English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

OU Students: రేవంత్‌ రెడ్డికి ఊహించని షాక్‌.. అక్కడ పసుపు నీళ్లు చల్లి సంప్రోక్షణ

Big Shock To Revanth Reddy From Osmania University Students Know What Happened: గత ప్రభుత్వం నిర్మించిన భవనాలకు రిబ్బన్‌ కట్‌ చేసి.. సభలో నోటికొచ్చిన మాటలు మాట్లాడిన రేవంత్‌ రెడ్డికి ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థులు భారీ షాక్‌ ఇచ్చారు. ఇంతకు ఏం చేశారో తెలుసా?

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 25, 2025, 07:56 PM IST

Trending Photos

School Holiday: రేపు ఆగస్టు 25 స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఈ రెండు కారణాలవల్ల..!
6
Schools Holiday Tomorrow
School Holiday: రేపు ఆగస్టు 25 స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఈ రెండు కారణాలవల్ల..!
Ibomma: మూవీస్ చూసేవారికి బిగ్‌ అలర్ట్.. బప్పం టీవీలో భారీ మార్పులు..
6
Telugu Ibomma
Ibomma: మూవీస్ చూసేవారికి బిగ్‌ అలర్ట్.. బప్పం టీవీలో భారీ మార్పులు..
8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్ అలర్ట్.. 8వ పే కమిషన్ పై మోదీ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం.. కమిషన్ ఏర్పాటు ఎప్పుడంటే..?
6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్ అలర్ట్.. 8వ పే కమిషన్ పై మోదీ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం.. కమిషన్ ఏర్పాటు ఎప్పుడంటే..?
Bank Holiday: సోమవారం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ బ్యాంకులు బంద్‌? ఎందుకో తెలుసా?
5
bank holiday monday
Bank Holiday: సోమవారం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ బ్యాంకులు బంద్‌? ఎందుకో తెలుసా?
OU Students: రేవంత్‌ రెడ్డికి ఊహించని షాక్‌.. అక్కడ పసుపు నీళ్లు చల్లి సంప్రోక్షణ

OU Students vs Revanth Reddy: నిర్బంధాల నడుమ ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో పర్యటించి ప్రారంభోత్సవాలు.. శంకుస్థాపనలు చేసిన రేవంత్‌ రెడ్డికి భారీ షాక్‌ తగిలింది. ఆయన మాట్లాడిన చోటును పసుపు నీళ్లతో విద్యార్థులు సంప్రోక్షణ చేశారు. ఓయూకు రేవంత్‌ రెడ్డి లాంటి వ్యక్తి రావడంతో అరిష్టం.. అశుభంగా భావించి ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయ విద్యార్థులు శుద్ధి చేశారు. ఈ సందర్భంగా రేవంత్ రెడ్డికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేస్తూ నిరసన చేపట్టగా.. పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. వారిని అరెస్ట్‌ చేశారు. ఈ సంఘటన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Also Read: OU Students: పోలీస్‌ నిర్బంధం మధ్య రేవంత్‌ రెడ్డి పర్యటన.. ఓయూ విద్యార్థుల ప్రశ్నలు ఇవే!

ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో సోమవారం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటించిన విషయం తెలిసిందే. వర్సిటీలో ప్రారంభోత్సవాలు, శంకుస్థాపనలు చేసిన అనంతరం ఠాగూర్‌ ఆడిటోరియంలో ప్రసంగం చేశారు. ఈ సందర్భంగా విశ్వవిద్యాలయం అభివృద్ధి గురించి కాకుండా రాజకీయ విమర్శలు.. గత ప్రభుత్వంపై అవాక్కులు చవాక్కులు పేలడం తప్ప ఏమీ చేయకపోవడంతో ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థుల నుంచి ఆగ్రహం వ్యక్తమవుతోంది. అంతేకాకుండా రెండు రోజుల నుంచి విద్యార్థులను ఎక్కడికక్కడ అడ్డుకోవడం.. అరెస్టులు చేయడం.. గృహ నిర్బంధం.. ఒకచోట బంధించడం వంటివి చేశారు. పోలీసుల బలగాల మధ్య రేవంత్‌ రెడ్డి పర్యటన సాగింది. దీంతో ఓయూ విద్యార్థులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Also Read: KTR: తెలంగాణకు ద్రోహం చేసిన పార్టీలు కాంగ్రెస్, బీజేపీ.. రెండూ దొందూదొందే: కేటీఆర్‌

సమావేశం ముగిసిన అనంతరం ఓయూ విద్యార్థులు నిరసన వ్యక్తం చేశారు. రేవంత్‌ రెడ్డి మాట్లాడిన ఠాగూర్‌ ఆడిటోరియం వద్దకు చేరుకుని పసుపు నీళ్లతో శుద్ధి చేశారు. కొందరు చీపురుతో ఊడ్చి నిరసన వ్యక్తం చేశారు. రేవంత్‌ రెడ్డి ఓయూకు రావడంతో మలినమైందని.. అందుకే పసుపు నీళ్లతో శుద్ధి చేసినట్లు ఓయూ విద్యార్థులు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా రేవంత్‌ రెడ్డికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేసిన ఆందోళన చేపట్టగా అక్కడకు చేరుకున్న ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీకి విద్యార్థి విభాగం బీఆర్‌ఎస్‌వీ నాయకులు కూడా పాల్గొన్నారు.

Also Read: Metro Charges Hike: మెట్రో ప్రయాణికులకు భారీ షాక్‌.. మెట్రో ఛార్జీలు పెంపు

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

osmania universityStudentsSamprokshanaHaldi WaterBRS Party Student Wing

Trending News