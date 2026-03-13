English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Online Vehicle Registration From Today: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్ నేటి నుంచి కొత్త విధానం అమలు కానుంది. ఇక ఆన్లైన్లోనే రిజిస్ట్రేషన్‌ పనులు పూర్తవుతాయి. కొత్త బైక్ లేదా కారు కొనుగోలు చేసుకునే వారికి ఇది బంపర్ గుడ్ న్యూస్. రెండు పది దినాల్లోనే రవాణా శాఖ ఆమోదం కూడా తెలుపుతుంది. ఆన్లైన్లో డీలర్ పత్రాలు అప్లోడ్ చేసి రిజిస్ట్రేషన్ ప్రారంభం అవుతుంది. శుక్రవారం మార్చి 13 నుంచి ఇది అమల్లోకి రానుంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం .

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Mar 13, 2026, 08:07 AM IST

Online Vehicle Registration From Today: తెలంగాణలో వాహనాలు కొనుగోలు చేసే వారికి భారీ గుడ్ న్యూస్ అని చెప్పొచ్చు. ఇక ఆర్టీఏ కార్యాలయాల్లో చుట్టూ మీ కొత్త వాహనాలు రిజిస్ట్రేషన్ కోసం తిరగాల్సిన పనిలేదు. దీని కోసం ముడుపులు కూడా చేయాల్సిన అవసరం అసలే ఉండదు. మీరు వాహనాలు కొన్న షో రూమ్ లోనే మీ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ ప్రారంభమై పోతుంది. ఆ పని మొత్తం మీ వాహన డీలర్ పూర్తి చేస్తాడు. ఇదివరకు స్పీడ్ పోస్ట్ ద్వారా పత్రాలు పంపించి ప్రక్రియ ద్వారా డిలే ఎక్కువగా అయింది. దీంతో శ్రమ, సమయం వృథా అయ్యేది. ఇక ఆన్‌లైన్ పోర్టల్‌లోనే సులభంగా పేపర్ లెస్ గానే మీ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ మొదలవుతుంది. ఆర్థిక కార్యాలయం చుట్టూ తిరగకుండా మీరు డీలర్ వద్ద కొనుగోలు చేసినప్పుడు ఇంటి అడ్రస్ తో పాటు వాహనాల కొనుగోలు చేసిన వివరాలు, ఇన్సూరెన్స్ ,ఆధార్ కార్డు అందిస్తే రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తారు.

 టు వీలర్, ఫోర్ వీలర్ రా రిజిస్ట్రేషన్‌లో ఇక జాప్యం ఉండదు. శాశ్వత రిజిస్ట్రేషన్ లో వాహనాల దారుల సౌలభ్యం కోసం ఇక ఆన్లైన్లోనే చేయాలన్న కొత్త విధానాన్ని తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు రవాణా శాఖ అమల్లోకి తీసుకువచ్చింది. ఫిజికల్ ఫారం 20 ని డీలర్లు తీసుకెళ్లి ఆర్టీఏ కార్యాలయంలో ఇచ్చి ఫోటో అప్‌లోడ్ వంటి అంశాలు ఆలస్యానికి కారణాలుగా మారాయి. ఇకనుంచి వాహన యజమాని, డీలర్, ఫైనాన్షియర్‌ స్కాన్ చేసిన సంతకాలతో ఫారం 20 తో అవసరమైన పత్రాలు అప్‌లోడ్ చేస్తారు. మార్చి 13 నుంచి వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్ కేవలం ఆన్‌లైన్ లోనే అవుతుంది. దీంతో నకిలీ పత్రాలు సమర్పిస్తే డీలర్ల పై కూడా క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. 

 ఇక తెలంగాణలో 2026 జనవరి 24వ తేదీ నుంచి డీలర్ పాయింట్ రిజిస్ట్రేషన్ (DPR)అమల్లోకి వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. దీంతో కొత్త వాహనాలను ఆర్టీఏ ఆఫీసుల చుట్టూ తిప్పాల్సిన పని లేదు. గతంలో స్పీడ్ పోస్ట్ కొరియర్ ద్వారా పంపుతున్న రిజిస్ట్రేషన్ ఆలస్యం అయ్యేది. రవాణాశాఖ ఈ సమస్యకు పరిష్కారం తాజాగా చూపించడంతో కాస్త ఉపశమనమే. కేవలం రెండు పని దినాల్లోనే రివ్యూ చేసి ఆమోదిస్తుంది ఆర్టీఏ. మార్చి 13 నుంచి టీఎల్‌ అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ ఆన్‌లైన్లో అప్‌లోడ్ ద్వారా పర్మినెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ కూడా పొందవచ్చు. అంటే మీరు ఒక షో రూమ్ లో ఒక కారు కొనుగోలు చేస్తే డీలర్ ఫార్మ్‌ 20 స్కాన్ చేసి అప్‌లోడ్ చేసిన 48 గంటల్లోనే ఆర్సీ మీ ఇంటి అడ్రస్ కు వచ్చేస్తుంది.

ఫ్యాన్సీ నెంబర్లతో భారీగా ఆదాయం..
ఖైరతాబాద్ ఆర్టీఏ కార్యాలయంలో నిన్న ఫాన్సీ నెంబర్లు దక్కించుకునేందుకు వాహనదారులు బాగా పోటీపడ్డారు. TG 09 L0009 రూ.10,50000, TG 09 L 0007 రూ.319999, TG 09 L0005 రూ.2,00005, TG 09 K 9999 రూ.1.5 లక్షలకు, TG 09 0024 రూ.1.24 లక్షలకు, TG 09 0001 రూ. లక్షకు దక్కించుకున్నారు. దీంతో ఆర్టీఏకు రూ.31,14,730 సమకూరింది.

