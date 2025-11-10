Paid Holiday: ఉద్యోగులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..3 రోజులు పెయిడ్ హాలీడేస్..జీతంతో పాటు హాలీడే ఎంజాయ్ చేయండి!

Paid Holiday In Jubilee Hills By Poll: జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నిక సందర్భంగా మరో కీలక ప్రకటన చేసింది జిల్లా యంత్రాంగం. ఇప్పటికే మూడు రోజులు సెలవులుగా ప్రకటించగా.. ఇప్పుడు మరో రోజు సెలవును మంజూరు చేశారు. జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గ పరిధిలోని స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులకు సెలవును ప్రకటిస్తున్నట్లు హైదరాబాద్ జిల్లా యంత్రాంగం తెలియజేసింది.
పోలింగ్ కేంద్రాలు, లెక్కింపు కేంద్రాలుగా పనిచేస్తున్న కార్యాలయాలు, సంస్థలకు మూడు రోజులు వేతనంతో కూడిన సెలవులను ప్రకటించింది. నవంబరు 10, 11, 14 తేదీల్లో సెలవులను ప్రకటించగా.. ఆ రోజుల్లో జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గ పరిధిలో ఉన్న ఆఫీసులకు పెయిడ్ హాలీడేగా నిర్ణయించారు. పోలింగ్ సజావుగా జరిగేలా చూసేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
Also Read: Sreeleela Daughter: పెళ్లి కాకుండానే తల్లి అయిన శ్రీలీల..ముగ్గురు బిడ్డల్ని చేతిలో పెట్టుకొని షాక్ ఇచ్చింది!
నవంబర్ 11న జరగనున్న జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఉప ఎన్నికకు పోలింగ్ కేంద్రాలు, లెక్కింపు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయబడిన కార్యాలయాల సంస్థలకు హైదరాబాద్ జిల్లా యంత్రాంగం శుక్రవారం మూడు రోజుల వేతనంతో కూడిన సెలవును ప్రకటించింది.
హైదరాబాద్ కలెక్టర్ హరిచందన దాసరి జారీ చేసిన ఉత్తర్వుల ప్రకారం.. నవంబర్ 11న పోలింగ్ రోజున సెలవు ప్రకటించారు. అదనంగా పోలింగ్కు ఒక రోజు ముందు అంటే నవంబర్ 10, లెక్కింపు రోజు అంటే నవంబర్ 14న పోలింగ్ కేంద్రాలు, లెక్కింపు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయబడిన కార్యాలయాలు, సంస్థలకు కూడా సెలవు ప్రకటించారు. పోలింగ్ కేంద్రాలు, లెక్కింపు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసిన సంబంధిత విభాగాలు, కార్యాలయాలు/సంస్థల అధికారులందరూ ఆదేశాలను కఠినంగా అమలు చేయాలని కలెక్టర్ తెలిపారు.
Also Read: CSK Retention List: చెన్నై సూపర్కింగ్స్ కీలక ప్రకటన..జట్టులో రిటైన్ ఆటగాళ్లు వీళ్లే..ఎవర్ని వదిలేసుకున్నారంటే?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook