడున్న కొంత మంది టూవీలర్ వారు, లారీల వారు గమనించి.. కనీసం లారీలో ఉన్నవారు ఏమైయ్యారని కూడా చూడకుండా అందిన కాడికి ఉల్లిసంచుల్ని తీసుకుని పారిపోయారు.

Read more: Video Viral: ఫ్రీ బస్ జర్నీకి ఇంత రుబాబా..?.. మహిళపై రెచ్చిపోయిన సీనియర్ సిటిజన్.. వీడియో వైరల్..

ఆ తర్వాత స్థానికుల సమాచారంతో పోలీసులు రంగంలోకి బస్తాలు తీసుకెళ్తున్న వారిని అడ్డుకున్నారు.కానీ అప్పటికే చాలా బస్తాలు మాయమయ్యాయి. ఈఘటనను వీడియో తీశారు. ఆతర్వాత సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్ గా మారింది. 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

NalgondaVideo ViralOnion bagsonion bag accidentOnion bags lorry accident

Trending News