English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Paid Holiday: ఉద్యోగులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..3 రోజులు పెయిడ్ హాలీడేస్..జీతంతో పాటు హాలీడే ఎంజాయ్ చేయండి!

Paid Holiday: ఉద్యోగులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..3 రోజులు పెయిడ్ హాలీడేస్..జీతంతో పాటు హాలీడే ఎంజాయ్ చేయండి!

Paid Holiday In Jubilee Hills By Poll: జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నిక సందర్భంగా మరో కీలక ప్రకటన చేసింది జిల్లా యంత్రాంగం. ఇప్పటికే మూడు రోజులు సెలవులుగా ప్రకటించగా.. ఇప్పుడు మరో రోజు జీతంతో కూడిన సెలవును ప్రకటించారు. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 10, 2025, 03:52 PM IST

Trending Photos

Anupama Parameswaran: షాకింగ్.. పోలీస్ స్టేషన్‌కి అనుపమ పరమేశ్వరన్.. గందరగోళంలో ఫ్యాన్స్..!
5
Anupama Parameswaran
Anupama Parameswaran: షాకింగ్.. పోలీస్ స్టేషన్‌కి అనుపమ పరమేశ్వరన్.. గందరగోళంలో ఫ్యాన్స్..!
IPL 2026: ఐపీఎల్‌లో పెను సంచలనం.. సన్ రైజర్స్‌లోకి రోహిత్ శర్మ..?
5
Rohit Sharma
IPL 2026: ఐపీఎల్‌లో పెను సంచలనం.. సన్ రైజర్స్‌లోకి రోహిత్ శర్మ..?
Tirumala: తిరుమలలో ఒక్కసారిగా పెరిగిన భక్తుల సంఖ్య.. శ్రీవారి దర్శనానికి ఎంత సమయం పడుతుందంటే..?
5
Tirumala crowd today
Tirumala: తిరుమలలో ఒక్కసారిగా పెరిగిన భక్తుల సంఖ్య.. శ్రీవారి దర్శనానికి ఎంత సమయం పడుతుందంటే..?
Anushka: 44 ఏళ్లు వచ్చినా అనుష్క సింగిల్ గా ఉండడానికి ప్రభాస్ కారణమా? నిజమేంటో తెలుసా?
5
Anushka Shetty
Anushka: 44 ఏళ్లు వచ్చినా అనుష్క సింగిల్ గా ఉండడానికి ప్రభాస్ కారణమా? నిజమేంటో తెలుసా?
Paid Holiday: ఉద్యోగులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..3 రోజులు పెయిడ్ హాలీడేస్..జీతంతో పాటు హాలీడే ఎంజాయ్ చేయండి!

Paid Holiday In Jubilee Hills By Poll: జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నిక సందర్భంగా మరో కీలక ప్రకటన చేసింది జిల్లా యంత్రాంగం. ఇప్పటికే మూడు రోజులు సెలవులుగా ప్రకటించగా.. ఇప్పుడు మరో రోజు సెలవును మంజూరు చేశారు. జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గ పరిధిలోని స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులకు సెలవును ప్రకటిస్తున్నట్లు హైదరాబాద్ జిల్లా యంత్రాంగం తెలియజేసింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

పోలింగ్ కేంద్రాలు, లెక్కింపు కేంద్రాలుగా పనిచేస్తున్న కార్యాలయాలు, సంస్థలకు మూడు రోజులు వేతనంతో కూడిన సెలవులను ప్రకటించింది. నవంబరు 10, 11, 14 తేదీల్లో సెలవులను ప్రకటించగా.. ఆ రోజుల్లో జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గ పరిధిలో ఉన్న ఆఫీసులకు పెయిడ్ హాలీడేగా నిర్ణయించారు. పోలింగ్ సజావుగా జరిగేలా చూసేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. 

Also Read: Sreeleela Daughter: పెళ్లి కాకుండానే తల్లి అయిన శ్రీలీల..ముగ్గురు బిడ్డల్ని చేతిలో పెట్టుకొని షాక్ ఇచ్చింది!

నవంబర్ 11న జరగనున్న జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఉప ఎన్నికకు పోలింగ్ కేంద్రాలు, లెక్కింపు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయబడిన కార్యాలయాల సంస్థలకు హైదరాబాద్ జిల్లా యంత్రాంగం శుక్రవారం మూడు రోజుల వేతనంతో కూడిన సెలవును ప్రకటించింది.

హైదరాబాద్ కలెక్టర్ హరిచందన దాసరి జారీ చేసిన ఉత్తర్వుల ప్రకారం.. నవంబర్ 11న పోలింగ్ రోజున సెలవు ప్రకటించారు. అదనంగా పోలింగ్‌కు ఒక రోజు ముందు అంటే నవంబర్ 10, లెక్కింపు రోజు అంటే నవంబర్ 14న పోలింగ్ కేంద్రాలు, లెక్కింపు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయబడిన కార్యాలయాలు, సంస్థలకు కూడా సెలవు ప్రకటించారు. పోలింగ్ కేంద్రాలు, లెక్కింపు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసిన సంబంధిత విభాగాలు, కార్యాలయాలు/సంస్థల అధికారులందరూ ఆదేశాలను కఠినంగా అమలు చేయాలని కలెక్టర్ తెలిపారు.

Also Read: CSK Retention List: చెన్నై సూపర్‌కింగ్స్ కీలక ప్రకటన..జట్టులో రిటైన్ ఆటగాళ్లు వీళ్లే..ఎవర్ని వదిలేసుకున్నారంటే?

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Jubilee Hillshyderabad newspaid holidayJubilee Hills by Poll0

Trending News