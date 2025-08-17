English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Owaisi gym workout Video: మజ్లీస్‌ ఎంపీ ఓవైసీ జిమ్‌లో వర్కౌట్లు చేస్తున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో హాల్ చల్‌ చేస్తుంది. ఆయన తాజాగా ఓ జిమ్ ప్రారంభోత్సవానికి హాజరుకాక అక్కడ కొన్ని బరువులు ఎత్తుతూ వర్కౌట్‌ చేశాడు. ఇది అందరి దృష్టిని ఆకట్టుకుంటుంది. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Aug 17, 2025, 07:16 AM IST

Video: జిమ్‌లో బరువులు ఎత్తుతూ మజ్లీస్‌ ఎంపీ ఓవైసీ వర్కౌట్స్‌.. నెట్టింటా వీడియో వైరల్‌..!

Owaisi gym workout Video: ఎంఐఎం మజ్లిస్ ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గురించిన ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదు. ఆయన తాజాగా తాడ్‌బన్‌ పాతబస్తీ ప్రాంతంలో ఒక జిమ్‌ ప్రారంభోత్సవానికి హాజరు అయ్యారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన అక్కడ కొన్ని బరువులు ఎత్తుతూ వర్కౌట్‌ చేసి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. అంతేకాదు యువత ఫిట్‌గా ఉండాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని ఆయన ఒక మెసేజ్ కూడా ఇచ్చారు. అయితే 57వ ఏళ్ళ వయసులో కూడా అసదుద్దీన్ ఇంత ఫిట్‌గా, ఉల్లాసంగా ఉండటానికి ఆయన ఎప్పుడూ వర్కౌట్‌ చేస్తూ ఉంటానని చెప్పుకొచ్చారు. అందుకే రాజకీయాల్లో ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా ఆయన ఇప్పటికీ చురుగ్గా ఉంటున్నారు.

 ఓవైసీ వర్కౌట్ సెషన్ వీడియో నెట్టింటా వైరల్ అవుతుంది. ఆయన జిమ్లో చేసిన వర్కౌట్‌ చూసి యువత కూడా చాలా ముగ్దులు అవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఓవైసీ యువత ఉద్దేశించి చిన్న మెసేజ్ కూడా ఇచ్చారు. ఎల్లప్పుడూ ఉత్సాహంగా ఆరోగ్యంగా ఉండాటానికి ప్రయత్నించాలని నేటి యువత రేపటి బంగారు భవిష్యత్తు బాటలు వేస్తారని ఆయన అన్నారు. అంతేకాదు ఇలా ఫిట్‌గా..ఉత్సాహంగా ఉంటేనే విజయాలు కూడా సాధిస్తారని ఓవైసీ వ్యాఖ్యానించారు. చెడు అలవాట్లకు బారిన పడకుండా ఎప్పటికప్పుడు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ప్రధానంగా మన రోజు వారి దినచర్యలో వ్యాయామం తప్పనిసరి అని ఆయన అన్నారు. ఇది శారీరకంగా మాత్రమే కాదు ..మానసికంగా కూడా దృఢత్వం ఇస్తుందని చెప్పారు.

 

 

ఇక ఓవైసీ ఆరోగ్యం గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆయన జిమ్‌లో సులభంగా ఉపయోగిస్తున్న పరికరాలను చూసి నెట్టింటా ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. అయితే ఇటీవలే పాకిస్తాన్ ప్రధాని షాబాజ్‌ షరీఫ్ వ్యాఖ్యలకు ఖండించారు అసదుద్దీన్‌ ఓవైసీ. భారతదేశం శత్రువు ఒక చుక్క కూడా నీటిది లాక్కోలేదు. నీటిని ఆపుతామని బెదిరించారు అలా చేస్తే ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని గుణపాఠం నేర్పుతుంది భారత్ అన్నారు. అయితే భారత ప్రభుత్వం సింధుజలాలను పాకిస్తాన్‌కు నిలిపివేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో పాకిస్తాన్ ఆసిఫ్ మునీర్‌తో పాటు ప్రధాని షాబాజ్‌ కూడా భారత్ పై బెదిరింపులకు పాల్పడిన సంగతి తెలిసిందే. అమెరికా గడ్డపై ఆసిఫ్ మునీర్ భారత్ పై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. సింధూ జలాలు నిలిపివేసి డ్యాములు కడితే దాన్ని పేల్చివేస్తామని అన్నారు.

