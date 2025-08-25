OU Students: రేవంత్‌ రెడ్డికి ఊహించని షాక్‌.. అక్కడ పసుపు నీళ్లు చల్లి సంప్రోక్షణ

OU Students vs Revanth Reddy: నిర్బంధాల నడుమ ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో పర్యటించి ప్రారంభోత్సవాలు.. శంకుస్థాపనలు చేసిన రేవంత్ రెడ్డికి భారీ షాక్ తగిలింది. ఆయన మాట్లాడిన చోటును పసుపు నీళ్లతో విద్యార్థులు సంప్రోక్షణ చేశారు. ఓయూకు రేవంత్ రెడ్డి లాంటి వ్యక్తి రావడంతో అరిష్టం.. అశుభంగా భావించి ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయ విద్యార్థులు శుద్ధి చేశారు. ఈ సందర్భంగా రేవంత్ రెడ్డికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేస్తూ నిరసన చేపట్టగా.. పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. వారిని అరెస్ట్ చేశారు. ఈ సంఘటన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో సోమవారం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటించిన విషయం తెలిసిందే. వర్సిటీలో ప్రారంభోత్సవాలు, శంకుస్థాపనలు చేసిన అనంతరం ఠాగూర్ ఆడిటోరియంలో ప్రసంగం చేశారు. ఈ సందర్భంగా విశ్వవిద్యాలయం అభివృద్ధి గురించి కాకుండా రాజకీయ విమర్శలు.. గత ప్రభుత్వంపై అవాక్కులు చవాక్కులు పేలడం తప్ప ఏమీ చేయకపోవడంతో ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థుల నుంచి ఆగ్రహం వ్యక్తమవుతోంది. అంతేకాకుండా రెండు రోజుల నుంచి విద్యార్థులను ఎక్కడికక్కడ అడ్డుకోవడం.. అరెస్టులు చేయడం.. గృహ నిర్బంధం.. ఒకచోట బంధించడం వంటివి చేశారు. పోలీసుల బలగాల మధ్య రేవంత్ రెడ్డి పర్యటన సాగింది. దీంతో ఓయూ విద్యార్థులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
సమావేశం ముగిసిన అనంతరం ఓయూ విద్యార్థులు నిరసన వ్యక్తం చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడిన ఠాగూర్ ఆడిటోరియం వద్దకు చేరుకుని పసుపు నీళ్లతో శుద్ధి చేశారు. కొందరు చీపురుతో ఊడ్చి నిరసన వ్యక్తం చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి ఓయూకు రావడంతో మలినమైందని.. అందుకే పసుపు నీళ్లతో శుద్ధి చేసినట్లు ఓయూ విద్యార్థులు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా రేవంత్ రెడ్డికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేసిన ఆందోళన చేపట్టగా అక్కడకు చేరుకున్న ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీకి విద్యార్థి విభాగం బీఆర్ఎస్వీ నాయకులు కూడా పాల్గొన్నారు.
