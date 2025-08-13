English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Harish Rao: భారీ వర్షాల వేళ హరీశ్‌ రావు కీలక సూచనలు.. చేయకుంటే ముప్పే?

Ex MinisterHarish Rao Request To Govt A Head Heavy Rains: కుండపోత వర్షాల నేపథ్యంలో ప్రభుత్వానికి మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు కీలక సూచనలు చేశారు. తాను చెప్పిన పని చేయకపోతే ముప్పే అని హెచ్చరించారు. వెంటనే కాళేశ్వరం మోటార్లు ఆన్ చేసి రిజర్వాయర్లు నింపాలంటూ సూచించారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 13, 2025, 03:42 PM IST

Trending Photos

Bank Holiday: రేపు అన్నీ బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎందుకు? ఎక్కడ తెలుసా?
5
Tomorrow Holiday
Bank Holiday: రేపు అన్నీ బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎందుకు? ఎక్కడ తెలుసా?
Best OTT Recharge Plans: బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఫ్రీగా అమెజాన్ ప్రైమ్, నెట్‌ఫ్లిక్స్, హాట్‌స్టార్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ కావాలా..!
5
Recharge Plans
Best OTT Recharge Plans: బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఫ్రీగా అమెజాన్ ప్రైమ్, నెట్‌ఫ్లిక్స్, హాట్‌స్టార్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ కావాలా..!
EPFO Update: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. పీఎఫ్ డబ్బులు ఇక నుంచి ఏటీఎం నుంచి తీసుకునే ఛాన్స్.. ప్రాసెస్ ఇదే..!!
5
EPFO update
EPFO Update: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. పీఎఫ్ డబ్బులు ఇక నుంచి ఏటీఎం నుంచి తీసుకునే ఛాన్స్.. ప్రాసెస్ ఇదే..!!
Ella D Verma: ఈ బ్యూటీ షేపులు చూస్తే అదిరిపోతారు..అమ్మాయిగా మారిన స్టార్ క్రికెటర్ కొడుకు..
6
Ella D Verma
Ella D Verma: ఈ బ్యూటీ షేపులు చూస్తే అదిరిపోతారు..అమ్మాయిగా మారిన స్టార్ క్రికెటర్ కొడుకు..
Harish Rao: భారీ వర్షాల వేళ హరీశ్‌ రావు కీలక సూచనలు.. చేయకుంటే ముప్పే?

Heavy Rains: ఒకవైపు కుండపోత వర్షాలు కురుస్తున్నా.. వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నా గోదావరి పరివాహకంలోని ప్రాజెక్టుల్లో నీరు లేకపోవడంపై రేవంత్‌ రెడ్డిని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ సీనియర్‌ నాయకులు, మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. కళ్ల ముందు నీళ్లు కనిపిస్తున్నా వాటిని ఎత్తిపోసే పని చేయడం లేదని మండిపడ్డారు. వెంటనే కాళేశ్వరం గేట్లు ఎత్తి నీటిని ఎత్తిపోయాలని మంత్రి ఉత్తమ్‌ కుమార్ రెడ్డికి మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు లేఖ రాశారు.

Also Read: Snake In Veg Puff: బేకరీ వెజ్‌ పఫ్‌లో పాము.. సంచలన వీడియో వైరల్‌

రిజర్వాయర్‌లలో నీటిని సకాలంలో నింపకపోవడంతో పంటల సాగు ముందుకు పోక రైతులు తీవ్ర ఆందోళనలో ఉన్నారని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రాజెక్టు పరిధిలో వివిధ జిల్లాలోని రిజర్వాయర్లు మిడ్ మానేరు, అన్నపూర్ణ, రంగనాయక సాగర్, మల్లన్న సాగర్, కొండ పోచమ్మ సాగర్, బస్వాపూర్ రిజర్వాయర్ లను నింపి సుమారు 5 లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టు పరిధిలోని రైతుల ప్రయోజనాల దృష్ట్యా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో భాగంగా ప్యాకెజ్-6 వద్ద గల మోటార్లను ఆన్ చేసి నీటి పంపింగ్ చేయాలని మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డికి విజ్ఞప్తి చేశారు.

Also Read: Jubilee Hills: సోనియా, రాహుల్‌తో భేటీ.. జూబ్లీహిల్స్ టికెట్ అజారుద్దీన్‌కు కన్ఫామ్?

వానాకాలం పంట సీజన్‌లో వర్షాభావంతోపాటు ప్రాజెక్టుల్లో రిజర్వాయర్‌లలో నీటిని సకాలంలో నింపకపోవడం రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు వివరించారు. ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురిసిన వర్షాలతో వచ్చే ప్రతి నీటి చుక్కని ఒడిసిపట్టడం కోసం సకాలంలో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పంప్‌లను ఆన్ చేయాలని రైతుల పక్షాన డిమాండ్ చేస్తున్నట్లు హరీశ్‌ రావు తెలిపారు. 

Also Read: RS Praveen Kumar: రేవంత్‌ రెడ్డి రూ.600 కోట్ల కుంభకోణాన్ని బయటపెట్టిన ఆర్‌ఎస్‌ ప్రవీణ్‌ కుమార్‌

గోదావరి పరివాహక ప్రాజెక్టుల నీటి నిల్వలు ఇలా..
శ్రీ పాద ఎల్లంపల్లి రిజర్వాయర్

పూర్తి సామర్థ్యం 20 టీఎంసీలు
ప్రస్తుత నిల్వ 14 టీఎంసీలు
శ్రీరాం సాగర్ ప్రాజెక్టు (ఎస్‌ఆర్‌ఎస్‌పీ)

పూర్తి సామర్థ్యం 80 టీఎంసీలు
ప్రస్తుత నిల్వ 45 టీఎంసీలు
లోయర్ మానేరు డ్యామ్ (ఎల్‌ఎండీ)
పూర్తి సామర్థ్యం 24 టీఎంసీలు
ప్రస్తుతం 7 టీఎంసీలు

ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో నంది పంప్ హౌస్‌లోని మోటార్లను ఆన్ చేసి మిడ్ మానేరు, అన్నపూర్ణ (అనంతగిరి), రంగనాయక సాగర్, మల్లన్న సాగర్, కొండపోచమ్మ సాగర్, బస్వాపూర్ తదితర రిజర్వాయర్‌లను నింపాలని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు డిమాండ్ చేశారు. ఆయా రిజర్వాయర్ల పరిధిలోని చెరువులు, చెక్‌డ్యామ్‌లను  అన్నింటిని నింపి సుమారు 5 లక్షల ఎకరాలకు నీరందించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని లేఖలో విజ్ఞప్తి చేశారు.

కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు అంతర్భాగంలోని అన్ని రిజర్వాయర్ నింపి వాటి అనుసంధానంగా నిర్మించిన కాలువలు, చెరువులు చెక్ డ్యామ్‌లన్నింటిని నింపాలని లేఖలో ఉత్తమ్‌ కుమార్‌ రెడ్డికి మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు విజ్ఞప్తి చేశారు. రైతుల్లో నెలకొన్న ఆందోళనను తొలగించి రైతు సాగు ప్రయోజనాల దృష్ట్యా రాజకీయలకతీతంగా వెంటనే నీటి పంపింగ్ ప్రారంభించేలా చర్యలు చేపట్టాలని లేఖలో హరీశ్‌ రావు డిమాండ్ చేశారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author
Kaleshwaram ProjectNandi Pump HouseHarish Raobrs partyHeavy Rains

Trending News