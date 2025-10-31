English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Telangana Paddy Loss: వర్షాల మూలంగా నష్టపోయిన రైతులకు ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్.. ఎకరాకు రూ. 10 వేలు..

Telangana Paddy Loss: వర్షాల మూలంగా నష్టపోయిన రైతులకు ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్.. ఎకరాకు రూ. 10 వేలు..

Telangana Paddy Loss: మొంథా తుపాను బాధితులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అండగా వుండనుంది. ఈ క్రమంలోనే ఇవాళ సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటించనున్నారు. ఉదయం వరంగల్, హుస్నాబాద్‌ వరద ప్రాంతాల్లో ఏరియల్‌ సర్వే చేపట్టనున్నారు. గురువారమే వెళ్లేందుకు ఆయన సిద్ధపడగా.. వాతావరణం అనుకూలించకపోవటంతో హెలికాప్టర్‌ ప్రయాణం వీలు కాదని పేర్కొంటూ ఏరియల్‌ సర్వేకు అధికారులు అనుమతించలేదు. దీంతో ఇవాళ ఏరియల్‌ సర్వే నిర్వహించి నష్టాన్ని స్వయంగా పరిశీలిస్తారు.

Telangana Paddy Loss: వర్షాల మూలంగా నష్టపోయిన రైతులకు ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్.. ఎకరాకు రూ. 10 వేలు..

Telangana Paddy Loss: తుపాను ప్రభావిత జిల్లాల్లో జరుగుతున్న సహాయక చర్యలపై  సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి సమీక్ష నిర్వహించారు. యుద్ధ ప్రాతిపదికన సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లకు ఆదేశించారు.  కాగా తీవ్ర వర్షాల కారణంగా ప్రధానంగా వరి, పత్తి పంటలకు నష్టం వాటిల్లిందని మంత్రులు, కలెక్టర్లు ఈ సందర్భంగా సీఎం దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. ఉమ్మడి వరంగల్, నల్గొండ జిల్లాలతో పాటు.. హుస్నాబాద్‌ నియోజకవర్గంలో వరద నష్టం ఎక్కువగా ఉందని అంచనాకు వచ్చారు. 

వర్షాల ప్రభావం వరిసాగుపై తీవ్రంగా పడిందని అధికారులు తెలిపారు. రాష్ట్రంలో ఈసారి 80 లక్షల టన్నుల ధాన్యం కొనాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అందుకు తగినట్లుగా పౌరసరఫరాల విభాగం కట్టుదిట్టంగా చర్యలు చేపట్టింది. అయితే వర్షం కారణంగా చాలా చోట్ల ధాన్యం తడిసిపోయింది. ఐకేపీ కేంద్రాల్లో ధాన్యం కొట్టుకుపోవటం, రైతులు నష్టపోవటం ఆందోళన కలిగించింది. కల్లాల్లో, ఐకేపీ కేంద్రాల్లో ఉన్న ధాన్యాన్ని వెంటనే దగ్గర్లోని గోదాములు, మిల్లులకు తరలించేందుకు ఏర్పాట్లు చేయాలని సీఎం ఆదేశించారు. మిల్లులు, గోదాములు అందుబాటులో లేని చోట.. సమీపంలోని ఫంక్షన్‌ హాళ్లలో నిల్వ చేయాలని ఆదేశించారు. 

ఐకేపీ కేంద్రాల్లో ధాన్యం కొనుగోళ్లను ప్రతీ రోజు పర్యవేక్షించాలని సీఎం ఆదేశించారు.  ప్రతి ఐకేపీ కేంద్రం నుంచి ఏరోజుకారోజు సాయంత్రం నివేదిక తెప్పించాలని, రిపోర్ట్‌ ఇవ్వకుండా నిర్లక్ష్యం వహించే అధికారులపై  చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. ఇందుకు గాను అధికారులు, ఉద్యోగుల సెలవులు రద్దు చేయాలని సూచించారు. క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించేలా, ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేలా చూడాలన్నారు.  వరద తగ్గిన తర్వాత వ్యవసాయ, రెవెన్యూ విభాగం అధికారులు సంయుక్తంగా సర్వేలు చేసి నష్టాలపై అంచనాలు తయారు చేయాలని ఆదేశించారు సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి. 

తుపాను, వర్షాల ప్రభావమున్న జిల్లాల్లో చేపడుతున్న సహాయక చర్యలు, రహదారుల పునరుద్ధరణ పనులు, ధాన్యం కొనుగోళ్ల పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు జిల్లా ఇన్‌ఛార్జి మంత్రులు సమీక్షించాలని ఆదేశించారు. తుపాన్‌ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉన్న ఖమ్మం, వరంగల్‌, నల్లగొండ జిల్లాల్లో పోలీసుల సేవలను వినియోగించుకోవాలన్నారు.  అవసరమైతే హైదరాబాద్‌ నుంచి హైడ్రా బృందాలను, సామగ్రిని తరలించాలని సూయింయారు. వరద ఉన్న ప్రాంతాలకు  తక్షణ సహాయ  చర్యల కోసం పడవలను పంపాలన్నారు. వివిధ జిల్లాల్లో అందుబాటులో ఉన్న SDRF సిబ్బందిని తక్షణమే అక్కడకు తరలించాలన్నారు  సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి. 

 

