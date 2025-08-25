OU Students: పోలీస్‌ నిర్బంధం మధ్య రేవంత్‌ రెడ్డి పర్యటన.. ఓయూ విద్యార్థుల ప్రశ్నలు ఇవే!

OU Students vs Revanth Reddy: ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం నిర్మించిన భవనాలను ప్రారంభించడానికి వచ్చిన రేవంత్ రెడ్డి పోలీసు నిర్బంధంలో పర్యటించడంపై ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయ విద్యార్థులు తప్పుబడుతున్నారు. ఈ సందర్భంగా రేవంత్ రెడ్డిపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఎక్కడికక్కడ విద్యార్థులను ముందస్తు అరెస్ట్లు చేయడం తీవ్ర దుమారం రేపుతోంది. ఈ సందర్భంగా ఓయూ విద్యార్థులు రేవంత్ రెడ్డికి పలు ప్రశ్నలు సంధించారు.
రేవంత్ రెడ్డికి ఓయూ విద్యార్థుల ప్రశ్నలు
- జాబ్ క్యాలెండర్ ఎక్కడ?
- ఏటా 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఎక్కడ?
- గ్రూప్-1 , గ్రూప్-2 కొలువుల భర్తీ ఎప్పుడు?
- రూ.5 లక్షల విద్యా భరోసా కార్డ్ ఎక్కడ?
- విద్యా శాఖ మంత్రి ఎక్కడ?
- యూనివర్సిటీలో అధ్యాపక నియామకాలు ఎప్పుడు?
- నాన్-టీచింగ్ పోస్టుల భర్తీ ఎప్పుడు?
- మెస్ బకాయిల చెల్లింపు ఎప్పుడు?
- పెండింగ్లో ఉన్న స్కాలర్ షిప్స్, ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ ఎక్కడ?
- విద్యార్థినులకు ఇస్తానన్న స్కూటీలు ఏవీ?
ఈ హామీలు ఇచ్చిన తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలోకి అడుగుపెట్టాలని రేవంత్ రెడ్డికి ఓయూ విద్యార్థులు సవాల్ చేశారు. ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చకుండా కాలయాపన చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఎక్కడికి అక్కడ ప్రజాక్షేత్రంలో నిలదీస్తూనే ఉంటామని.. ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటామని స్పష్టం చేశారు. ఈ సందర్భంగా బీఆర్ఎస్వీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు డాక్టర్ తుంగ బాలు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
'ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో అడుగుపెట్టాలంటే విద్యార్థులు అడ్డుకుంటారని భయపడుతున్న రేవంత్ రెడ్డి. పోలీస్ బలగాలను దింపి అడుగడుగునా కంచెలు వేసి పర్యటించడం సిగ్గుచేటు. రేవంత్ రెడ్డి నిర్బంధ పాలన చేస్తున్నాడు. ప్రభుత్వంలో ప్రజాస్వామ్యానికి విలువ లేకుండా పోయింది. అక్రమ అరెస్టులతో ప్రశ్నించే వారి గొంతు నొక్కుతున్న అసమర్థత, దద్దమ్మ ప్రభుత్వం రేవంత్ రెడ్డిది. రాష్ట్రంలో పాలన చేతకాక, ఇచ్చిన హామీలను నేరవేర్చకుండా, ప్రజలను మోసం చేస్తున్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం' అని బీఆర్ఎస్వీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు డాక్టర్ తుంగ బాలు తెలిపారు.
